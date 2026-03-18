Wolff komt met bizarre onthulling: "Russell wilde Verstappen als teamgenoot"

Wolff komt met bizarre onthulling: "Russell wilde Verstappen als teamgenoot"

Toto Wolff heeft toegegeven dat Mercedes duidelijk werk heeft gemaakt van de komst van Max Verstappen. Echter duidde de publieke opinie erop dat George Russell - waarmee de Nederlander in het verleden in de clinch heeft gelegen - een struikelblok had kunnen zijn voor de viervoudig wereldkampioen. Wolff weet nu te melden dat zijn pupil wel oren had naar een samenwerking met Verstappen. 

Nadat Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft van 2025 geen winnende auto aan Verstappen kon leveren en er onrust heerste binnen de Oostenrijkse renstal, rook Wolff zijn kans. De CEO en teambaas van Mercedes ging het gesprek aan met de entourage van de Nederlander en sprak ook publiekelijk zijn wens uit voor de komst van - op dat moment nog - de regerend wereldkampioen in de Formule 1. Van een daadwerkelijke transfer kwam het niet en hield Wolff vast aan Russell en Andrea Kimi Antonelli

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

'Russell wilde Verstappen als teamgenoot'

Daar waar vaak het beeld geschetst werd dat Russell niets zag in de komst van Verstappen, drukte Wolff die geruchten de kop in. "Tijdens een interview met George Russell, vroeg ik hem wie zijn droomteamgenoot was. En hij zei: 'Max Verstappen'", zo benadrukte Wolff. 

"Er gingen vorig jaar geruchten dat we interesse hadden in Max", zo vervolgde de Oostenrijker. "Maar ik denk dat George dat zegt omdat Max momenteel als de beste coureur wordt beschouwd. En George wil laten zien dat hij niet de beste is." 

Mercedes ijzersterk van start gegaan

Achteraf gezien was Mercedes een goede keuze geweest voor Verstappen. In de eerste twee races in Australië en China behaalde Mercedes een 1-2-finish met Russell en Antonelli, dus is er voor Wolff uiteindelijk geen reden om voor een andere rijder te gaan. 

"Ik houd me buiten deze discussie. Het is pas het begin van het seizoen. We zijn erg tevreden met George Russell en Andrea Kimi Antonelli", zo sloot Wolff uiteindelijk af.

 

919

Posts: 4.059

Goh, zou er een reden zijn waarom Russell dat gezegd zou hebben, terwijl Toto in gesprek was met Max Verstappen?

  • 8
  • 18 maa 2026 - 16:16
Reacties (17)

    • F1jos

      Posts: 5.101

      Ik houd me buiten deze discussie, ik vertrouw die glibberige prinses niet.

      • + 6
      • 18 maa 2026 - 17:38
    • Rogier hier

      Posts: 6.802

      Dit artikel roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Hoezo nam Toto een interview af met George. Kunnen ze niet gewoon een gesprek hebben? En George wil Max wel als zijn teamgenoot zo dat hij kan laten zien dat hij niet de beste is? Dat George niet de beste coureur op de grid is, dat weet heel de grid gerust wel, maat hoezo wil hij dit dan ook aan iedereen laten zien? Lijkt me niet goed voor je titelkansen in ieder geval…

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 18:43
  • HermanInDeZon

    Posts: 907

    Zou bizar zijn moest een rijder als Russell zich niet met Verstappen willen meten en niet denken dat hij beter was ..

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 16:24
    • hupholland

      Posts: 9.751

      nou, ik denk dat de meesten die uitdaging liever uit de weg gaan, maar Russell zit en zat natuurlijk wel gewoon goed bij Mercedes en dan wil je natuurlijk ook niet zo maar op de vlucht slaan. Dus ja, ik geloof best dat Russell deze strijd wel aan wilde gaan. Ik denk alleen dat ie gelukkiger is met de situatie zoals ie nu is. Ik geloof ook niet dat een Hamilton/Leclerc of Norris/Piastri echt zitten te springen om een duel met Verstappen als teamgenoot. Maar heel soms is het de beste of misschien wel enige optie.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 16:42
  • John6

    Posts: 11.526

    Oud nieuws dat zei hij zoveel maal, hij wil Max ook gewoon verslaan, dan is het beste dat Max naar Mercedes kwam, Max had er geen zin in dus dat feest ging niet door.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 16:27
  • Larry Perkins

    Posts: 63.595

    Als 'Second Choice George' zou zeggen dat hij Max NIET als teamgenoot wil hebben, heeft Toffe Toto nog een reden om voor Kimi naast Max te kiezen...

    (maar Max blijft gewoon bij RBR)

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 16:45
  • schwantz34

    Posts: 41.853

    Wolffjes neus is tijdens het jokkebrokken precies even lang als de staart van Pinokkio!

    • + 3
    • 18 maa 2026 - 16:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.773

      Vriend heeft het menigmaal aangegeven dat hij de teammaat van Max wilde worden bij Mercedes.
      Heeft niets te maken met Pinokkio.

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 63.595

      Maar wel met de bips van Toffe Toto en de vaseline van gluiperige George...

      • + 6
      • 18 maa 2026 - 17:50
  • Sander

    Posts: 1.632

    Keep your enemies close...

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 17:08
    • schwantz34

      Posts: 41.853

      and your matennaaier even closer....

      • + 3
      • 18 maa 2026 - 17:13
  • Larry Perkins

    Posts: 63.595

    Wolff: "Ik houd me buiten deze discussie. Het is pas het begin van het seizoen."

    Whahaha, hihihi, lol. Toffe Toto, de wolf in schaapskleren, blaast de discussie juist weer nieuw leven in. Liggen de bootjes van Wolff en Verstappen alweer naast elkaar?

    • + 6
    • 18 maa 2026 - 17:47
    • Pietje Bell

      Posts: 33.737

      Had hier gisteren een ss geplaatst van waar Max zijn jacht al sinds
      oktober ligt en zag toen dat Toto's jacht foetsie was.
      Ben even gaan zoeken en zag dat ie op een scheepswerf in Toulon ligt
      sinds 5 dagen, Monaco Marine La Seyne Toulon.
      Zeker voor onderhoud.

      Daarna liggen ze weer cozy naast elkaar in de Hercule haven in Monaco.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 19:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.595

      Max had vast kritiek op zijn boot en op die punten laat Toffe Toto zijn bootje nu vast aanpassen, als voorbeeld voor de vermaledijde FIA...

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 20:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.737

      Heb je al gezien dat Toto model heeft gestaan voor Adidas?!
      Vreselijke foto's.

      www.instagram.com/p/DV_Lt0KCLGs/?img_index=1

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 20:33
    • Larry Perkins

      Posts: 63.595

      Ach ja, 't is makkelijk verdiend geld...

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 22:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

