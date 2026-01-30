user icon
icon

Hamilton maakt indruk op laatste testdag, Verstappen totaal onzichtbaar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton maakt indruk op laatste testdag, Verstappen totaal onzichtbaar

De besloten testweek in Barcelona zit erop. Op het Catalaanse circuit werkten de heren coureurs vanmiddag weer vier uur af, maar daar kwam bijzonder weinig over naar buiten. Wat wel duidelijk werd, was dat McLaren de snelheid er goed in had zitten.

Aangezien het deze week ging om een besloten test, was het voorgaand aan de test al de verwachting dat er weinig tot niets naar buiten zou komen. In de afgelopen dagen lekte er het een en ander uit, maar vanmiddag was het doodstil. De organisatie trad extra streng op tegen pottenkijkers, en de eerste twee uur vonden vrijwel geruisloos plaats.

Meer over Max Verstappen Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Drukke start, veel onduidelijk 

Wat wel duidelijk was, was dat de laatste middagsessie van de testweek druk begon. Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas) en Nico Hülkenberg (Audi) kwamen direct de baan op. Voor Audi waren die meters belangrijk, want vanochtend kampten ze weer met problemen.

Hülkenberg maakte in de middagsessie wel een klein foutje, maar kon wel zijn weg vervolgen.

Hoe het met Max Verstappen ging, was lange tijd compleet onduidelijk. In de ochtend had hij veel meters gemaakt, maar in de middag opereerde Red Bull volledig onder de radar.

McLaren maakt indruk

Wie niet onder de radar bleef, was Lando Norris. De regerend wereldkampioen had in de middag plaatsgenomen achter het stuur van de MCL40, en noteerde een tijd van 1.16:594. Het was één van de snelste tijden van de week, en dat geeft de burger bij McLaren moed. De Britse renstal kwam pas op woensdag voor het eerst de baan op, en liep tegen een aantal probleempjes aan.

Hoe ging het met Aston Martin?

Iemand die zich ook steeds beter en beter leek te voelen, was Fernando Alonso. Hij zat vandaag de hele dag in de nieuwe Aston Martin, die gistermiddag pas voor het eerst uit de garage kwam rollen. Alonso leek zich goed te voelen, en kon redelijk foutloos zijn rondjes draaien. Het betekende veel data voor Aston Martin en de nieuwe motorleverancier Honda.

Hamilton stampt door

Aan het einde van de dag zou er veel actie op de baan zijn. Aangezien er weinig informatie naar buitenkwam, kon dit ook niet worden bevestigd.

Wat wel duidelijk was, was dat er aan het einde van de dag weer snelle tijden werden neergezet. Hamilton trapte nog even het gas in, en noteerde met een 1.16:348 de snelste tijd van

de dag.

Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.138

    Compleet onzichtbaar en toch 118 ronden lees ik elders

    knap

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 18:37
    • Pietje Bell

      Posts: 32.932

      En hij heeft geen snelle rondes gereden, want hij heeft vanmiddag steeds met flow-vis (of hoe heet dat) op de wagen gereden. Steeds op een andere plaats.

      1⃣ Hamilton 1'16"348, 67 vueltas
      2⃣ Norris 1'16"594, 86 vueltas
      3⃣ Leclerc 1'16"653, 80 vueltas
      4⃣ Piastri 1'17"446, 80 vueltas
      5⃣ Verstappen 1'17"586, 118 vueltas
      6⃣ Gasly 1'17"707, 164 vueltas
      7⃣ Ocon 1'18.393, 89 vueltas
      8⃣ Bearman 1'18"423, 106 vueltas
      9⃣ Hülkenberg 1'19"870, 81 vueltas
      🔟Bortoleto 1'20"79, 67 vueltas
      1⃣1⃣ Alonso 1'20"795, 61 vueltas
      1⃣2⃣Bottas 1'20"920, 54 vueltas

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 18:43
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.171

    Jammer dat er geen podium is na zo een event

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 18:46
  • NicoS

    Posts: 20.075

    Eigenlijk is er totaal niets veranderd in het beeld van de wintertests als je het vergelijkt met de jaren hiervoor….
    Nog geen verrassingen tot nu toe.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 18:48

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar