user icon
icon

Aston Martin ontvangt dringend advies: "Vervang Newey door Lambiase!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
David Croft schat de toekomst van Adrian Newey somber in. De commentator en analist van Sky Sports vertelt dat hij denkt dat Newey geen teambaas had moeten worden bij Aston Martin. Het team is in de eerste twee races nog niet gefinisht. 

Croft komt met een wel heel bijzonder alternatief voor Newey. Hij denkt namelijk dat Aston Martin Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase probeert te verleiden om de werkzaamheden over te nemen van de topontwerper. Lambiase werkt nu nog samen met Max Verstappen.

Newey moet zich focussen op zijn sterke punten

In de podcast van Sky Sports vertelt Croft dat Newety zich helemaal niet moet bezighouden met teambaas zijn. "Adrian Newey als teambaas? Ik zie ook niet in hoe dat er per se toe zou bijdragen dat de zaken sneller worden opgelost. Adrian moet zich concentreren op datgene waar hij het beste in is." Gianpiero Lambiase zou de werkzaamheden van Newey dus kunnen gaan overnemen. "Er gaan geruchten dat ze met GP hebben gesproken als mogelijke teambaas voor de toekomst. Voor zover ik weet, is daar nog geen besluit over genomen."

Lambiase en Max Verstappen werken momenteel samen bij Red Bull, maar volgens Croft is het een logische stap voor Lambiase mocht Verstappen ermee stoppen. "Of GP nu meteen bij Red Bull weggaat, maar als Max Red Bull verlaat, denkt GP dan dat dit een logische promotie voor mij zou kunnen zijn? Adrian Newey, de beste auto-ontwerper aller tijden, die zijn tijd als teambaas doorbrengt, zou dat niet een beetje contraproductief zijn voor zijn output? Je kunt mensen niet volledig overbelasten en toch de resultaten verwachten die je van hen verlangt."

Honda moet een nieuwe krachtbron maken

Croft vertelt ook dat hij denkt dat Aston Martin tot Silverstone niet competitief zal zijn. "Als je een krachtbron gaat herontwerpen, dan heb je daarvoor wel een B-Spec-auto nodig. Want het is duidelijk dat de auto is ontworpen rond de plaats waar de onderdelen van de krachtbron zitten. Ik denk dat we halverwege het seizoen, misschien in Silverstone, een B-Spec-auto bij Aston Martin zullen zien. Tot die tijd moet je gewoon proberen een oplossing te vinden, als dat lukt."

F1 Nieuws Adrian Newey Gianpiero Lambiase Aston Martin Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.773

    Waarom zou je Gianpiero Lambiase als teambaas willen hebben als Christian Horner beschikbaar is.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 17:38
    • Patrace

      Posts: 6.589

      Ehm, wellicht omdat er wat randzaken kleven aan Horner...?
      Lambiase is van onbesproken gedrag (voor zover mij bekend). Alleen weet ik niet of hij nu al een geschikte teambaas zou zijn, dat is dan toch een gok. Dat hij daarin zou kunnen doorgroeien geloof ik wel, maar het bespelen van de media en de politieke spelletjes in de F1 zijn wel van een totaal ander kaliber dan alleen het technische deel.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 20:48
  • Hagueian

    Posts: 8.580

    Zou wel de beste oplossing zijn. Ze hebben een ervaren teambaas nodig die mensen op de juiste pkek zet. Maar of Horner op Lawrence Stroll zit te wachten die met alles een vinger in de pap wil hebben betwijfel ik. 4e teambaas in 3 jaar. Als je daar een wind laat in de verkeerde richting ben je je baan kwijt

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 20:09
  • StevenQ

    Posts: 10.329

    Ik las ergens ene bericht dat Seidl gepolst zou zijn

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 20:30
    • Patrace

      Posts: 6.589

      Misschien moeten ze Steiner ook even polsen... Of wellicht heeft Otmar Szafnauer trek in een terugkeer in de F1? Die laatste kan wellicht ook Piastri verleiden om naar Aston Martin te komen. :-)

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 20:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.596

      Christijan Albers zit ook op een belletje te wachten...

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 22:17

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar