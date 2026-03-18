Formule 1 voorlopig niet gratis te zien in Nederland

De Formule 1 is in Nederland voorlopig niet gratis te bekijken. De Duitse zender RTL bood in de afgelopen jaren vaak een uitkomst, maar het lijkt erop dat ze voorlopig geen race kunnen uitzenden. Ze hebben namelijk ruzie met de Oostenrijkse rechtenhouders ORF en Servus TV.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, voor beide diensten moet er echter worden betaald. Voor veel Nederlandse fans bood de Duitse zender RTL een uitweg; de zender zit bij veel providers in het basispakket én ze zonden de Formule 1 uit. In Duitsland verloren ze echter de uitzendrechten, maar ze kregen wel een sublicentie in handen waardoor ze een aantal races en kwalificaties konden uitzenden.

Het was de bedoeling dat de Grand Prix van China van afgelopen weekend ook te zien zou zijn bij RTL. Volgens het Duitse Bild had RTL de reis naar China al gepland en waren er ook al interviews aangevraagd. Toch werd er last minute besloten om niet af te reizen naar Shanghai. Op het allerlaatste moment werd de reis echter gecanceld.

Gesprekken lopen nog

Er spelen echter meerdere zaken op de achtergrond. Volgens Bild was het het plan om zeven races uit te zenden, maar zijn de contracten met Sky nog niet getekend. Sky Sports zendt de Formule 1 uit in Duitsland, maar deze zender zou worden overgenomen door RTL. De overname is echter nog niet afgerond.

Klachten in Oostenrijk

Naast de overname die nog niet is afgerond, speelt er volgens Bild nog meer op de achtergrond. Verschillende omroepen in buurlanden zouden hebben geklaagd over het feit dat RTL te ontvangen is in de grensregio via de satelliet. In de voorgaande jaren was dat ook het geval, maar de Oostenrijkse zenders ORF en Servus TV zouden hebben geklaagd, omdat RTL potentiële adverteerders in Oostenrijk zou hebben benaderd.

Hoe reageert RTL op de verhalen?

Volgens Bild is er ingegrepen en mag RTL geen races uitzenden totdat er een oplossing is gevonden. Er zou echter geen druk op staan, omdat de volgende race die RTL zou uitzenden de Belgische Grand Prix is, die in juli op de kalender staat.

Een woordvoerder van RTL wilde niet te veel kwijt over de kwestie bij Bild: "We zijn momenteel in gesprek over de vraag of en wanneer er bepaalde Formule 1-races zullen worden uitgezonden op RTL. Er is tot nu toe geen definitief besluit genomen."

Reacties (10)

  • Kiwino

    Posts: 4

    Als je F1 wil kijken moet je er gewoon voor betalen, dat is logisch. Mensen klagen over Viaplay omdat dat in tegenstelling tot Ziggo niet 'gratis' is. Maar Ziggo sloeg ook nergens op. Die lieten al hun klanten gewoon meebetalen voor die zgn. 'gratis' sportzender.

    En nee, die mensen klagen niet over de kwaliteit van Viaplay, want ze kunnen ook een abonnement nemen op F1TV.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:31
    • F1 bekijker

      Posts: 127

      Nee er genoeg gratis streams te zien.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 15:58
    • 919

      Posts: 4.059

      En nee, mensen klagen niet omdat het 'gratis' zou zijn geweest bij Ziggo.

      Ze klagen om heel veel redenen, waarvan het overgrote merendeel terecht.

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 16:07
    • F1 bekijker

      Posts: 127

      Ja 919 en het gaat niet om de kosten maar om wat je te zien krijgt.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 16:20
    • 919

      Posts: 4.059

      Kosten is weldegelijk ook één van de terechte redenen. De te groot aangetrokken broek van ViaPlay wordt door NL melkkoe kijkers betaald. De rest van Europa heeft daar al lang een keiharde streep door getrokken en ViaPlay de deur gewezen. Het is dat Verstappen de NL kijker voor de TV houdt, waardoor de gehele schuldenlast van ViaPlay op de Benelux en Scandinavië rust.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 16:27
  • F1 bekijker

    Posts: 127

    Tja de tijden van vroeger zoals Eurosport Rtl7 en Veronica komen helaas nooit weer...

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:57
    • The Wolf

      Posts: 369

      met de geweldige (ahum) commentaren van Bert Devies, Rob Petersen, Rick Bolt

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 16:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 396

    Als je niet van de “plug & and play” / streaming’s dienst generatie bent, en je een goedkope camping schotel koopt met een nog goedkopere tuner, dan is het easy om zonder aanvullende kosten de f1 te kijken. Hot bird!

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 16:43
  • Larry Perkins

    Posts: 63.588

    Jammer, bij RTL Duitsland zouden ze de F1 nog conform de oude regels in beeld brengen…

    "Uns ist die verdammte FIA und FOM völlig egal, und wir sind bereit, ein innovatives KI-Programm einzusetzen, um die Formel 1 so darzustellen, wie sie sein soll. Auf dem Limit durch die Kurven und Vollgas auf den Geraden, ohne Mist und so weiter”, aldus de woordvoerster van RTL Duitsland, Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 17:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.771

    Gratis F1 kijken via Viaplay is uit den boze natuurlijk.
    Ze moeten het abonnement ongeveer op €50--€60 zetten, krijg je gelijk 'n filtering van de armoedzaaiers.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 17:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

