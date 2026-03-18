Team van Verstappen vandaag aanwezig in Zandvoort

Team van Verstappen vandaag aanwezig in Zandvoort

Het team van Max Verstappen is vandaag aanwezig op het circuit van Zandvoort. Het GT3-team van de Red Bull-coureur werkt een testdag af op het circuit in de Noord-Hollandse duinen, Verstappen zelf is waarschijnlijk niet aanwezig. Zijn teamgenoot Jules Gounon is momenteel wel in Zandvoort te vinden.

Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife, en ter voorbereiding op de NLS-race voeren ze nu een testdag uit. In de pitlane op het circuit van Zandvoort is de uitrusting van 2 Seas Motorsport, dat de auto van Verstappen runt, te zien en loopt er personeel in kleding van Verstappen Racing rond.

Wat is er aan de hand?

De Mercedes GT3 met startnummer 3 werd op de baan gesignaleerd, en dit nieuws werd later zelf bevestigd door Gounon. De ervaren GT3-coureur postte op zijn Instagram foto's vanaf het circuit van Zandvoort, waarop te zien is hoe de wagen de pitstraat in rijdt. Naast Gounon is ook Chris Lulham aanwezig op Zandvoort, zo valt te zien op Instagram.

Sterke line-up

Voor Verstappen Racing is deze test een voorbereiding op het aankomende avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Afgelopen weekend zouden ze deelnemen aan de eerste NLS-race, maar ze besloten zich terug te trekken vanwege het slechte weer. Aankomend weekend nemen ze deel aan de NLS2-race, waar ook Verstappen in de auto plaats zal nemen. Gounon en Verstappen delen de auto op de Nürburgring met de ervaren Daniel Juncadella en Lucas Auer.

Het viertal zal later dit jaar deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, wat Verstappens eerste deelname aan een 24-uursrace wordt. Verstappen debuteerde vorig jaar op de Ring, waar hij deelnam aan twee NLS-races. Hij deelde toen de auto met zijn protegé Lulham, die voor dit jaar geen deel uitmaakt van de line-up voor de Nordschleife. Lulham, die vandaag in Zandvoort is, rijdt wel in andere kampioenschappen met de Mercedes.

Fabrieksdeal met Mercedes 

Verstappen Racing heeft voor dit jaar een exclusieve deal gesloten met Mercedes. Ze rijden in verschillende kampioenschappen met de Mercedes GT3-bolides, en daarmee hebben ze een grote stap gezet. Ze krijgen fabriekssteun van het Duitse merk, en gelden voor veel mensen als één van de favorieten voor de zege in de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden wordt verreden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.253

    Wie is de teambaas dan van dat GT3 team van Max?
    Ik dacht dat Max dat was en als hij dat is moet hij dan niet aanwezig zijn om te delegeren en leiding te geven.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:10
  • Joeppp

    Posts: 8.416

    Dat klinkt ouderwets lekker! Vanaf het strand hoor je precies in waar ze op het circuit zijn.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:46
  • StevenQ

    Posts: 10.326

    Ik zie als ik er op zoek dat de Koning van Bahrein 1 van de eigenaren is van 2 Seas Motorsport

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 16:11

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

