Hamilton spreekt Verstappen tegen over nieuwe F1-regels

Hamilton spreekt Verstappen tegen over nieuwe F1-regels

Max Verstappen haalde ook afgelopen weekend weer hard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij stelt dat dit weinig met racen te maken heeft, en dat hij namens de meeste coureurs spreekt. Lewis Hamilton lijkt niet in kamp Verstappen te zitten, want hij is enorm te spreken over de nieuwe auto's.

Verstappen ergert zich groen en geel aan het feit dat de batterij een grote rol speelt bij het racen. Er zijn veel inhaalacties, maar deze zijn volgens critici kunstmatig, omdat ze vooral worden veroorzaakt door hoeveel inhoud de coureurs nog in hun batterij hebben. Verstappen vergeleek het al meerdere keren met Mario Kart, en de frustratie kwam haast uit zijn oren.

Wat is de mening van Hamilton?

Voor Ferrari-coureur Lewis Hamilton lijken de nieuwe regels een zege te zijn. De Brit is enorm enthousiast, en dat liet hij aan de internationale media weten: "Ik denk dat dit het beste racen is dat ik ooit heb meegemaakt in de Formule 1. De auto's zijn makkelijker te volgen, veel beter dan in de voorgaande jaren. Je kunt heel dichtbij elkaar komen. Er is geen vuile luchtstroom meer, waarbij je veel neerwaartse druk verliest."

'Het was net karten'

Hamilton stond in China voor het eerst sinds 2024 op het podium, en dat was direct zijn eerste podium in dienst van Ferrari. Hij glunderde en hij maakt sowieso al het hele seizoen een veel positievere indruk dan vorig jaar.

De nieuwe Formule 1-regels zorgen ook voor vreugde bij Hamilton: "Het voelde alsof het karten was, steeds heen en weer, constant positie kiezen. Soms zat er slechts een velletje papier tussen de auto's, maar we raakten elkaar niet. Dat is te danken aan het respect tussen de coureurs."

Wat moet Ferrari nog verbeteren?

Ferrari is momenteel het tweede team achter Mercedes, en volgens Hamilton moet er dan ook nog genoeg gebeuren: "Ze zijn gegaan voor een optie met meer vermogen en ze vliegen ons voorbij met waanzinnige snelheden op de rechte stukken. Wij moeten uitzoeken hoe we onze topsnelheid kunnen verbeteren, maar de basis is echt geweldig."

da_bartman

Posts: 6.478

"je hoeft niet te kijken, dan kijk je toch niet"
Klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Als Formule 1 een deel van je leven. Als je altijd alles wilde zien.
dat je nu met F1TV geen enkele reden had om niet alles te zien. Als je menig race nog een keer bekeek. Als je geweldige races nog een keer e... [Lees verder]

  • 16 maa 2026 - 09:38
Reacties (40)

  • da_bartman

    Posts: 6.478

    "je hoeft niet te kijken, dan kijk je toch niet"
    Klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Als Formule 1 een deel van je leven. Als je altijd alles wilde zien.
    dat je nu met F1TV geen enkele reden had om niet alles te zien. Als je menig race nog een keer bekeek. Als je geweldige races nog een keer en in de winterstop bij gebrek aan beter nog een keer bekeek.

    Toch is er die twijfel, ik heb een F1TV Premium abo á 146 Euro per jaar, loopt half juni van dit jaar af.
    146 euro is een schijntje voor iets waar je veel plezier aan beleeft. Heel vaak komen we samen om te kijken, de kinderen, de vrienden en vriendinnen. Niet om te kletsen , maar om met klotsende oksels en verhoogde BPM de start te bekijken. Om dichter naar het puntje van de stoel te schuiven als er twee auto in gevecht te lijken te komen. Vorige week bij de race in Melbourne , kwamen we nog samen. Samen naar de eerste race kijken. Uitgesteld (met dank aan F1TV) , niet mijn voorkeur, maar als je samen kunt kijken, is de beleving nog groter. Maar helaas geen beleving, we wisten geen van allen waar we naar zaten te kijken. Naar het puntje van de stoel schuiven..... het is niet gebeurd.

    Er waren wel 3 keer zoveel inhaalactie zei de F1 zelf.
    Is een basketbalwedstrijd die met 123 - 104 eindigt beter dan een voetbalwedstrijd die met 1-0 of zelfs met 0 - 0 eindigt?
    Wat herinner je nog van de race in China van 2016? niet veel? Niets? Dat was tot de race op Zandvoort (2023, met de inkomende regenbuien) de race met veruit de meeste inhaalacties maar kennelijk zegt dat niet veel over de intensiteit van zo'n race.

    Is het passeren van een andere auto met een lege batterij wel een inhaalactie? Ik vind van niet. het is slechts een BPA, een Batterij Passeer Actie. Heeft heel weinig te maken met kunde, een echte RIA, een Race Inhaal Actie te maken.
    RIA's kunnen we ons herinneren , kunnen legendarisch zijn , BPA's kunnen dat niet.
    Iedereen weet nog van de Inhaalactie van Hakinnen op Schumacher op SPA , een legendarische RIA. We weten nog allemaal hoe we reageerden toen vorig jaar op Imalo, ronde 1 , Bocht 1 er iets fantastisch gebeurde. Een race inhaal actie die zijn weerga niet kende. Monden vielen open, er werd geschreeuwd. Gaan we dit soort bijzondere RIA's met deze reglementen nog wel zien?
    En als we ze zien, herkennen we ze wel? Is het niet een eenvoudige BPA die zelfs de minste F1 coureurs kunnen uitvoeren?
    Hadden Hakkinen en Schumacher in 2000 al met deze motoren gereden, hadden we ons die BPA nog herinnerd. Denk het niet.

    Als een coureur in Japan straks een geweldige goed voorbereide Race Inhaalactie doet, maar zijn opponent doet met een druk op de knop dit weer met Batterij passeer actie teniet, kunnen we daar wel van genieten. Zijn er mensen die dit nu nog allemaal prima vermaak vinden die daar geen jeukerig gevoel aan overhouden?

    We hebben nu twee races gehad, heel veel BPA's gezien. Ik heb al gehoord dat er tussen die BPA's ook RIA's zaten. Ik heb ze niet kunnen herkennen. Bedenk, de batterijladingen willen de teams niet inzichtelijk make. De op je scherm geprojecteerde batterij status is natte vinger werk, net zoals die status van de de banden die we voorheen vaker zagen. Over het algemeen geldt, is er een groot aanbod, dan daalt de waarde. Ik voorspel nu al: ook voor mensen die zich nu prima kunnen "vermaken" met die 7 passeer acties waarbij afwisselend steeds de passerende auto meer batterijlading heeft, zullen die acties devalueren.

    Kwalificatie, voor mij, meestal het hoogtepunt van het raceweekend. De coureur ín één rondje alles uit die auto trekken. Iedere bocht laat of zelfs niet in de ankers. Spannend want de coureur zit op het randje van wat mogelijk is met de auto. Gaat het mis of lukt het de coureur om de bijna perfecte ronde te rijden? Legendarische kwalificaties ?
    Max, Jeddah 2021 , zoiets gaat niet meer gebeuren. Lewis , Singapore 2018?, gaat nu niet meer gebeuren.
    Voluit alle bochten afraffelen levert onder dit reglement zeker niet de snelste ronde op, het is verstandig in VT's uit te zoeken welke bochten het beste kunnen worden opgeofferd om de batterij te laden om een recht stuk met volle accu te beginnen. Super-clipping? Dat gaat automatisch. Dat overkomt je als coureur, waarschijnlijk heeft een programmeur die instellingen voor de kwali en race al vastgelegd.

    • 16 maa 2026 - 09:38
    • Bertrand Gachot

      Posts: 390

      Helaas is de oldschool f1 eind 2013 al ten grave gebracht. Het verlies aan geluid de introductie van de Dyson motortjes, ik vond dat een grotere downgrade dan de huidige regeltjes. F1 is een commercieel product geworden, internationaal gezien is de race van China positief beoordeeld, dus wen er maar aan.

      • 16 maa 2026 - 09:48
    • NicoS

      Posts: 20.344

      Ik vrees ook dat we moeten wennen dat de auto’s nog meer de bepalende factor zijn, en de coureurs tegenwoordig meer managers zijn, dan echt racers.
      Ik snap Lewis wel, die doet weer mee, en daar draait het voor hem om, hoe of wat maakt hem niet uit, als hij er maar weer toe doet.
      Hij ziet dat hij nu weer mee kan komen nu de coureurs veel minder impact hebben op de auto’s, hij kan er op deze manier nog wel een jaar of vijf aan vast plakken.
      De pure racers zullen deze regels niet omarmen, maar ze hebben geen keus, het beleid wordt voor ze bepaald, en de show staat boven de sport.
      De Chinezen vonden het prachtig, want bij ieder inhaal moment klonk er een enorm gejuich, dus missie geslaagd voor liberty en de FOM.
      Ok ik er persoonlijk aan ga wennen? Ik weet het niet, voorlopig voelt het voor mij geen F1 meer…. Hopelijk dat het in de toekomst weer terugkomt, ik wacht het wel af.

      • 16 maa 2026 - 10:30
    • red

      Posts: 942

      Het is net zoals bij zoveel andere dingen in deze tijd.

      …………… Het wordt nooit meer zoals het (vroeger) was. 😢

      • 16 maa 2026 - 11:15
  • The Wolf

    Posts: 323

    Zijn ook een beetje 2 verschillende dingen, qua rijdbaarheid in z'n algemeen ogen de nieuwe wagens prima, en lijkt ook meer close racen mogelijk, de impact van de nieuwe PU's daar ben ik minder fan van.
    Verder was ik als Ferrari fan gisteren best tevreden, oké de Mercedessen zijn gevlogen vooralsnog, maar de strijd om de eer binnen het team was vrij vermakelijk, en mooi om te zien dat we weer 'n beetje de 'oude' Lewis terugzien. Deze wagens lijken hem beter te passen.

    • 16 maa 2026 - 09:39
  • red slow

    Posts: 3.299

    Met de huidige aero en hoe de wagens eruit zien. Slanker etc heb ik totaal geen problemen mee.

    Dat de wagens op het rechte stuk inkakken omdat de “brandstof” op is en je daardoor ineens 30 km per uur verliest. Dat wel. Persoonlijk denk ik dat dat op te lossen valt door A minder regels te geven aan de maximale accu capaciteit en verbruik van de electro motor. Laat dus meer vrij.

    B ben ik van mening dat het maximale aantal componenten los gelaten moet worden. Laat het in combinatie met het loslaten van de restricties wat onbetrouwbaarder worden. Dat er wat meer kans is op mechanische uitvallers doordat teams op de limiet kunnen gaan rijden ipv besparen.


    Waar ik ook niet tegen kan is het verbloemen van de daadwerkelijke situatie door de regie. De FOM (als ik het goed heb) dus geluidjes bijvoegen dat het net klinkt alsof de wagens niet langzamer gaan, de snelheid laten stoppen halverwege of gewoon op pauze zetten als de boel inkakt.

    Voor de rest zie ik wel mogelijkheden met de huidige wagens. Mits er wat zaken losgelaten worden.

    • 16 maa 2026 - 09:53
  • da_bartman

    Posts: 6.478

    Wat Max tegenstaat in dit reglement betreft puur de motor. Dat deze auto's elkaar beter kunnen volgen is juist een zegen. Ook Max zal daar volledig achter staan. Daarin spreekt Lewis Max ook helemaal niet tegen.

    • 16 maa 2026 - 09:53
    • StevenQ

      Posts: 10.312

      Pr

      • 16 maa 2026 - 11:14
    • StevenQ

      Posts: 10.312

      Precies, als je met deze auto's nog steeds laat zou kunnen remmen zonder daarna snelheid te verliezen op het volgende rechtse stuk had Max helemaal geen probleem gehad

      • 16 maa 2026 - 11:15
  • MustFeed

    Posts: 10.507

    "Het voelde alsof het karten was, steeds heen en weer, constant positie kiezen"

    Sorry, maar ik zag positiewisselingen waarbij het leek alsof de andere wagen stuk was. Dat is niet interessant om te zien en heeft niks met "karten te maken". Ook de bochtensnelheid is nergens omdat het nu regelmatig beter is om juist langzamer door de bocht te gaan. Dat zorgt ook voor hilarische passeer acties buitenom.

    Hamilton en Leclerc gaven een vermakelijke show, maar op sportief vlak zie ik er nog steeds weinig waarde in. Wat mij betreft is de enige reden dat Hamilton ineens dit jaar wel de strijd met Leclerc aan kan gaan komt omdat het nu een stuk minder op de rijder aankomt. En zelfs al zou Hamilton een opleving hebben dan nog kan ik het niet op waarde beoordelen.

    • 16 maa 2026 - 09:57
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Eens in deze met jou.

      • 16 maa 2026 - 10:20
    • The Wolf

      Posts: 323

      Na zulke ingrijpende regelwijzigingen de teams begrijpen de auto nog niet volledig, rijders moeten veel meer zelf aanpassen. Als de nieuwe auto’s minder aero-gevoelig en beter te volgen zijn, helpt dat juist coureurs die goed zijn in racecraft, zowel Lewis als Charles zijn op dat vlak sterk. Juist op sportief vlak zie ik dus zeker waarde in de opleving (is mss wat voorbarig zo vroeg in seizoen, maar ik hoop het)... dit staat volledig los van mn klachten over dat energiebeheer

      • 16 maa 2026 - 10:27
    • ILMOP

      Posts: 1.228

      Verbeter me als ik het mis heb, maar als het niet meer op de rijder aankomt en Hamilton en Leclerc in dezelfde auto rijden, dan zou Leclerc daar toch juist van moeten profiteren?

      • 16 maa 2026 - 10:29
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Ilmop, strikt theoretisch profiteren beiden van een auto die minder op de rijder aankomt, maar omdat Hamilton vorig seizoen achter Leclerc stond, helpt de nieuwe auto hem relatief meer dan Leclerc..

      • 16 maa 2026 - 10:36
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      The Wolf, beide dingen kunnen tegelijk waar zijn. Hamilton kan dichterbij komen dankzij de auto en de gevechten kunnen eventueel spannend zijn door racecraft, mits het energiebeheer wordt aangepast.

      • 16 maa 2026 - 10:42
    • The Wolf

      Posts: 323

      'van een auto die minder op de rijder aankomt'
      Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ten opzichte van vorig jaar: minder totale downforce, kleinere vleugel, meer drag reductie -> coureurs moeten dus meer corrigeren en gevoeliger rijden t.o.v. de high downforce 2025 wagens. Weer meer grip uit banden en ophanging, oftewel coureurs moeten subtieler met gas en stuur moeten omgaan. En doordat wagens beter/closer kunnen racen vergt het weer meer van de racecraft. De huidige wagens komen niet 'minder op de rijder' aan, deze vergen weer andere zaken van de rijder.
      Ben ik daarmee fan van de nieuwe wagens? De wagens ansich wel, nieuwe aandrijving zeker niet. Hopelijk kunnen ze daaraan sleutelen zodat het iig draaglijk wordt. Ik denk dat Lewis een opleving heeft omdat Ferrari in de basis een erg sterk pakket heeft, helaas met nog paar tekortkomingen op Mercedes.

      • 16 maa 2026 - 10:49
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Ik begrijp volledig wat je zegt, maar toch blijf ik bij mijn punt, The Wolf. :)

      Doordat deze auto's beter te volgen zijn en systemen zoals de elektrische boost en energiebeheer een groter deel van de prestaties bepalen, komt een groter deel van het verschil in snelheid voort uit de auto zelf.

      De auto bepaalt nu meer dan vorig jaar, dus het klopt nog steeds dat het minder op de rijder aankomt.

      • 16 maa 2026 - 11:07
  • Politik

    Posts: 9.827

    Na Leclerc lijkt ook Hamilton langzaam maar zeker positiever te worden over de nieuwe regels.
    Vanuit zijn perspectief is dat logisch. Hij lijkt veel dichter bij Leclerc te zitten en gisteren versloeg hij hem zelfs.

    Het laat maar zien hoe belangrijk de factor 'ik voel me gelukkig in de auto' is bij het vormen van je mening over de nieuwe regels.

    Bij Verstappen en Alonso werkt dat precies andersom momenteel.

    Ik vind zelf vooral, dat we de huidge regels eerst eens een half jaar de kans moeten geven en daarbij de FIA ook de kans moeten geven om een aantal regels te finetunen.

    • 16 maa 2026 - 10:09
    • Axel

      Posts: 2.347

      Ik denk dat Hamilton positiever is geworden, omdat hij er achter is gekomen dat Ferrari een goede auto heeft gebouwd.

      • 16 maa 2026 - 10:19
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Ik vind de uiteenzetting van MustFeed hierboven, meer hout snijden.

      • 16 maa 2026 - 10:21
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      "Vanuit zijn perspectief is dat logisch. Hij lijkt veel dichter bij Leclerc te zitten en gisteren versloeg hij hem zelfs."

      Om de reden dus wat MustFeed hierboven aangaf.

      • 16 maa 2026 - 10:21
    • Politik

      Posts: 9.827

      Prima hoor👍🏼

      • 16 maa 2026 - 10:26
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Fijn dat we elkaars mening respecteren in deze. :)

      • 16 maa 2026 - 10:30
    • ILMOP

      Posts: 1.228

      Ik ben het met je eens, @Politik. Ook de mensen op de tribunes hebben, afgaande op het gejuich, enorm van de race genoten. Geruchten over regelwijzigingen zullen daardoor waarschijnlijk weer naar de achtergrond verdwijnen, ondanks dat Max Verstappen na de race opnieuw vernietigende kritiek op de regels uitte.

      • 16 maa 2026 - 10:32
    • HermanInDeZon

      Posts: 860

      Hamilton heeft altijd aangegeven dat de ground effect auto's hem niet lagen.

      Dus in die zin is het niet gek dat hij met deze generatie wagens 'sneller' is.

      Zeggen dat "Hamilton dichter bij Leclerc zit omdat het minder op de rijder aankomt" vind ik een wel erg subjectieve inkleuring ...

      • 16 maa 2026 - 10:37
    • HermanInDeZon

      Posts: 860

      "Max Verstappen na de race opnieuw vernietigende kritiek op de regels uitte."

      Heb het gevoel dat het "voornamelijk Max" is. Toch weinig opgevangen dit weekend van andere rijders.

      Leclerc en Hamilton waren eerder positief
      Zelfs onze vrienden van The Race - die enorm sceptisch stonden tov de nieuwe regels - staan nu al veel positiever in het verhaal (behalve dan de kwalificatie , waar ik ze wel in kan volgen)

      Verandering is nu eenmaal iets waar mensen het van nature moeilijk mee hebben - daarom dat je ook nooit te vroeg moet oordelen

      • 16 maa 2026 - 10:40
    • Politik

      Posts: 9.827

      Weet je wat het is @Wickie, jij hebt het nav @mustfeed zijn post erover, waarom Hamilton dichter bij Leclerc zit.

      Ik had het er juist over waarom Hamilton positiever over de regels is.

      Zijn twee verschillende discussies hè

      • 16 maa 2026 - 10:51
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Mensen mogen vooral oordelen wanneer ze dat zelf willen, Herman.

      "Heb het gevoel dat het "voornamelijk Max" is. Toch weinig opgevangen dit weekend van andere rijders."

      Misschien eens naar nieuws van een weekje eerder kijken. Norris was anders ook aardig negatief. En Lewis en Leclerc waren een week geleden ook nog zeer negatief.

      Nu draaien ze na 1 weekend hun mening om, ben benieuwd wat hun mening is na een x aantal races en het gaat niet meer zo (relatief) goed.

      • 16 maa 2026 - 10:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 860

      "Mensen mogen vooral oordelen wanneer ze dat zelf willen, Herman."

      Mogen ze zeker. Ik merk alleen op dat ik het gevoel heb dat de balans de andere kant op begint te gaatn


      "En Lewis en Leclerc waren een week geleden ook nog zeer negatief."

      Klopt, vandaar: "Verandering is nu eenmaal iets waar mensen het van nature moeilijk mee hebben - daarom dat je ook nooit te vroeg moet oordelen"


      "Nu draaien ze na 1 weekend hun mening om, ben benieuwd wat hun mening is na een x aantal races en het gaat niet meer zo (relatief) goed."

      Je zou exact dezelfde bedenking over Max kunnen maken eens Red Bull wat beter is.

      • 16 maa 2026 - 10:57
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Poilitik, ik zie wat je probeert te doen, maar helaas.

      Ik begrijp overigens wel waarom je dat probeert te doen, maar in mijn ogen is het wel degelijk dezelfde discussie.

      Hamilton voelt zich positiever over de regels OMDAT ze minder op de rijder aankomen. Dat hij dichter bij Leclerc zit en hem zelfs kan verslaan, is gewoon het bewijs van dat gevoel. Dus het gaat eigenlijk om dezelfde discussie.

      • 16 maa 2026 - 11:00
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      "Je zou exact dezelfde bedenking over Max kunnen maken eens Red Bull wat beter is."

      Dat zou zeker kunnen, maar ik denk dat het dan meer de combinatie gaat zijn van RBR die zich verbetert en ingrepen die de FIA hopelijk gaat doen.

      • 16 maa 2026 - 11:02
    • Politik

      Posts: 9.827

      De discussie is gerelateerd, maar jou punt is absoluut niet relevant voor mijn standpunt in mijn eerste comment.

      Ik geef mijn mening WAAROM hij positiever over de regels is.

      Jij geeft je mening WAAROM hij dichter op Leclerc zit.

      Ik heb het over de regels, jij hebt het over zijn prestaties t.o.v. Leclerc.

      Is, ondanks gerelateerd, een totaal andere discussie.

      • 16 maa 2026 - 11:07
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Het is hetzelfde punt, Politik.

      Hij voelt zich beter in de auto door de nieuwe regels, en dat hij dichter bij Leclerc zit, is daar gewoon een gevolg van. Dus geen aparte discussie, gewoon twee kanten van dezelfde medaille.

      • 16 maa 2026 - 11:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 860

      Wickie, nee niet hetzelfde als je "dat het minder op de rijder aankomt" niet als een gegeven beschouwt (wat jij wél doet)

      • 16 maa 2026 - 11:14
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Dat klopt, Herman, er staat namelijk in mijn eerste reactie: "ik vind".

      Wat is je punt? Vanuit mijn perspectief is het dus inderdaad hetzelfde.

      • 16 maa 2026 - 11:17
  • Axel

    Posts: 2.347

    Techniek heeft sinds dit seizoen de overhand. De coureur is energie-manager geworden.

    • 16 maa 2026 - 10:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 860

      En vorige paar seizoenen was hij een bandenfluiteraar en een benzinespaarder ...

      • 16 maa 2026 - 10:50
    • Axel

      Posts: 2.347

      De volgende stap is om kunstmatige intelligentie de auto laten besturen.

      • 16 maa 2026 - 11:05
    • WickieDeViking

      Posts: 742

      Herman, klopt. Maar nu komt het energiebeheer er nog eens bij. Dus moeten ze al 3 dingen managen, in plaats van 2.

      Prima als mensen dat fijn vinden, ik in ieder geval niet.

      • 16 maa 2026 - 11:12
  • StevenQ

    Posts: 10.312

    Hij zal het kansloos zijn ten opzichte van Mercedes vanzelf wel zat worden, hij heeft de afgelopen jaren weinig op het podium gestaan dus nu vond hij dat wel weer leuk.

    Coureurs als Senna en Gilles Villeneuve worden niet nog steeds herinnert omdat ze zo vroeg van hun gas afgingen om de accu op te laden

    • 16 maa 2026 - 11:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
