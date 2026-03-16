Max Verstappen haalde ook afgelopen weekend weer hard uit naar de nieuwe Formule 1-regels. Hij stelt dat dit weinig met racen te maken heeft, en dat hij namens de meeste coureurs spreekt. Lewis Hamilton lijkt niet in kamp Verstappen te zitten, want hij is enorm te spreken over de nieuwe auto's.

Verstappen ergert zich groen en geel aan het feit dat de batterij een grote rol speelt bij het racen. Er zijn veel inhaalacties, maar deze zijn volgens critici kunstmatig, omdat ze vooral worden veroorzaakt door hoeveel inhoud de coureurs nog in hun batterij hebben. Verstappen vergeleek het al meerdere keren met Mario Kart, en de frustratie kwam haast uit zijn oren.

Wat is de mening van Hamilton?

Voor Ferrari-coureur Lewis Hamilton lijken de nieuwe regels een zege te zijn. De Brit is enorm enthousiast, en dat liet hij aan de internationale media weten: "Ik denk dat dit het beste racen is dat ik ooit heb meegemaakt in de Formule 1. De auto's zijn makkelijker te volgen, veel beter dan in de voorgaande jaren. Je kunt heel dichtbij elkaar komen. Er is geen vuile luchtstroom meer, waarbij je veel neerwaartse druk verliest."

'Het was net karten'

Hamilton stond in China voor het eerst sinds 2024 op het podium, en dat was direct zijn eerste podium in dienst van Ferrari. Hij glunderde en hij maakt sowieso al het hele seizoen een veel positievere indruk dan vorig jaar.

De nieuwe Formule 1-regels zorgen ook voor vreugde bij Hamilton: "Het voelde alsof het karten was, steeds heen en weer, constant positie kiezen. Soms zat er slechts een velletje papier tussen de auto's, maar we raakten elkaar niet. Dat is te danken aan het respect tussen de coureurs."

Wat moet Ferrari nog verbeteren?

Ferrari is momenteel het tweede team achter Mercedes, en volgens Hamilton moet er dan ook nog genoeg gebeuren: "Ze zijn gegaan voor een optie met meer vermogen en ze vliegen ons voorbij met waanzinnige snelheden op de rechte stukken. Wij moeten uitzoeken hoe we onze topsnelheid kunnen verbeteren, maar de basis is echt geweldig."