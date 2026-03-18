user icon
icon

Red Bull kampt met grote problemen: "Dit is gevaarlijk voor Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull kampt met grote problemen: "Dit is gevaarlijk voor Verstappen"

Max Verstappen beleefde in China een horrorweekend. Hij wist geen punten te scoren, kampte met meerdere problemen en viel uiteindelijk uit in de Grand Prix. Bij de start kwam hij slecht weg, waardoor hij naar het achterveld zakte. Volgens Christian Klien heeft Red Bull een fundamenteel probleem, en brengen ze Verstappen in gevaar.

Bij zowel de sprintrace als de Grand Prix zakte Verstappen bij de start als een baksteen door het veld heen. Hij kwam niet goed weg, en moest twee keer een flinke inhaalrace rijden. Verstappen is zeker niet de enige coureur met dit probleem; de nieuwe regels zorgen ervoor dat de starts veel lastiger zijn dan voorheen. De startprocedure is voor dit seizoen dan ook aangepast.

Fundamenteel probleem

Het zorgt voor gevaarlijke situaties, want Verstappen had geluk dat de coureurs achter hem, hem konden ontwijken. Oud-coureur Christian Klien is zeer kritisch, en legt uit bij Servus TV uit hoe hij over deze zaak denkt: "De toeren zakten bij de start volledig in. Dat is echt een fundamenteel probleem. Er zit zoveel nieuwe technologie in deze auto's, dit was zeker geen rijdersfout van Max."

'Dit is simpelweg heel gevaarlijk'

Volgens Klien zorgt dit voor gevaarlijke situaties voor de coureurs. Bij dit soort problemen kunnen ze immers niet snel ingrijpen om een mogelijk incident te voorkomen. De Oostenrijkse oud-coureur van onder meer Red Bull en HRT is er duidelijk over: "Met deze nieuwe generatie auto's is het zo dat, als er op technisch gebied iets misgaat met de auto, je als coureur compleet machteloos bent. Je handen zitten dan gewoon op je rug gebonden. Dat is simpelweg heel gevaarlijk."

Hoe verliep het weekend voor Verstappen?

Verstappen kon mede door zijn slechte starts geen punten pakken tijdens het raceweekend in China. In de sprintrace kwam hij tijd te kort om zich naar voren te vechten, en hierdoor finishte hij buiten de puntenposities. In de Grand Prix van zondag wist hij zich nog terug te vechten naar de zesde plaats, maar moest hij uiteindelijk opgeven toen Red Bull een probleem had gevonden.

F1 Nieuws Max Verstappen Christian Klien Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • LucaF1

    Posts: 520

    RB heeft het gewoon niet voor elkaar dit jaar...

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 16:52
    • Rimmer

      Posts: 13.199

      Wat gek. Dit had niemand kunnen voorzien.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 17:16
  • Flexwing

    Posts: 300

    Ze moeten eerst regels maar aan passen anders wordt het niks

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 16:55
  • myell

    Posts: 121

    Het is toch ook niet heel raar dat het dit jaar niet lukt?
    Je bouwt vanaf 0 een nieuwe motor, in de formule 1 is het simpelweg onmogelijk om dan gelijk vooraan mee te doen.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 17:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 907

      En hoeveel man van Mercedes hebben ze binnen gehaald om die motor te bouwen?

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 18:15
  • shakedown

    Posts: 1.742

    Waarom lukken proef starts bij vrije training wel en in de wedstrijd niet?

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 17:32
  • Erwinnaar

    Posts: 5.593

    Monaco kon nog wel eens negatief historisch worden.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 17:46
  • HermanInDeZon

    Posts: 907

    Denk dat de eerste vraag die Red Bull zich moet stellen is wat Verstappen "anders" doet dan de drie anderen ... die raken namelijk wel keer op keer goed weg.

    • + 4
    • 18 maa 2026 - 18:15
    • Golf-GTI

      Posts: 1.673

      Nu noem ik je wel een domkop

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 18:40
    • NicoS

      Posts: 20.391

      Lawson alweer vergeten in Australië?
      Kimi kwam afgelopen race ook voor het eerst een keer goed weg, daarvoor was het ook niet best.
      Dit soort dingen worden wel opgelost, komt wel goed.

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 19:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 907

      Juist, Lawson in Australie ook (was ik inderdaad vergeten)

      Denk ook wel dat ze dit soort zaken best wel snel opgelost gaan krijgen - ik maak me bij RB meer zorgen om het chassis dan om de motor eerlijk gezegd. Vooral tijdens de kwalificatie in China was het waanzinnig hoe onstabiel dat ding leek

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 19:18
    • nr 76

      Posts: 7.392

      De initiële start van Lindblad was ook slecht in Australië, maar na een paar meter ging ie opeens "aan" en had ie een goede run naar de eerste bocht.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 21:05

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar