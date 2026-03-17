user icon
icon

Ferrari zag eigen coureurs wiel-aan-wiel: "Had dom af kunnen lopen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari zag eigen coureurs wiel-aan-wiel: "Had dom af kunnen lopen"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft na de Grand Prix van China toegegeven dat het team er “heel dom” had kunnen uitzien door zijn coureurs vrij te laten racen. Toch staat de Fransman volledig achter de keuze om Lewis Hamilton en Charles Leclerc wiel aan wiel te laten strijden voor een podiumplek in Shanghai.

Uiteindelijk trok Hamilton aan het langste eind in het interne duel en pakte hij zijn eerste podium sinds zijn overstap naar Ferrari, terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli met overtuiging de overwinning greep, voor teamgenoot George Russell.

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

14 maa
Uitslag VT1 China: Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

13 maa

Ferrari-coureurs leveren spectaculair duel

Ferrari zat er het hele weekend goed bij en mengde zich opnieuw in de strijd met Mercedes. In de openingsfase van de race knokten Hamilton en Leclerc niet alleen met Russell, maar ook met elkaar om de laatste podiumplaats.

De teamgenoten wisselden meerdere keren van positie in een fel maar correct duel. Volgens Leclerc ging het er stevig aan toe, al bleef het volgens hem binnen de perken. “We hebben hard gevochten, maar het bleef eerlijk. Op een bepaald moment raakten we elkaar zelfs licht, maar het was gewoon een goede strijd. Eerlijk gezegd vond ik het zelfs leuk.”

Hamilton dacht er net zo over en genoot zichtbaar van het gevecht met zijn teamgenoot. “Dit is precies hoe racen hoort te zijn. Hard, maar met respect. Dat is uiteindelijk wat we als coureurs willen.”

Vasseur: “Het had er ook heel dom kunnen uitzien”

Op de pitmuur keek Vasseur met gemengde gevoelens naar het gevecht tussen zijn coureurs. De Ferrari-baas besefte dat het risico’s met zich meebracht, maar vond het belangrijk voor de dynamiek binnen het team.

“Enorm veel respect voor allebei”, reageerde Vasseur na afloop. “Ze blijven professioneel en in zo’n situatie vind ik het logisch dat ze mogen racen. Natuurlijk weet ik ook dat het een half uur later heel dom had kunnen lijken als het fout was gegaan.”

Toch ziet de Fransman juist voordelen in zulke onderlinge gevechten. “Dit soort competitie binnen het team helpt ons vooruit. Zolang het gebeurt zoals vandaag, met respect en controle, wil ik niet ingrijpen en posities bevriezen.”

Hamilton besliste het duel uiteindelijk in zijn voordeel door Leclerc in ronde veertig definitief te passeren. De Brit hield stand in de slotfase en stelde zo zijn eerste podium in Ferrari-rood veilig, met drie seconden voorsprong op zijn teamgenoot. In het kampioenschap staat Leclerc na twee races derde met 34 punten, vlak voor Hamilton, terwijl Ferrari voorlopig tweede staat bij de constructeurs achter Mercedes.

NicoS

Posts: 20.366

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari GP China 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.139

    George was in ieder geval de lachende derde, bij die kemphaantjes

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 14:22
  • NicoS

    Posts: 20.366

    Ze waren gewoon met hun batterijtje aan het spelen, lekker laten gaan…

    • + 6
    • 17 maa 2026 - 14:33
  • Larry Perkins

    Posts: 63.555

    "Mijn batterij is leeg dus jij ga maar voor."
    "En nou is mijn batterij leeg dus haal me maar in."
    "Tjeempie, nou is die van mij weer leeg, dus toe maar."
    "En nou die van mij weer, dus jij bent."
    "En nou jij weer mallerd."
    "Wat zijn we toch professioneel bezig hè?"
    "Fred zal wel trots op ons zijn..."
    "En de FIA en FOM zeer in hun nopjes."
    "En wat dacht je van de domme fans?"
    "ja, die staan te springen op hun stoeltjes."
    "Maarruh..., wie was er eigenlijk aan de beurt?"
    " 'Kweenie, ga jij maar voor."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."
    "Nee jij."

    • + 5
    • 17 maa 2026 - 14:50
    • Pietje Bell

      Posts: 33.711

      Eigenlijk is dit best triest. Tom Coronel zei ook al zoals zo velen:
      "Mijn racehart bloedt als ik hier naar kijk".

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 15:00

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar