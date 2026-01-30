user icon
icon

Ferrari imponeert op laatste testochtend, Verstappen maakt veel meters

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari imponeert op laatste testochtend, Verstappen maakt veel meters

De laatste ochtendsessie van de besloten testweek in Barcelona zit erop. Tijdens deze sessie kwam acht teams in actie, terwijl Mercedes en Racing Bulls hun spullen konden opbergen. Max Verstappen kende een productieve ochtend, terwijl Charles Leclerc in zijn Ferrari een zeer snelle tijd noteerde.

Achter gesloten deuren krijgen de teams deze week de kans om voor het eerst goed kennis te maken met hun nieuwe bolides. Ze hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken, en dat betekende dus dat Mercedes en Racing Bull vandaag niet meer in actie komen. Beide renstallen hebben hun drie testdagen al gebruikt, en vooral Mercedes maakte daarin zeer veel indruk.

Meer over Ferrari F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan

Aston Martin in de schijnwerpers

Een team dat vandaag wel uitgebreid in actie kwam, was Aston Martin. De Britse renstal moest de eerste drie testdagen overslaan, en reed gisteren slechts een handjevol installatierondjes met Lance Stroll. Alle ogen waren ook vandaag weer gericht op de nieuwe AMR26, die is ontworpen door Adrian Newey. Op de eerste beelden oogde de auto direct anders dan de andere wagens, en vandaag kreeg voor het eerst de kans om echt te testen.

Stroll heeft voor vandaag het stuur overgedragen aan Fernando Alonso, en de Spanjaard kwam vanochtend als laatste de baan op. Hij wist in de eerste uren van de dag in totaal 49 rondjes te rijden, en focuste zich niet op snelle tijden. Hij was alleen sneller dan Valtteri Bottas, die in zijn gloednieuwe Cadillac slechts 33 rondjes reed op het circuit van Barcelona.

De kilometervreter van de ochtendsessie was Oliver Bearman, die in zijn nieuwe Haas tot 105 rondjes kwam. Haas kent een goede testweek, en wist op de eerste testdag ook al heel veel rondjes te rijden. Bearman was ook redelijk snel, en noteerde de vierde tijd.

Hoe ging het met Verstappen?

Ook Max Verstappen was vandaag weer op de baan te vinden in Barcelona. Red Bull moest na de crash van Isack Hadjar op dinsdag op reserveonderdelen wachten, maar vandaag konden ze weer aan de bak. Bij de start van de sessie kwam Verstappen direct de baan op, en hij wist een mooi aantal van 69 rondjes te rijden. Hij noteerde met een 1.18:285 de derde tijd van de dag, alleen McLaren-coureur Oscar Piastri en Leclerc waren sneller.

Ferrari komt op stoom

Leclerc maakte in zijn Ferrari ook veel indruk. Hij noteerde eerste een competitieve ronde op de mediums, waarna hij tijdens een rondje op de zachte banden tot een 1.16:653 wist te komen. Met deze tijd kan hij zich meten aan de Mercedessen, die in de afgelopen dagen een soortgelijke pace lieten zien.

Kampsie

Posts: 1.567

Ferrari doet dit altijd bij tests, geen vertrouwen in. Mercedes lijkt mij het beste, Red Bull 2e of 3e, ik ben benieuwd naar Aston Martin, top of flop..

  • 7
  • 30 jan 2026 - 14:00
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.091

    Gloryrun van Ferrari om de itiliaanse kranten tevreden te houden.

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 13:50
    • SEN1

      Posts: 2.712

      Ff de druk van de ketel halen idd.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 13:55
  • KiekisNL

    Posts: 2.200

    Ben benieuwd naar max zijn gezicht als ze vragen of hij nog veel sneller had kunnen gaan.

    Als dan die ogen gaan twinkelen weet je genoeg.

    Maar alle gekheid op een stokje ben heel benieuwd naar de eerste races dan zijn de zandzakken eraf en weten we echt waar iedereen staat

    • + 3
    • 30 jan 2026 - 13:50
    • StevenQ

      Posts: 10.135

      Ze hebben nog een hele middag

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 14:06
    • Larry Perkins

      Posts: 62.813

      Nou,, ik vind dat niet eens 'gekheid' @Kiekis.
      Max is m.i. inderdaad de beste graadmeter om te horen en zien hoe RBR ervoor staat.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 15:36
  • Kampsie

    Posts: 1.567

    Ferrari doet dit altijd bij tests, geen vertrouwen in. Mercedes lijkt mij het beste, Red Bull 2e of 3e, ik ben benieuwd naar Aston Martin, top of flop..

    • + 7
    • 30 jan 2026 - 14:00
    • hupholland

      Posts: 9.589

      Klopt, dit doen ze bijna altijd, maar ze zitten er de eerste race toch ook vaak wel goed bij en zitten toch bijna altijd in de top 3 van het WK, met race overwinningen. Dus in die zin zou ik het geen gloryrun noemen. Vorig jaar konden ze overigens geen 1x de snelste tijd rijden, toen hadden ze ook een vrij matig seizoen (P4 en geen enkele overwinning)

      • + 2
      • 30 jan 2026 - 14:09
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.091

      Ze hebben toch al een aantal jaren magere resultaten. Alleen 2022 leek de goede kant op te gaan, alleen plofte de motor een aantal keer en maakte Leclerc grove fouten.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 14:21
    • BelF1Fanatic

      Posts: 305

      Ik heb de indruk dat het dit keer wel eens juist kan zitten..

      • + 2
      • 30 jan 2026 - 15:13
    • hupholland

      Posts: 9.589

      2024 deden ze tot de laatste race mee voor het WDC met meerdere overwinningen. 2023 buiten Red Bull het enige team dat een wedstrijd wist te winnen. Wat ik maar wil zeggen is dat ze misschien idd minder sandbaggen dan andere topteams, maar dat de snelheid wel echt is. Deze tijd kan een Audi of Cadillac waarschijnlijk voorlopig alleen van dromen.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 15:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar