Problemen stapelen op voor Verstappen en Red Bull: RB22 veel te zwaar

Problemen stapelen op voor Verstappen en Red Bull: RB22 veel te zwaar

Red Bull Racing leek tijdens de wintertests en het eerste raceweekend van het jaar nog een degelijke indruk te maken, maar in China zakte het Oostenrijkse team flink door het ijs. Max Verstappen wees eerder al op meerdere problemen met de RB22, maar inmiddels lijkt er nog een groot nadeel bij te zijn gekomen: de auto van Red Bull zou aanzienlijk te zwaar zijn.

Verstappen en Red Bull beleefden een verschrikkelijk weekend in Shanghai. Tijdens de sprint en kwalificatie kwam de Nederlander niet in de buurt van Mercedes of Ferrari en in de race moest hij vroegtijdig capituleren vanwege een mankement aan de RB22. De Nederlander sprak na het teleurstellende weekend al openlijk over de zwakke punten van de wagen, maar nieuwe beelden uit de pitstraat suggereren dat het probleem nog groter is dan gedacht.

RB22 mogelijk fors boven gewichtslimiet

Nu lijkt daar nog een nieuw probleem bovenop te komen. Tijdens het raceweekend in China konden toeschouwers vanuit het pitgebouw meekijken naar de weegmomenten van de FIA, waarbij de cijfers op schermen zichtbaar waren. Foto’s van die metingen doken daarna online op.

Bij Isack Hadjar is zowel het gewicht van de coureur als van de auto bekend geraakt. Zijn RB22 zou 716,5 kilogram wegen. Samen met het gewicht van de coureur komt het totaal uit op 787 kilogram. Daarmee zit het pakket volgens die gegevens negentien kilogram boven de minimumlimiet.

Verstappen weegt meer dan Hadjar 

Verstappen weegt ongeveer 9,5 kilogram meer dan zijn teamgenoot en hoeft daardoor minder ballast mee te nemen, maar ook zijn totale pakket zou ongeveer negentien kilogram te zwaar zijn. In de Formule 1 wordt doorgaans aangenomen dat tien kilogram extra gewicht ongeveer 0,35 seconde per ronde kost. Met negentien kilogram overgewicht zou dat dus neerkomen op een nadeel van zo’n 0,66 seconde per ronde.

f(1)orum

Posts: 9.713

Ik wel, want niemand geeft toch graag publiekelijk toe dat ie te zwaar is? ;-)

  • 6
  • 17 maa 2026 - 12:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.436

    Grappig. En 't verklaart een hoop. Ik zie ook eigenlijk geen reden waarom dit onder de pet gehouden moet worden.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 12:13
    • f(1)orum

      Posts: 9.711

      Ik wel, want niemand geeft toch graag publiekelijk toe dat ie te zwaar is? ;-)

      • + 6
      • 17 maa 2026 - 12:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.761

      Die pet past niet meer.
      Maar hij krijgt 'n afdankertje van Kim Jong-un schijnt.

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 12:27
    • Regenrace

      Posts: 2.436

      Overigens, als alle teams tientallen kilo's te zwaar zijn, verklaart het juist weer niks.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 14:00
    • Mick34

      Posts: 1.287

      Dit is heel goed nieuws. Als je het doorrekent dan is RBR ongeveer even snel als Mercedes.

      In Australië zou hij dan met 1 tiende verschil pole position gepakt hebben. In China zou hij dan met een achterstand van ongeveer 0,15 2e geworden zijn in de kwali.

      Als het gewicht vooral in de motor en batterij zit, dan is het geen goed nieuws. Dit mogen ze volgens mij niet meer aanpassen. Als het vooral het chassis is, dan kunnen ze dat vast nog wel oplossen gedurende het jaar.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 14:34
    • Regenrace

      Posts: 2.436

      @f(1)orum Maar de betrokkene zou toch moeten weten dat zijn overgewicht, zeg maar, een publiek geheim is. Of vertel ik hem nu iets nieuws?

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:22
    • f(1)orum

      Posts: 9.711

      Ik denk het wel, want anders zou ie er niet geheimzinnig over doen?

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:26
    • Regenrace

      Posts: 2.436

      Overigens, problemen stapelen zich pas op als je bijvoorbeeld met een juist gewicht begint, en er per GP een aantal kilo's bijkomt.
      En ik geloof niet dat daar sprake van is; en zo ja, dan had de schrijvert ons juist dààrover moet informeren.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.711

      Tja, opstapelen is inderdaad niet goed, tenzij je Ome Willem bent, natuurlijk.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:34
  • Need5Speed

    Posts: 3.587

    Zat het stoeltje er nog in? Want daarin zit de ballast om te compenseren voor lichte coureurs.

    Coureur en stoeltje moeten samen 80 kilo wegen. Daarom zie je mij ook niet in de F1, er zijn geen stoeltjes die samen met mij op 80 kilo uitkomen ;)

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 12:14
  • misstappen

    Posts: 3.491

    verstappen houdt veel te veel van lekker eten..

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 12:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.761

    Iedereen de schuld geven, maar wel bijna tien kilo te zwaar.
    En das allemaal de schuld van Kelly, die kookt veel te veel en veel te lekker volgens Max.

    Maar ik had het al gezien aan zijn grotere helm. Die van verleden jaar was twee maten kleiner namelijk.
    Hij krijgt/heeft al net zo'n grote kop als z'n vader.....nu alleen de kleur nog

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 12:24
    • The Wolf

      Posts: 348

      De helm is niet groter, ze hebben er alleen de binnenvoering uit gesloopt om die dikke kop erin kwijt te kunnen. Max en Jos staan nu qua vadsigheid ongeveer gelijk, maar Max gaat die strijd winnen. Die jacht van Max begint ook steeds dieper in het water te liggen, en de privé jet komt amper meer van de baan af. DAT is het probleem. Niet die nieuwe Red Bull

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 13:19
  • Joeppp

    Posts: 8.411

    Kilo wat?

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 12:27
  • HermanInDeZon

    Posts: 883

    Op zich is te zwaar niet erg, als je het kan oplossen leidt het 1/1 tot prestatiewinst

    • + 2
    • 17 maa 2026 - 13:01
  • Patrace

    Posts: 6.583

    Al dat suiker in Red Bull is natuurlijk slecht voor de lijn. Dus heel verassend is het niet dat de Red Bull te zwaar is.
    Nu dus flink afvallen.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 13:06
  • Pietje Bell

    Posts: 33.713

    De bedoeling was dat nu na de GP van China overleg plaats zou vinden om iets te
    veranderen aan de batterij afgifte per GP Japan.
    Gaat nu dus pas NA Japan worden ALS er al iets gaat veranderen waar ik niet in geloof.

    Fernando noemt dit heel toepasselijk World Battery Championship.


    FIA confirm review of controversial energy rules after Chinese GP

    A meeting will take place after the Chinese Grand Prix

    Sunday, March 15, 2026 at 7:27 PM G P Fans

    The FIA's single seater director Nikolas Tombazis has confirmed F1's controversial new energy management regulations will be reviewed after the Chinese Grand Prix.

    The 2026 cars debuted to mixed reviews at the season-opening Australian Grand Prix, thanks in part to the trouble with recharging the battery and replenishing its energy.

    F1's late brakers are no longer rewarded with the new cars, with drivers forced into super-clipping and going earlier on the brakes to regain more energy for the following straight.
    Lewis Hamilton podium isn't to be celebrated as Ferrari should be worried

    
    

    Overtaking for the race lead between George Russell and Charles Leclerc in Australia was largely a manufactured affair, with one driver using the boost button while the other had low energy or was in harvesting mode, leading to criticism from fans and drivers alike about F1's new era.

    The FIA and F1 bosses had already stated they would be open to making adjustments to the new regulations, but maintained they always intended to wait until the first few races of the 2026 season had taken place.

    Speaking to the media on Friday at the Chinese GP, Tombazis revealed there had already been discussions about the energy issues which would be reviewed again after the race weekend in Shanghai.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 13:07
    • NicoS

      Posts: 20.366

      Ach, al superclippend door de 130R is ook leuk om te zien…..;)

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 13:58
  • SennaS

    Posts: 11.801

    De Bull is te dik bij red Bull. Eerst maar afvallen daarna kunnen we kijken of er nog aanleiding is tot klagen.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 13:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.713

      Dus als ze de wagen op het juiste gewicht hebben kan Max voortaan gewoon op het gas trappen en de bochten aansnijden zoals hij wil, want de battery hoeft dan niet meer opgeladen te worden? Gôh, dat wist ik nog niet.

      • + 4
      • 17 maa 2026 - 14:03
  • Pietje Bell

    Posts: 33.713

    Gisteren zei hier iemand dat Max zijn vliegtuig en jacht ed verhuurt.
    Hier is te zien hoe zijn jacht al 154 dagen voor anker ligt in de haven vlak bij
    zijn woning, zie pijl.

    i.ibb.co/wFhXXnff/(...)26-03-17-140747.png

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 14:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

