De besloten testweek in Barcelona zit erop. Op het Catalaanse circuit werkten de heren coureurs vanmiddag weer vier uur af, maar daar kwam bijzonder weinig over naar buiten. Wat wel duidelijk werd, was dat McLaren de snelheid er goed in had zitten.

Aangezien het deze week ging om een besloten test, was het voorgaand aan de test al de verwachting dat er weinig tot niets naar buiten zou komen. In de afgelopen dagen lekte er het een en ander uit, maar vanmiddag was het doodstil. De organisatie trad extra streng op tegen pottenkijkers, en de eerste twee uur vonden vrijwel geruisloos plaats.

Drukke start, veel onduidelijk

Wat wel duidelijk was, was dat de laatste middagsessie van de testweek druk begon. Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas) en Nico Hülkenberg (Audi) kwamen direct de baan op. Voor Audi waren die meters belangrijk, want vanochtend kampten ze weer met problemen.

Hülkenberg maakte in de middagsessie wel een klein foutje, maar kon wel zijn weg vervolgen.

Hoe het met Max Verstappen ging, was lange tijd compleet onduidelijk. In de ochtend had hij veel meters gemaakt, maar in de middag opereerde Red Bull volledig onder de radar.

McLaren maakt indruk

Wie niet onder de radar bleef, was Lando Norris. De regerend wereldkampioen had in de middag plaatsgenomen achter het stuur van de MCL40, en noteerde een tijd van 1.16:594. Het was één van de snelste tijden van de week, en dat geeft de burger bij McLaren moed. De Britse renstal kwam pas op woensdag voor het eerst de baan op, en liep tegen een aantal probleempjes aan.

Iemand die zich ook steeds beter en beter leek te voelen, was Fernando Alonso. Hij zat vandaag de hele dag in de nieuwe Aston Martin, die gistermiddag pas voor het eerst uit de garage kwam rollen. Alonso leek zich goed te voelen, en kon redelijk foutloos zijn rondjes draaien. Het betekende veel data voor Aston Martin en de nieuwe motorleverancier Honda.

Hamilton stampt door

Aan het einde van de dag zou er veel actie op de baan zijn. Aangezien er weinig informatie naar buitenkwam, kon dit ook niet worden bevestigd.

Wat wel duidelijk was, was dat er aan het einde van de dag weer snelle tijden werden neergezet. Hamilton trapte nog even het gas in, en noteerde met een 1.16:348 de snelste tijd van

de dag.