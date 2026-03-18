David Croft schat de toekomst van Adrian Newey somber in. De commentator en analist van Sky Sports vertelt dat hij denkt dat Newey geen teambaas had moeten worden bij Aston Martin. Het team is in de eerste twee races nog niet gefinisht.

Croft komt met een wel heel bijzonder alternatief voor Newey. Hij denkt namelijk dat Aston Martin Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase probeert te verleiden om de werkzaamheden over te nemen van de topontwerper. Lambiase werkt nu nog samen met Max Verstappen.

Newey moet zich focussen op zijn sterke punten

In de podcast van Sky Sports vertelt Croft dat Newety zich helemaal niet moet bezighouden met teambaas zijn. "Adrian Newey als teambaas? Ik zie ook niet in hoe dat er per se toe zou bijdragen dat de zaken sneller worden opgelost. Adrian moet zich concentreren op datgene waar hij het beste in is." Gianpiero Lambiase zou de werkzaamheden van Newey dus kunnen gaan overnemen. "Er gaan geruchten dat ze met GP hebben gesproken als mogelijke teambaas voor de toekomst. Voor zover ik weet, is daar nog geen besluit over genomen."

Lambiase en Max Verstappen werken momenteel samen bij Red Bull, maar volgens Croft is het een logische stap voor Lambiase mocht Verstappen ermee stoppen. "Of GP nu meteen bij Red Bull weggaat, maar als Max Red Bull verlaat, denkt GP dan dat dit een logische promotie voor mij zou kunnen zijn? Adrian Newey, de beste auto-ontwerper aller tijden, die zijn tijd als teambaas doorbrengt, zou dat niet een beetje contraproductief zijn voor zijn output? Je kunt mensen niet volledig overbelasten en toch de resultaten verwachten die je van hen verlangt."

Honda moet een nieuwe krachtbron maken

Croft vertelt ook dat hij denkt dat Aston Martin tot Silverstone niet competitief zal zijn. "Als je een krachtbron gaat herontwerpen, dan heb je daarvoor wel een B-Spec-auto nodig. Want het is duidelijk dat de auto is ontworpen rond de plaats waar de onderdelen van de krachtbron zitten. Ik denk dat we halverwege het seizoen, misschien in Silverstone, een B-Spec-auto bij Aston Martin zullen zien. Tot die tijd moet je gewoon proberen een oplossing te vinden, als dat lukt."