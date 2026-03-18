De problemen bij Aston Martin lijken zich met de dag op te stapelen. Nadat het team uit Silverstone in de eerste twee races nog geen een keer de finish heeft gehaald en de spanningen met motorfabrikant Honda, lijkt het bad waar mede-eigenaar Lance Stroll zich in bevindt, steeds heter te worden. De geruchten dat de positie van Adrian Newey aan het wankelen is, worden dan ook steeds hardnekkiger.

Aston Martin bevindt zich momenteel in een nachtmerrie. Behoudens de sprintrace in China, haalden Fernando Alonso en Lance Stroll nog geen een keer de finish en ook de spanningen met Honda beginnen langzaamaan richting het kookpunt te lopen. Stroll senior zou daarom op zoek zijn naar een andere teambaas en die geruchten beginnen steeds sterker te worden.

'Aston Martin zoekt nieuwe teambaas'

Antonio Lobato - kopstuk bij het Spaanse Soy Motor - weet namelijk te melden dat de spanningen bij Aston Martin steeds meer toenemen. "Er is veel spanning bij Aston Martin. Veel spanning, veel teleurstelling, veel zenuwen", zo klinkt het. "Ik zou zeggen dat er op dit moment zelfs een gebrek aan leiderschap is. Ik zal je meer vertellen, ik denk dat er binnenkort een teamleider komt, ze zijn op zoek naar een teamleider. Ze hebben de afgelopen drie jaar drie teambazen gehad en de laatste, Adrian Newey, is geen teambaas", Lobato daaraan toe in de livestream op Twitch.

Lobato benadrukte daarbij dat de rol van Newey niet meteen uitgespeeld hoeft te zijn bij Aston Martin. "Hij is goed in wat goed is. Daarom moeten ze iemand vinden die die rol speelt, degene die zijn gezicht laat zien, degene die het team verdedigt, degene die het opneemt tegen de media, degene die de rest van de teams confronteert, degene die moet communiceren met de FIA en met de FOM."

Horner een reeële optie voor Stroll?

Deze week werd bekend dat Christian Horner een geduchte kandidaat is om de plaats van Newey over te nemen als teambaas bij Aston Martin. De Engelsman - die afgelopen jaar werd ontslagen bij Red Bull Racing - zou staan te springen om terug te keren in de Formule 1. Mogelijk maakt Alpine eveneens kans, aangezien Horner daar strijdt met Toto Wolff om aandelen van het Franse merk.