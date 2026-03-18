Geruchten worden bevestigd: Aston Martin zoekt een nieuwe teambaas

Geruchten worden bevestigd: Aston Martin zoekt een nieuwe teambaas

De problemen bij Aston Martin lijken zich met de dag op te stapelen. Nadat het team uit Silverstone in de eerste twee races nog geen een keer de finish heeft gehaald en de spanningen met motorfabrikant Honda, lijkt het bad waar mede-eigenaar Lance Stroll zich in bevindt, steeds heter te worden. De geruchten dat de positie van Adrian Newey aan het wankelen is, worden dan ook steeds hardnekkiger. 

Aston Martin bevindt zich momenteel in een nachtmerrie. Behoudens de sprintrace in China, haalden Fernando Alonso en Lance Stroll nog geen een keer de finish en ook de spanningen met Honda beginnen langzaamaan richting het kookpunt te lopen. Stroll senior zou daarom op zoek zijn naar een andere teambaas en die geruchten beginnen steeds sterker te worden.

'Aston Martin zoekt nieuwe teambaas'

Antonio Lobato - kopstuk bij het Spaanse Soy Motor - weet namelijk te melden dat de spanningen bij Aston Martin steeds meer toenemen. "Er is veel spanning bij Aston Martin. Veel spanning, veel teleurstelling, veel zenuwen", zo klinkt het. "Ik zou zeggen dat er op dit moment zelfs een gebrek aan leiderschap is. Ik zal je meer vertellen, ik denk dat er binnenkort een teamleider komt, ze zijn op zoek naar een teamleider. Ze hebben de afgelopen drie jaar drie teambazen gehad en de laatste, Adrian Newey, is geen teambaas", Lobato daaraan toe in de livestream op Twitch. 

Lobato benadrukte daarbij dat de rol van Newey niet meteen uitgespeeld hoeft te zijn bij Aston Martin. "Hij is goed in wat goed is. Daarom moeten ze iemand vinden die die rol speelt, degene die zijn gezicht laat zien, degene die het team verdedigt, degene die het opneemt tegen de media, degene die de rest van de teams confronteert, degene die moet communiceren met de FIA en met de FOM."

Horner een reeële optie voor Stroll?

Deze week werd bekend dat Christian Horner een geduchte kandidaat is om de plaats van Newey over te nemen als teambaas bij Aston Martin. De Engelsman - die afgelopen jaar werd ontslagen bij Red Bull Racing - zou staan te springen om terug te keren in de Formule 1. Mogelijk maakt Alpine eveneens kans, aangezien Horner daar strijdt met Toto Wolff om aandelen van het Franse merk.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 995

    Hornet en Newey weer samen ?????

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 12:18
    • TylaHunter

      Posts: 10.625

      Als je serieus bent, wat Aston Martin niet is, haal je James Robinson van Invicta.

      Die heeft toch in korte tijd leuke dingen daar gedaan.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 12:52
    • Regenrace

      Posts: 2.442

      Dan hebben we ook nog de broer van Rudolf Steiner. Maar het lijkt me beter dat Flavio daar naartoe gaat. Die maakt namelijk net zo'n uitgebluste indruk en zal zich daar best op zijn gemak voelen.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 15:39
  • Dale U

    Posts: 1.873

    Ieder zijn vak, dat Newey niet geschikt is voor teambaas ziet zelfs schlager zanger Heino. Newey is een introverte man, die een beetje in zijn eigen wereld leeft, lopend op de grid met zijn kladblok. Inschattings foutje van Stroll Sr, die had beter moeten weten.

    • + 19
    • 18 maa 2026 - 12:20
    • da_bartman

      Posts: 6.489

      Ik denk ook niet dat Newey de rol van teambaas ambieerde, maar dat hij dat door Stroll Sr opgedrongen heeft gekregen. Wellicht komt het vanuit Newey zelf: zie je wel het werkt zo niet, laat mij maar ontwerpen en zoek een ander om teambaas te spelen.

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 13:00
    • misstappen

      Posts: 3.496

      dat lijkt me sterk Bartman.., iemand met zo'n statuur laat zich echt niet in een hoek duwen waar hij niet in wil zitten. Newey heeft zijn schaapjes al lang op het droge, dus waarom zou hij in zo'n geval zijn naam te grabbel gooien? Denk echt dat Newey zich overschat heeft. De man kan vreselijk goed autootjes in elkaar zetten, maar een team managen is toch echt wel iets anders.

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 13:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.731

      "Ik denk ook niet dat Newey de rol van teambaas ambieerde"


      Dat denk ik dus wel. Als teambaas zijnde kun je zelf mensen aannemen en ontslaan, maar als ontwerper is dat niet mogelijk. Dan kun je enkel een verzoek indienen of dringend adviseren. Hij staat erom bekend dat hij wil bepalen met wie hij werkt.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 13:50
    • Patrace

      Posts: 6.586

      Ik moest even checken of Heino nog wel leefde, maar verrek, die oude knar leeft nog en is inmiddels 87 jaar oud. :-)

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 14:05
    • Pietje Bell

      Posts: 33.731

      Je bent niet de enige @Patrace! :-))

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 14:45
    • misstappen

      Posts: 3.496

      en Heino kan nog steeds zien.. (met en zonder zonnebril)

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 15:59
  • 919

    Posts: 4.058

    ’Mogelijk maakt Alpine eveneens kans, aangezien Horner daar strijdt met Toto Wolff om aandelen van het Franse merk.’

    Old boys network...

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 12:23
  • gridiron

    Posts: 3.282

    Is een teamleider hetzelfde als een teambaas?

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 12:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.731

      Nee, een teamleider iemand die een specifiek onderdeel van het team
      leidt (bijv. engineering, pitcrew, aerodynamica) en is dus miet de teambaas.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 12:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.731

      * +is iemand en * niet de.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 13:52
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.770

    Iedereen moet doen waar hij goed in is.
    Adrian is goed in ontwerpen (?) en Christian is goed in teambazen.

    Hetzelfde, dat ik verstand heb van de F1....belachelijk natuurlijk.
    Nee, omdat ik dat niet heb zit ik hier de trol uit te hangen....dat past beter bij mij.

    • + 5
    • 18 maa 2026 - 12:38
    • Skoda F1

      Posts: 544

      Jammer dat er geen wereldkampioenschap pen trollen worden gehouden dan had ik graag je teamgenoot geweest..

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 13:27
  • John6

    Posts: 11.525

    Stroll moet er alles aan doen om Horner binnen te halen, als er 1 goed is in dat vak is hij het wel, even alle drama daar gelaten uit zijn tijd bij Red Bull.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 13:58
  • Skimi

    Posts: 1.112

    Is Andreas Seidl niet een optie? Met Horner krijg jecal zijn bagage er ook bij

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 13:59
  • jd2000

    Posts: 7.626

    Toch fijn om te zien dat niet alles te koop is

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 14:16
  • Joeppp

    Posts: 8.416

    Fijn als er geluisterd wordt:



    Posts: 8.385

    Alle puzzelstukjes zijn er maar het valt niet in elkaar. Er is geld, er is een topontwerper, er is een OEM die alleen voor AM werkt en weet hoe het is om wk's te winnen, er is een ex wereldkampioen. Alles maar dan ook echt alles is in huis en dan ontstaat de ellende; wie neemt de leiding om succesvol te worden in deze mix. Horner zou nu een uitkomst zijn om alles aan elkaar te lijmen en de verschillende visies tot 1 succes te maken.
    11 maa 2026 - 19:28

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 14:39
  • fdorp

    Posts: 87

    Hoopte eigenlijk te lezen dat ze een nieuwe coureur zochten......Man wat heeft die Stroll Jr niets in de F1 te zoeken.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 15:44
    • John6

      Posts: 11.525

      Voor dit jaar gaat dat niet uitmaken bij AM wie je in die auto zet, als ze al rijden, maar 2027 wel, zoontje van de eigenaar die gooit hij er echt niet uit.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 16:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

