Max Verstappen beleefde in China een horrorweekend. Hij wist geen punten te scoren, kampte met meerdere problemen en viel uiteindelijk uit in de Grand Prix. Bij de start kwam hij slecht weg, waardoor hij naar het achterveld zakte. Volgens Christian Klien heeft Red Bull een fundamenteel probleem, en brengen ze Verstappen in gevaar.

Bij zowel de sprintrace als de Grand Prix zakte Verstappen bij de start als een baksteen door het veld heen. Hij kwam niet goed weg, en moest twee keer een flinke inhaalrace rijden. Verstappen is zeker niet de enige coureur met dit probleem; de nieuwe regels zorgen ervoor dat de starts veel lastiger zijn dan voorheen. De startprocedure is voor dit seizoen dan ook aangepast.

Fundamenteel probleem

Het zorgt voor gevaarlijke situaties, want Verstappen had geluk dat de coureurs achter hem, hem konden ontwijken. Oud-coureur Christian Klien is zeer kritisch, en legt uit bij Servus TV uit hoe hij over deze zaak denkt: "De toeren zakten bij de start volledig in. Dat is echt een fundamenteel probleem. Er zit zoveel nieuwe technologie in deze auto's, dit was zeker geen rijdersfout van Max."

'Dit is simpelweg heel gevaarlijk'

Volgens Klien zorgt dit voor gevaarlijke situaties voor de coureurs. Bij dit soort problemen kunnen ze immers niet snel ingrijpen om een mogelijk incident te voorkomen. De Oostenrijkse oud-coureur van onder meer Red Bull en HRT is er duidelijk over: "Met deze nieuwe generatie auto's is het zo dat, als er op technisch gebied iets misgaat met de auto, je als coureur compleet machteloos bent. Je handen zitten dan gewoon op je rug gebonden. Dat is simpelweg heel gevaarlijk."

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Verstappen kon mede door zijn slechte starts geen punten pakken tijdens het raceweekend in China. In de sprintrace kwam hij tijd te kort om zich naar voren te vechten, en hierdoor finishte hij buiten de puntenposities. In de Grand Prix van zondag wist hij zich nog terug te vechten naar de zesde plaats, maar moest hij uiteindelijk opgeven toen Red Bull een probleem had gevonden.