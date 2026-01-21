Red Bull en Ford werken vanaf dit jaar samen in de Formule 1. Samen bouwen ze de krachtbronnen voor Red Bull Racing en Racing Bulls, en ze hopen direct mee te kunnen vechten om de zeges. Toch liep niet altijd alles even soepeltjes, want de Amerikaanse grenspolitie zat ze bijna dwars.

Ford en Red Bull maakten enkele jaren geleden bekend dat ze een samenwerking aangingen. Vanaf dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Iedereen begint praktisch op nul, en dat betekent dat dit het ideale moment is voor Ford en Red Bull om in te stappen.

Achter de schermen werd er hard gewerkt aan de juiste faciliteiten in Milton Keynes, terwijl er ook werd gewerkt aan het ontwikkelen van de onderdelen. Alhoewel ze dit jaar dus debuteren als motorleverancier, zijn ze wel al geruime tijd bezig met het project. Deze week beleefde Racing Bulls een primeur, door als eerste team ooit de baan op te komen met een krachtbron van Red Bull-Ford.

'Dat nemen we in beslag'

Niet alles liep altijd op rolletjes, zo lacht Ford Racings powertrain chief engineer, Christian Hertrich bij The Drive: "Ik weet nog wanneer ik me realiseerde dat ik in de Formule 1 werkte. Toen ik voor het eerst naar Red Bull ging, waren ze nog bezig met het opzetten van de faciliteiten. Ze hadden een turbocharger gebouwd, maar ze hadden geen plek om het te testen. Het onderdeel moest naar de Verenigde Staten komen om te testen bij Ford, vlak voor de zomerstop."

"We hadden weinig tijd om het te transporteren en te testen. Eén van de engineers nam het dus mee in zijn bagage in het vliegtuig naar Detroit. Toen hij arriveerde liep hij over het vliegveld, toen een agent van de douane hem vroeg wat het was. Hij was eerlijk, en toen zeiden ze: 'We nemen het in beslag.'"

Zoeken naar een oplossing

Hertrich werd er toen bijgehaald: "Ik werd gebeld en ze vroegen hoe we dit terug konden krijgen. Ik zei: 'Ik heb geen idee, maar we gaan ermee aan de slag.' Ik realiseerde me dus dat ik in de Formule 1 werkte toen ik om twee uur 's nachts bij de douane zat, omdat we nog twaalf uur hadden voordat de zomerstop inging. We hadden deze data nodig om onze deadlines te halen."