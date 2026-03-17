Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft na de Grand Prix van China toegegeven dat het team er “heel dom” had kunnen uitzien door zijn coureurs vrij te laten racen. Toch staat de Fransman volledig achter de keuze om Lewis Hamilton en Charles Leclerc wiel aan wiel te laten strijden voor een podiumplek in Shanghai.

Uiteindelijk trok Hamilton aan het langste eind in het interne duel en pakte hij zijn eerste podium sinds zijn overstap naar Ferrari, terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli met overtuiging de overwinning greep, voor teamgenoot George Russell.

Ferrari-coureurs leveren spectaculair duel

Ferrari zat er het hele weekend goed bij en mengde zich opnieuw in de strijd met Mercedes. In de openingsfase van de race knokten Hamilton en Leclerc niet alleen met Russell, maar ook met elkaar om de laatste podiumplaats.

De teamgenoten wisselden meerdere keren van positie in een fel maar correct duel. Volgens Leclerc ging het er stevig aan toe, al bleef het volgens hem binnen de perken. “We hebben hard gevochten, maar het bleef eerlijk. Op een bepaald moment raakten we elkaar zelfs licht, maar het was gewoon een goede strijd. Eerlijk gezegd vond ik het zelfs leuk.”

Hamilton dacht er net zo over en genoot zichtbaar van het gevecht met zijn teamgenoot. “Dit is precies hoe racen hoort te zijn. Hard, maar met respect. Dat is uiteindelijk wat we als coureurs willen.”

Vasseur: “Het had er ook heel dom kunnen uitzien”

Op de pitmuur keek Vasseur met gemengde gevoelens naar het gevecht tussen zijn coureurs. De Ferrari-baas besefte dat het risico’s met zich meebracht, maar vond het belangrijk voor de dynamiek binnen het team.

“Enorm veel respect voor allebei”, reageerde Vasseur na afloop. “Ze blijven professioneel en in zo’n situatie vind ik het logisch dat ze mogen racen. Natuurlijk weet ik ook dat het een half uur later heel dom had kunnen lijken als het fout was gegaan.”

Toch ziet de Fransman juist voordelen in zulke onderlinge gevechten. “Dit soort competitie binnen het team helpt ons vooruit. Zolang het gebeurt zoals vandaag, met respect en controle, wil ik niet ingrijpen en posities bevriezen.”

Hamilton besliste het duel uiteindelijk in zijn voordeel door Leclerc in ronde veertig definitief te passeren. De Brit hield stand in de slotfase en stelde zo zijn eerste podium in Ferrari-rood veilig, met drie seconden voorsprong op zijn teamgenoot. In het kampioenschap staat Leclerc na twee races derde met 34 punten, vlak voor Hamilton, terwijl Ferrari voorlopig tweede staat bij de constructeurs achter Mercedes.