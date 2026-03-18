Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt deel aan de NLS2-race, en zijn naam staat nu ook op de deelnemerslijst. Hierdoor is ook duidelijk geworden met wie Verstappen aankomend weekend zijn auto deelt, en dat zijn slechts twee andere coureurs.

Verstappen gebruikt de NLS-race van aankomend weekend als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Tijdens de race op het iconische circuit zal hij de auto delen met de ervaren GT3-coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Volgens de voorlopige deelnemerslijst van de NLS deelt Verstappen de auto aankomend weekend alleen met Gounon en Juncadella.

Wie is er afwezig?

Verstappens team staat ingeschreven onder de naam 'Mercedes-AMG Team Verstappen Racing', en de auto met startnummer 3 wordt gerund door Winward Racing. Ze prijken bovenaan de voorlopige deelnemerslijst, en ze zullen uitkomen in de SP9-klasse. Het gaat om een PRO-inschrijving, omdat ze alle drie gelden als platinum-coureurs volgens de ranking van de FIA.

Comeback op heilige grond

Voor Verstappen wordt dit zijn comeback op de Nürburgring. Hij nam vorig jaar deel aan twee races in de NLS, waarvan hij de eerste gebruikte om de juiste licentie te halen en tijdens zijn tweede deelname debuteerde als GT3-coureur. Hij bestuurde toen een Ferrari, en won samen met Chris Lulham direct bij zijn debuut.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De NLS paste begin dit jaar de kalender aan, om ervoor te zorgen dat Verstappen kon deelnemen aan een voorbereidingsrace. Door het verdwijnen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Verstappen een maand vrij, en kan hij in theorie deelnemen aan nog twee NLS-races.

Wat doet Team Verstappen in Nederland?

Verstappen stelde eerder dan hij na verwachting donderdagavond arriveert op de Nürburgring. Zijn team is vandaag aanwezig in Nederland, waar ze een test afwerken op het circuit van Zandvoort. Verstappen is daar zelf niet bij aanwezig, Gounon en Lulham zijn wél gespot op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.