user icon
icon

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Red Bull en Ford werken vanaf dit jaar samen in de Formule 1. Samen bouwen ze de krachtbronnen voor Red Bull Racing en Racing Bulls, en ze hopen direct mee te kunnen vechten om de zeges. Toch liep niet altijd alles even soepeltjes, want de Amerikaanse grenspolitie zat ze bijna dwars.

Ford en Red Bull maakten enkele jaren geleden bekend dat ze een samenwerking aangingen. Vanaf dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Iedereen begint praktisch op nul, en dat betekent dat dit het ideale moment is voor Ford en Red Bull om in te stappen.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Achter de schermen werd er hard gewerkt aan de juiste faciliteiten in Milton Keynes, terwijl er ook werd gewerkt aan het ontwikkelen van de onderdelen. Alhoewel ze dit jaar dus debuteren als motorleverancier, zijn ze wel al geruime tijd bezig met het project. Deze week beleefde Racing Bulls een primeur, door als eerste team ooit de baan op te komen met een krachtbron van Red Bull-Ford.

'Dat nemen we in beslag'

Niet alles liep altijd op rolletjes, zo lacht Ford Racings powertrain chief engineer, Christian Hertrich bij The Drive: "Ik weet nog wanneer ik me realiseerde dat ik in de Formule 1 werkte. Toen ik voor het eerst naar Red Bull ging, waren ze nog bezig met het opzetten van de faciliteiten. Ze hadden een turbocharger gebouwd, maar ze hadden geen plek om het te testen. Het onderdeel moest naar de Verenigde Staten komen om te testen bij Ford, vlak voor de zomerstop."

"We hadden weinig tijd om het te transporteren en te testen. Eén van de engineers nam het dus mee in zijn bagage in het vliegtuig naar Detroit. Toen hij arriveerde liep hij over het vliegveld, toen een agent van de douane hem vroeg wat het was. Hij was eerlijk, en toen zeiden ze: 'We nemen het in beslag.'"

Zoeken naar een oplossing

Hertrich werd er toen bijgehaald: "Ik werd gebeld en ze vroegen hoe we dit terug konden krijgen. Ik zei: 'Ik heb geen idee, maar we gaan ermee aan de slag.' Ik realiseerde me dus dat ik in de Formule 1 werkte toen ik om twee uur 's nachts bij de douane zat, omdat we nog twaalf uur hadden voordat de zomerstop inging. We hadden deze data nodig om onze deadlines te halen." 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.280

Ik schrok me al te pletter.
Ik dacht dat ze bij ICE Max hadden gearresteerd.

  • 8
  • 21 jan 2026 - 16:28
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Red Bull Racing Ford

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.280

    Ik schrok me al te pletter.
    Ik dacht dat ze bij ICE Max hadden gearresteerd.

    • + 8
    • 21 jan 2026 - 16:28
    • Joeppp

      Posts: 8.246

      Max komt wel door de douane maar of Perez het redt?

      • + 8
      • 21 jan 2026 - 17:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.280

      Kunnen ze gerust erg in houden bij Cadillac...

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 17:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.663

      Iedere keer als Perez de VS binnen wil, moet hij iemand van het Mexicaanse drugskartel afleveren...

      • + 2
      • 21 jan 2026 - 17:39
  • Knalpijp

    Posts: 2.354

    Trump heeft het weer goed gemaakt met RedBull, onder één voorwaarde " de Bull op de blikjes worden voortaan oranje. We zullen het zien en anders moeten ze 200% import tax gaan betalen.

    • + 4
    • 21 jan 2026 - 17:45
    • gridiron

      Posts: 3.116

      Die bestonden al in een oranje uitvoering 😉

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 18:17
    • Rimmer

      Posts: 13.118

      Ssssst maak Donald niet wakker

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 18:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar