Christian Horner werd afgelopen zomer ontslagen door het team van Red Bull Racing. De oud-teambaas werkt aan een comeback, en als hij terugkeert, dan komt hij ook zijn voormalig rivaal Toto Wolff weer tegen. Horner heeft veel respect voor Wolff, en stelt dat hun rivaliteit groter werd gemaakt dan het is.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide Red Bull uit tot een absoluut topteam en veroverden ze wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In zijn laatste anderhalf jaar aan het roer bij Red Bull raakte Horner regelmatig betrokken bij relletjes, en na een reeks tegenvallende prestaties werd hij de deur gewezen.

Horner had het in zijn periode bij Red Bull regelmatig aan de stok met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Vooral in 2021 gooiden ze regelmatig met verbale modder naar elkaar, en dat werd breed uitgemeten in de media. Ook in de jaren daarna vlogen ze elkaar meermaals in de haren, en dat zorgde voor veel aandacht. Toen Horner werd ontslagen bij Red Bull, kwam er voorlopig een einde aan deze 'strijd'.

Hoe kijkt Horner terug op de rivaliteit?

Horner sprak zich afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull in het openbaar uit. Tijdens de European Motor Show in Dublin ging hij dieper in op zijn band met Wolff: "Veel mensen hebben onze rivaliteit groter gemaakt dan die was. Ik heb echt enorm veel respect voor Toto. Hij is buitengewoon succesvol geweest, heeft heel erg veel gewonnen en hij is ook heel erg intelligent."

'Anders is de sport ook saai'

Volgens Horner botsten ze vaak, omdat ze simpelweg twee verschillende persoonlijkheden hebben: "We zijn gewoon verschillende mensen. We zijn allebei even competitief, maar wel anders. En sport zou ook saai zijn als iedereen vriendelijk is en elkaar leuk vindt. Je hebt rivaliteit nodig om echte spanning te creëren. Het ergste is als iedereen té aardig is en er te kameraadschappelijk is."

De kans is aanwezig dat Horner en Wolff elkaar snel weer treffen in de paddock. De Brit is namelijk in gesprek met Otro Capital om hun aandelen in het team van Alpine over te nemen.