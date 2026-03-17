Zo laat komt Max Verstappen in actie op de Nürburgring Nordschleife

Aankomend weekend is het zover: Max Verstappen keert terug op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 neemt deel aan de NLS2-race ter voorbereiding op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Voor iedereen die deze race wil volgen zijn er genoeg mogelijkheden, al is uitslapen geen optie.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij verder kijkt dan alleen de Formule 1. Hij is dol op de langeafstandsracerij, en maakt over twee maanden eindelijk zijn debuut in een 24-uursrace. Verstappen heeft ervoor gekozen om te gaan rijden op de Nürburgring Nordschleife; een historisch circuit waar hij dol op is.

Wat zijn de plannen?

Vorig jaar haalde hij zijn benodigde licentie, en dit jaar gaat hij met zijn eigen Verstappen Racing de Ring proberen te temmen. Hij zal een Mercedes GT3-bolide besturen en deze delen met de ervaren coureurs Jules Gounon, Lucas Auer en Daniel Juncadella. Samen zullen ze gaan jagen op een goed resultaat.

Verstappen zal zaterdag aan de start verschijnen van de NLS2-race, die speciaal voor hem is verplaatst. De kwalificatie en de race worden allebei verreden op de zaterdag, terwijl er op de vrijdag een aantal tests worden verreden. Deze worden niet uitgezonden, en een tijdschema daarvan worden ook amper gecommuniceerd. Op zaterdag is het echter een dag vol actie.

Tijdschema NLS2 (Nederlandse tijd):

Zaterdag 21 maart:

Kwalificatie: 08:30

Start formatieronde: 11:42

Start van de NLS2-race: 12:00

Finish van de NLS2-race: 16:00

Waar is dit avontuur van Max Verstappen te volgen?

De NLS2-race is in Nederland op veel verschillende manieren te volgen. Zo heeft streamingdienst Viaplay besloten om de 4-uursrace volledig live uit te zenden, maar dat betekent niet dat de race achter de decoder is verdwenen. Verschillende YouTube-kanalen hebben namelijk ook de rechten voor de race in handen, en er zullen verschillende streams worden aangeboden. Zo kunnen de sessies in het Duits en het Engels worden gevolgd.