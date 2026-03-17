Red Bull-insider heeft medelijden met Verstappen: "Het is wreed"

Voor Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen op een teleurstellende wijze van start gegaan. Hij worstelt met zijn auto en is het ook niet eens met de nieuwe Formule 1-regels. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas begint langzaam een beetje medelijden te krijgen met Verstappen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe regels. In China luchtte hij zijn hart en stelde hij dat hij ook zou klagen als hij zou winnen. Op dit moment kan hij namelijk niet meevechten om de zeges, ook omdat zijn team Red Bull met de nodige kinderziektes kampt.

Waarom is Verstappen zo gefrustreerd?

Het grootste probleem lijkt de start te zijn; in China zakte Verstappen bij zowel de sprintrace als de gewone race als een baksteen door het veld heen. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft medelijden met Verstappen, zo legt hij uit in de podcast Talking Bull: "Vanuit Max zijn kant bekeken is het verschrikkelijk. Twee races in één weekend en twee starts waarbij de auto simpelweg doodviel, waardoor hij totaal machteloos achterbleef."

Hoe ging het in China?

Verstappen beleefde in China een zeer frustrerend weekend waarin hij het niet voor elkaar kreeg om punten te scoren. In de sprintrace had hij door zijn slechte start te weinig tijd om zich naar voren te vechten, terwijl hij in de Grand Prix moest opgeven.

'Verschrikkelijk om te zien'

Nicholas maakte Verstappen jarenlang van dichtbij mee, en ziet nu dat de frustraties met de ronde groter worden: "Als je naar de onboardbeelden kijkt, dan voel je bijna zijn frustratie terwijl de auto's hem overal voorbij vliegen alsof hij stilstaat. Het is eerlijk gezegd echt wreed om te zien. Het is echt verschrikkelijk om naar te kijken."

Voor Red Bull is het al vroeg in het jaar code rood, en ze zullen er alles aan moeten doen om de auto op het juiste spoor te krijgen. Ook Nicholas benadrukt dit: "Er is zeker werk aan de winkel. Ze moeten echt uitvogelen wat hier aan de hand is."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.756

    Mercedes en voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas hebben medelijden met Max.

    Ik heb ook medelijden met Max.
    Hij heeft maar 4 wereldtitels, 'n vermogen waar je u tegen zegt, 'n eigen GT3 team, 'n vliegtuig, 'n jacht, 'n mooi uiterlijk, een grote schare fans (horde) en 'n vrouw die altijd thuis zit te wachten tot Max weer thuiskomt.

    Yep, Max is zo iemand waar je medelijden mee krijgt.

    • + 5
    • 17 maa 2026 - 11:29
    • Regenrace

      Posts: 2.431

      Ik dacht dat het spuugbakje met medelijden al helemaal vol zat.
      Waarschijnlijk gaan de komende weken er nog een bergje bovenop bouwen.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 12:20
  • Pietje Bell

    Posts: 33.700

    Erik van Haren en Christijan Albers in de podcast:

    "Als je weinig kennis hebt is Formule 1 nu heel leuk". 41 minuten.

    open.spotify.com/e(...)PCgeYfVTkwjvfq0WdtN

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 11:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

