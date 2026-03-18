Toto Wolff heeft toegegeven dat Mercedes duidelijk werk heeft gemaakt van de komst van Max Verstappen. Echter duidde de publieke opinie erop dat George Russell - waarmee de Nederlander in het verleden in de clinch heeft gelegen - een struikelblok had kunnen zijn voor de viervoudig wereldkampioen. Wolff weet nu te melden dat zijn pupil wel oren had naar een samenwerking met Verstappen.

Nadat Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft van 2025 geen winnende auto aan Verstappen kon leveren en er onrust heerste binnen de Oostenrijkse renstal, rook Wolff zijn kans. De CEO en teambaas van Mercedes ging het gesprek aan met de entourage van de Nederlander en sprak ook publiekelijk zijn wens uit voor de komst van - op dat moment nog - de regerend wereldkampioen in de Formule 1. Van een daadwerkelijke transfer kwam het niet en hield Wolff vast aan Russell en Andrea Kimi Antonelli.

'Russell wilde Verstappen als teamgenoot'

Daar waar vaak het beeld geschetst werd dat Russell niets zag in de komst van Verstappen, drukte Wolff die geruchten de kop in. "Tijdens een interview met George Russell, vroeg ik hem wie zijn droomteamgenoot was. En hij zei: 'Max Verstappen'", zo benadrukte Wolff.

"Er gingen vorig jaar geruchten dat we interesse hadden in Max", zo vervolgde de Oostenrijker. "Maar ik denk dat George dat zegt omdat Max momenteel als de beste coureur wordt beschouwd. En George wil laten zien dat hij niet de beste is."

Mercedes ijzersterk van start gegaan

Achteraf gezien was Mercedes een goede keuze geweest voor Verstappen. In de eerste twee races in Australië en China behaalde Mercedes een 1-2-finish met Russell en Antonelli, dus is er voor Wolff uiteindelijk geen reden om voor een andere rijder te gaan.

"Ik houd me buiten deze discussie. Het is pas het begin van het seizoen. We zijn erg tevreden met George Russell en Andrea Kimi Antonelli", zo sloot Wolff uiteindelijk af.