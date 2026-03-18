Formule 1 voorlopig niet gratis te zien in Nederland

De Formule 1 is in Nederland voorlopig niet gratis te bekijken. De Duitse zender RTL bood in de afgelopen jaren vaak een uitkomst, maar het lijkt erop dat ze voorlopig geen race kunnen uitzenden. Ze hebben namelijk ruzie met de Oostenrijkse rechtenhouders ORF en Servus TV.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, voor beide diensten moet er echter worden betaald. Voor veel Nederlandse fans bood de Duitse zender RTL een uitweg; de zender zit bij veel providers in het basispakket én ze zonden de Formule 1 uit. In Duitsland verloren ze echter de uitzendrechten, maar ze kregen wel een sublicentie in handen waardoor ze een aantal races en kwalificaties konden uitzenden.

Het was de bedoeling dat de Grand Prix van China van afgelopen weekend ook te zien zou zijn bij RTL. Volgens het Duitse Bild had RTL de reis naar China al gepland en waren er ook al interviews aangevraagd. Toch werd er last minute besloten om niet af te reizen naar Shanghai. Op het allerlaatste moment werd de reis echter gecanceld.

Gesprekken lopen nog

Er spelen echter meerdere zaken op de achtergrond. Volgens Bild was het het plan om zeven races uit te zenden, maar zijn de contracten met Sky nog niet getekend. Sky Sports zendt de Formule 1 uit in Duitsland, maar deze zender zou worden overgenomen door RTL. De overname is echter nog niet afgerond.

Klachten in Oostenrijk

Naast de overname die nog niet is afgerond, speelt er volgens Bild nog meer op de achtergrond. Verschillende omroepen in buurlanden zouden hebben geklaagd over het feit dat RTL te ontvangen is in de grensregio via de satelliet. In de voorgaande jaren was dat ook het geval, maar de Oostenrijkse zenders ORF en Servus TV zouden hebben geklaagd, omdat RTL potentiële adverteerders in Oostenrijk zou hebben benaderd.

Hoe reageert RTL op de verhalen?

Volgens Bild is er ingegrepen en mag RTL geen races uitzenden totdat er een oplossing is gevonden. Er zou echter geen druk op staan, omdat de volgende race die RTL zou uitzenden de Belgische Grand Prix is, die in juli op de kalender staat.

Een woordvoerder van RTL wilde niet te veel kwijt over de kwestie bij Bild: "We zijn momenteel in gesprek over de vraag of en wanneer er bepaalde Formule 1-races zullen worden uitgezonden op RTL. Er is tot nu toe geen definitief besluit genomen."