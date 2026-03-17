Voor Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen op een teleurstellende wijze van start gegaan. Hij worstelt met zijn auto en is het ook niet eens met de nieuwe Formule 1-regels. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas begint langzaam een beetje medelijden te krijgen met Verstappen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe regels. In China luchtte hij zijn hart en stelde hij dat hij ook zou klagen als hij zou winnen. Op dit moment kan hij namelijk niet meevechten om de zeges, ook omdat zijn team Red Bull met de nodige kinderziektes kampt.

Waarom is Verstappen zo gefrustreerd?

Het grootste probleem lijkt de start te zijn; in China zakte Verstappen bij zowel de sprintrace als de gewone race als een baksteen door het veld heen. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft medelijden met Verstappen, zo legt hij uit in de podcast Talking Bull: "Vanuit Max zijn kant bekeken is het verschrikkelijk. Twee races in één weekend en twee starts waarbij de auto simpelweg doodviel, waardoor hij totaal machteloos achterbleef."

Hoe ging het in China?

Verstappen beleefde in China een zeer frustrerend weekend waarin hij het niet voor elkaar kreeg om punten te scoren. In de sprintrace had hij door zijn slechte start te weinig tijd om zich naar voren te vechten, terwijl hij in de Grand Prix moest opgeven.

'Verschrikkelijk om te zien'

Nicholas maakte Verstappen jarenlang van dichtbij mee, en ziet nu dat de frustraties met de ronde groter worden: "Als je naar de onboardbeelden kijkt, dan voel je bijna zijn frustratie terwijl de auto's hem overal voorbij vliegen alsof hij stilstaat. Het is eerlijk gezegd echt wreed om te zien. Het is echt verschrikkelijk om naar te kijken."

Voor Red Bull is het al vroeg in het jaar code rood, en ze zullen er alles aan moeten doen om de auto op het juiste spoor te krijgen. Ook Nicholas benadrukt dit: "Er is zeker werk aan de winkel. Ze moeten echt uitvogelen wat hier aan de hand is."