De laatste ochtendsessie van de besloten testweek in Barcelona zit erop. Tijdens deze sessie kwam acht teams in actie, terwijl Mercedes en Racing Bulls hun spullen konden opbergen. Max Verstappen kende een productieve ochtend, terwijl Charles Leclerc in zijn Ferrari een zeer snelle tijd noteerde.

Achter gesloten deuren krijgen de teams deze week de kans om voor het eerst goed kennis te maken met hun nieuwe bolides. Ze hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken, en dat betekende dus dat Mercedes en Racing Bull vandaag niet meer in actie komen. Beide renstallen hebben hun drie testdagen al gebruikt, en vooral Mercedes maakte daarin zeer veel indruk.

Een team dat vandaag wel uitgebreid in actie kwam, was Aston Martin. De Britse renstal moest de eerste drie testdagen overslaan, en reed gisteren slechts een handjevol installatierondjes met Lance Stroll. Alle ogen waren ook vandaag weer gericht op de nieuwe AMR26, die is ontworpen door Adrian Newey. Op de eerste beelden oogde de auto direct anders dan de andere wagens, en vandaag kreeg voor het eerst de kans om echt te testen.

Stroll heeft voor vandaag het stuur overgedragen aan Fernando Alonso, en de Spanjaard kwam vanochtend als laatste de baan op. Hij wist in de eerste uren van de dag in totaal 49 rondjes te rijden, en focuste zich niet op snelle tijden. Hij was alleen sneller dan Valtteri Bottas, die in zijn gloednieuwe Cadillac slechts 33 rondjes reed op het circuit van Barcelona.

De kilometervreter van de ochtendsessie was Oliver Bearman, die in zijn nieuwe Haas tot 105 rondjes kwam. Haas kent een goede testweek, en wist op de eerste testdag ook al heel veel rondjes te rijden. Bearman was ook redelijk snel, en noteerde de vierde tijd.

Hoe ging het met Verstappen?

Ook Max Verstappen was vandaag weer op de baan te vinden in Barcelona. Red Bull moest na de crash van Isack Hadjar op dinsdag op reserveonderdelen wachten, maar vandaag konden ze weer aan de bak. Bij de start van de sessie kwam Verstappen direct de baan op, en hij wist een mooi aantal van 69 rondjes te rijden. Hij noteerde met een 1.18:285 de derde tijd van de dag, alleen McLaren-coureur Oscar Piastri en Leclerc waren sneller.

Ferrari komt op stoom

Leclerc maakte in zijn Ferrari ook veel indruk. Hij noteerde eerste een competitieve ronde op de mediums, waarna hij tijdens een rondje op de zachte banden tot een 1.16:653 wist te komen. Met deze tijd kan hij zich meten aan de Mercedessen, die in de afgelopen dagen een soortgelijke pace lieten zien.