Max Verstappen was allesbehalve blij met zijn weekend in China. Na een teleurstellende sprintrace viel de Nederlander ook nog eens uit tijdens de Grand Prix. Voorafgaand aan de race vergeleek Verstappen de nieuwe F1-regels nog met Mario Kart. Liberty Media, de eigenaar van Formule 1, is het hier absoluut niet mee eens.

Liberty Media heeft Formule 1 in januari 2017 officieel overgekocht voor maar liefst 4,6 miljard dollar. Zij hebben nu de meerderheid van de aandelen van de Formule 1. Sindsdien is de Formule 1 dusdanig aangepast. Verstappen hekelt de huidige regels.

Mario Kart in het echt

Na afloop van de race blijft Verstappen bij zijn standpunt staan. "Het is nog steeds verschrikkelijk", zei hij tegenover de aanwezige media. "Ik weet het niet, als iemand dit leuk vindt, dan weet je echt niet waar racen om draait. Het is helemaal niet leuk. Het is Mario Kart spelen. Dit is geen racen." De Nederlander was erg negatief over de nieuwe regels.

Journalist Julianne Cerasoli meldt dat een Liberty Media-official goed op Verstappen heeft gelet. Tegenover UOL Esporte vertelde de journalist dat Liberty Media niet blij is met de houding van de viervoudig wereldkampioen. "Max Verstappen was aan het praten en had flink wat kritiek op het reglement. Hij stond daar in de paddock, en toen zag ik een man die de persvoorlichter is van de Formule 1 zelf, van Liberty."

Liberty Media is niet blij met de houding van Verstappen

De persvoorlichter was aan het kijken naar de interviews van Verstappen. "Hij stond toe te kijken, ik keek hem aan en zei: 'Jullie zitten in de problemen. Hij laat zich hier echt gaan.' En hij zei zoiets als: 'Oh mijn god, Max.'"

F1-teams gaan in Japan bij elkaar zitten om te vergaderen over de nieuwe regels. "Iedereen zit nu meer op één lijn en er wordt voorlopig niets veranderd; de teams krijgen eerst de kans om alle systemen te optimaliseren, waarna wordt bekeken wat er moet worden aangepast. Na dit weekend wordt het steeds duidelijker dat het probleem bij de kwalificatie ligt, en niet bij de race", weet Cerasoli ook te melden.