Liberty Media niet blij met Verstappen

Max Verstappen was allesbehalve blij met zijn weekend in China. Na een teleurstellende sprintrace viel de Nederlander ook nog eens uit tijdens de Grand Prix. Voorafgaand aan de race vergeleek Verstappen de nieuwe F1-regels nog met Mario Kart. Liberty Media, de eigenaar van Formule 1, is het hier absoluut niet mee eens.

Liberty Media heeft Formule 1 in januari 2017 officieel overgekocht voor maar liefst 4,6 miljard dollar. Zij hebben nu de meerderheid van de aandelen van de Formule 1. Sindsdien is de Formule 1 dusdanig aangepast. Verstappen hekelt de huidige regels. 

Mario Kart in het echt

Na afloop van de race blijft Verstappen bij zijn standpunt staan. "Het is nog steeds verschrikkelijk", zei hij tegenover de aanwezige media. "Ik weet het niet, als iemand dit leuk vindt, dan weet je echt niet waar racen om draait. Het is helemaal niet leuk. Het is Mario Kart spelen. Dit is geen racen." De Nederlander was erg negatief over de nieuwe regels. 

Journalist Julianne Cerasoli meldt dat een Liberty Media-official goed op Verstappen heeft gelet. Tegenover UOL Esporte vertelde de journalist dat Liberty Media niet blij is met de houding van de viervoudig wereldkampioen. "Max Verstappen was aan het praten en had flink wat kritiek op het reglement. Hij stond daar in de paddock, en toen zag ik een man die de persvoorlichter is van de Formule 1 zelf, van Liberty."

Liberty Media is niet blij met de houding van Verstappen

De persvoorlichter was aan het kijken naar de interviews van Verstappen. "Hij stond toe te kijken, ik keek hem aan en zei: 'Jullie zitten in de problemen. Hij laat zich hier echt gaan.' En hij zei zoiets als: 'Oh mijn god, Max.'"

F1-teams gaan in Japan bij elkaar zitten om te vergaderen over de nieuwe regels. "Iedereen zit nu meer op één lijn en er wordt voorlopig niets veranderd; de teams krijgen eerst de kans om alle systemen te optimaliseren, waarna wordt bekeken wat er moet worden aangepast. Na dit weekend wordt het steeds duidelijker dat het probleem bij de kwalificatie ligt, en niet bij de race", weet Cerasoli ook te melden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Liberty Media

Reacties (32)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.733

    Hoezo, ze heten toch niet voor niets 'Liberty' Media? ;-)

    • + 23
    • 18 maa 2026 - 12:55
  • Patrace

    Posts: 6.586

    Dit hebben Liberty en de F1 over zichzelf afgeroepen.
    Verstappen gaf dit jaren geleden al aan en ze hebben in die tijd niets met zijn feedback gedaan.
    Dan kun je niet verbaasd zijn dat hij dan nu helemaal leeg loopt over deze regels. Zeker als je weet dat hij nooit een blad voor de mond neemt.

    • + 42
    • 18 maa 2026 - 13:01
    • F1 bekijker

      Posts: 127

      Niet de hele F1 draait om Max.

      • + 12
      • 18 maa 2026 - 13:18
    • misstappen

      Posts: 3.496

      ben benieuwd of er niet ergens in de kleine lettertjes staat dat men de eigenaar van F1 niet in een slecht daglicht mag zetten. Het zou me meer verbazen als er niet zo'n clausule in een contract tussen RBR en Liberty en misschien zelfs tussen Max en RBR zal staan.

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 13:23
    • F1jos

      Posts: 5.100

      Het ergste is dat de veiligheid in het geding komt en daar is de FIA uiteindelijk de verantwoordelijke.

      • + 8
      • 18 maa 2026 - 13:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 900

      @misstappen theoretisch kan je gesanctioneerd worden als je de sport in diskrediet brengt of aantoonbare schade doet, ja .

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 13:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.733

      @Misstappen; nope, als je een stream van LawVs bekijkt legt hij precies uit wat ze wel en niet kunnen doen; hij geeft ook aan hoe hij perceptieverschil ziet in deze tussen FIA en Fom.

      • + 6
      • 18 maa 2026 - 14:03
    • misstappen

      Posts: 3.496

      bedankt f(1)orum voor de tip, ik heb die stream van LawVs niet gezien, ik neem het voor waar aan. Wie is LawVs eigenlijk, maw heeft hij recht van spreken? (asking for a friend).

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 14:53
    • WickieDeViking

      Posts: 775

      "theoretisch kan je gesanctioneerd worden als je de sport in diskrediet brengt of aantoonbare schade doet, ja ."

      Klopt, maar het is niet aantoonbaar.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 16:00
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 986

      @F1 bezeiker
      "Niet de hele F1 draait om Max".

      Klopt zeker. Voor jou hier blijkbaar wel. Immers, het enige dat jij doet is (negatief) over Verstappen posten... 🤣

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 16:18
    • 919

      Posts: 4.059

      'Het ergste is dat de veiligheid in het geding komt en daar is de FIA uiteindelijk de verantwoordelijke.'

      Ach, varkensruggen naast de curbstones die ophangingen af breken en auto's stuurloos een andere kant op dirigeerden vonden ze ook geen enkel probleem.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 16:19
    • Larry Perkins

      Posts: 63.587

      Nogmaals:
      De vermaledijde FIA/FOM heeft met haar nieuwe regels zelf de sport in diskrediet gebracht!
      Max Verstappen (en anderen) doet alles eraan om de schade zo snel mogelijk te herstellen!
      Liberty Media mag door haarknietjes om Verstappen te bedanken!

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 16:28
  • NicoS

    Posts: 20.390

    Het probleem ligt net zo goed bij de race, dat zullen ze nog wel merken op bepaalde circuits.
    China was misschien nog wel één van de gunstige circuits, ondanks het vrij lange rechte stuk.

    • + 8
    • 18 maa 2026 - 13:07
    • Joeppp

      Posts: 8.416

      Zandvoort en Oostenrijk kunnen ook nog wel leuk worden. Baku en Spa worden een drama als het zo blijft denk ik.

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 14:35
    • NicoS

      Posts: 20.390

      Denk dat Budapest het meest geschikt is.
      Oostenrijk heeft drie lange rechte stukken achterelkaar….

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 15:10
    • Illym3ns

      Posts: 224

      Heel benieuwd hoe dat gaat door Eau Rouge.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 16:08
    • 919

      Posts: 4.059

      'Heel benieuwd hoe dat gaat door Eau Rouge.’

      Camera naast de curbstones en het lijk heul heul heul snel!

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 16:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.587

      Ja, vreemde laatste zin van die journalist dat het probleem niet bij de race zit, benieuwd waar zij haar informatie vandaan haalt, niet bij Verstappen in ieder geval...

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 16:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 396

    Wanneer alles naar wens zou zijn van de heer Verstappen, en de regels naar zijn smaak zouden worden aangepast door de FIA, dan krijg je dus auto's met een extreem moeilijke voorkant, waar alleen een paar piloten snel mee zouden kunnen rijden. Bewijs hiervoor: Zie de afgelopen jaren de aftocht aan talenten bij RB die er in het zelfde materiaal als verstappen "ineens" niks meer van bakten.

    • + 6
    • 18 maa 2026 - 13:18
    • NicoS

      Posts: 20.390

      Onzin….
      Ook dat is niet wat Max bedoelt….

      • + 29
      • 18 maa 2026 - 13:29
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.544

      Gewoon een auto waar je mee kan racen. Waar het racen eigenlijk om draait.

      En niet wie het beste accu kan sparen. Door optijd te remmen en niet teveel gas tegeven zodat je accu te snel leeg is.

      • + 23
      • 18 maa 2026 - 13:32
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.049

      Bertrand Gachot

      Wat Schumi-NR1 zegt en nooit gedacht dat ik, als niet-Verstappen-fan, hem zou verdedigen maar hij heeft gewoon gelijk en mee eens.

      Het gaat niet om type auto(ground-effect enz.) maar meer om vrij te kunnen racen i.p.v. sparen en goed met batterij omgaan. Het is F1 en geen FE.
      Verstappen is een pure racer en heeft een hekel aan dat spaargedoe... net als de meeste fans die een tijdje F1 volgen.
      Ik kan me voorstellen dat als je na Drive to survive voor het eerst F1 bent gaan kijken - dat het net als een game aanvoelt wat leuk is misschien voor de Instagram-generatie maar zeer waarschijnlijk - niet voor de rest.

      • + 21
      • 18 maa 2026 - 14:20
  • van lotje,g

    Posts: 1.201

    Max niet blij met Liberty Media.

    • + 5
    • 18 maa 2026 - 13:41
    • F1jos

      Posts: 5.100

      Als regels te veel invloed hebben,voelt het gemaakt
      Als inhalen afhankelijk is van hulpmiddelen (zoals DRS) is het minder puur
      Als entertainment boven sport gaat, verlies je de kern.

      • + 7
      • 18 maa 2026 - 14:21
  • John6

    Posts: 11.526

    'Oh mijn god, Max.'" Ja wen er maar aan die blijft zeggen wat hij denkt, je wist wat er zou gebeuren als je Audi en Cadillac zou binnen halen die willen alleen deze richting op, met echt racen heeft dit uiteraard niets te doen.

    • + 7
    • 18 maa 2026 - 13:51
  • trucker0werner

    Posts: 521

    Max heeft gelijk. Als je niey constant volgas kunt rijden dan is het geen f1 meer. In formule e doen ze lift and coast om de batterij op te laden. Daar heb je het nodig hier. Ga je de brandstofmotor als generator gebruiken om zo energie op te weken. Dat is op zich niet verkeerd.
    Maar dat je dit op rechte stuk mort doen ivm accu te klein is. Dat je overtake te sterk is.
    Als overtake 50% wordt en capiciteit 2x zo groot per ronde. Dan zal je heel ander race krijgen. Maar mogelijk dat ze ene rond opladen om daarna de volgende ronde voor te gaan.

    • + 11
    • 18 maa 2026 - 13:57
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.049

    En ik ben niet blij met Liberty Media.

    Wat is dit nou?
    "Jullie zitten in de problemen. Hij laat zich hier echt gaan."

    Volgens Liberty mag dus een coureur(of überhaupt iemand) niet zeggen wat hij denkt en de waarheid dus verbergen. We zijn niet in VS he - dus die zogenaamde 'democracy' van hun (o.a. geld van hun lenen om vervolgens hun wapens te kopen) hoeft echt niet F1 geïmplementeerd te worden.

    Verstappen is naar zijn mening gevraagd en die heeft hij lekker gegeven. Gewoon eerlijk en open. So deal with it.
    En ik vond zijn mening in dit geval simply lovely.

    Dat het te kunstmatig is geworden en van alle kanten nu echt kritiek begint te komen - daar kan Verstappen niets aan doen. Hij had veel eerder al aangegeven dat die regels voor problemen zouden zorgen maar werd, jawel, door FIA en Liberty genegeerd. Ze moeten niet ineens een escape goat zoeken want dat zijn ze namelijk zelf.
    Ja, er wordt ingehaald. Maar het voelt te kunstmatig voor een echte F1 kijker.. en al helemaal als iemand al een tijdje F1 volgt. Ik dacht dat DRS te kunstmatig was maar dat was kinderspel dus. En trouwens, ik kan niet snel zeggen dat er ineens flink meer inhaalacties zijn t.o.v. afgelopen seizoen. Alleen vooraan had je wat en een paar in middenveld maar over het algemeen - het viel "mee" qua totaal.
    Er is geen F1-geluid van vroeger meer, geen voluit racen, rondenlang positioneren - op zoek naar een inhaalpoging, met zijn tweetjes daaraf in plaats van roepen "He pushed me", geen spargedoe met banden, motor enz., Kortom, het is te kunstmatig en te sparend allemaal. Een raket minder afvuren naar Iran of andere land door VS - en we kunnen makkelijk terug naar V10 of V12 in plaats van als dat eco-gedoe. IMO.

    • + 19
    • 18 maa 2026 - 14:11
  • fdorp

    Posts: 87

    Enige wat opgelost moet worden is dat je weer vol de bocht in, door en uit kan gaan. Dat snelheid terugloopt op een recht stuk maakt echt niet zoveel uit. Maar dat getrut in die bochten is echt wat de kunsten van een coureur onderuit haalt.

    Weten ze dat weer terug te brengen dan is het weer een stuk beter te behappen. Hero corners moeten hero corners blijven.

    Iedereen heeft het overigens alleen over de motor maar moet wel zeggen dat het huidige aero pakket goed lijkt te werken. Men kan elkaar goed volgen zonder dat meteen de banden opgebrand worden. Dat betreft is close racing in die zin wel weer wat beter dan de vorige generatie auto.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:43
    • schwantz34

      Posts: 41.853

      Dat de snelheid op een recht stuk ineens fors terugloopt op een recht stuk omdat de batterij leeg is, is juist een f.cking groot probleem.

      Stel je zit als toeschouwer halverwege Camel straight op Spe, en je ziet ineens een F1 auto fors snelheid minderen met nog 600 meter te gaan voor het rempunt voor de chicane, man dat is gewoon bezopen en totaal onnatuurlijk met de manier waarop racen moet worden beleeft met een gemiste kans op een ultieme en risicovolle uitremactie op topsnelheid die ons fans nu compleet door de neus geboort word met dit f.cking amateuristische Mario kart batterij geknutsel!

      • + 9
      • 18 maa 2026 - 16:12
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.681

    Dan zullen ze zeker niet blij zijn met de nieuwe trailer die canal plus Frankrijk heeft gemaakt voor de GP van Japan. die is namelijk helemaal in Mario Kart Style. Ik voel een verbanning van Canal plus aankomen uit de mixed zone

    • + 4
    • 18 maa 2026 - 16:11
  • Pleen

    Posts: 857

    F1 had nooit verkocht moeten worden aan de Amerikaanse Liberty Media. F1 is van oorsprong een Europese racesport en de echte racer, F1 kenner en "old skool" die-hard fan weet hoe F1 toen was vergeleken met waar we nu zitten. Kippevel kreeg ik als ik die huilende motoren voorbij zag scheuren. Ik voelde het tot in m'n maag, longen en strot. Ik spreek voor mezelf, tot aan vorig jaar was F1 nog leuk maar op dit moment vind ik er geen ene ruk meer aan.

    • + 3
    • 18 maa 2026 - 17:08

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

