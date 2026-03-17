Red Bull Racing leek tijdens de wintertests en het eerste raceweekend van het jaar nog een degelijke indruk te maken, maar in China zakte het Oostenrijkse team flink door het ijs. Max Verstappen wees eerder al op meerdere problemen met de RB22, maar inmiddels lijkt er nog een groot nadeel bij te zijn gekomen: de auto van Red Bull zou aanzienlijk te zwaar zijn.

Verstappen en Red Bull beleefden een verschrikkelijk weekend in Shanghai. Tijdens de sprint en kwalificatie kwam de Nederlander niet in de buurt van Mercedes of Ferrari en in de race moest hij vroegtijdig capituleren vanwege een mankement aan de RB22. De Nederlander sprak na het teleurstellende weekend al openlijk over de zwakke punten van de wagen, maar nieuwe beelden uit de pitstraat suggereren dat het probleem nog groter is dan gedacht.

RB22 mogelijk fors boven gewichtslimiet

Nu lijkt daar nog een nieuw probleem bovenop te komen. Tijdens het raceweekend in China konden toeschouwers vanuit het pitgebouw meekijken naar de weegmomenten van de FIA, waarbij de cijfers op schermen zichtbaar waren. Foto’s van die metingen doken daarna online op.

Bij Isack Hadjar is zowel het gewicht van de coureur als van de auto bekend geraakt. Zijn RB22 zou 716,5 kilogram wegen. Samen met het gewicht van de coureur komt het totaal uit op 787 kilogram. Daarmee zit het pakket volgens die gegevens negentien kilogram boven de minimumlimiet.

Verstappen weegt meer dan Hadjar

Verstappen weegt ongeveer 9,5 kilogram meer dan zijn teamgenoot en hoeft daardoor minder ballast mee te nemen, maar ook zijn totale pakket zou ongeveer negentien kilogram te zwaar zijn. In de Formule 1 wordt doorgaans aangenomen dat tien kilogram extra gewicht ongeveer 0,35 seconde per ronde kost. Met negentien kilogram overgewicht zou dat dus neerkomen op een nadeel van zo’n 0,66 seconde per ronde.