Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen vandaag niet in actie tijdens de vierde dag van de shakedown in Barcelona. Sterker nog, de Nederlander vloog terug naar Monaco nadat hij toezag hoe Isack Hadjar de RB22 in elkaar reed. Bij Sky Sports denken ze dat de Nederlander misschien nog in actie kan komen.

Verstappen en Red Bull kenden tot de crash van Hadjar een prima shakedown. De Nederlander reed een behoorlijk aantal ronden en kende weinig problemen met de motor die zijn team in samenwerking met Ford produceert. Ondanks dat Verstappen terug naar huis ging in Monaco, is de kans er dat hij op de vijfde dag van de shakedown nog in actie kan komen in Barcelona.

Komt Verstappen nog in actie?

Bij Sky Sports denken ze meer te weten over het schema van Verstappen. Craig Slater verwacht in ieder geval dat een van de twee Red Bull-teamgenoten nog in actie zal komen in Barcelona. "Red Bull hoopt nog steeds morgen te kunnen starten. Dat komt doordat Isack Hadjar dinsdag met de auto crashte en ze een tekort aan reserveonderdelen hebben. Dat geldt momenteel voor alle teams", aldus de F1-reporter.

Stroll en Alonso ook nog in actie

De verwachting is dat Aston Martin de ambitie om op donderdag en vrijdag nog in actie te komen, waar gaat maken. Volgens Slater zal Lance Stroll nog op donderdagmiddag in actie komen en zal teamgenoot Fernando Alonso op de vrijdag het stuur overnemen. "Aston Martin is ook bezig met de assemblage van hun auto en hoopt dat Lance Stroll vanmiddag al op het circuit kan rijden. Fernando Alonso krijgt morgen de kans om ermee te rijden", voegde Slater daaraan toe.

Mercedes domineert voorlopig in Barcelona

Mercedes is voorlopig de grote winnaar van de shakedown in Barcelona. George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden probleemloos naar de snelste en bovendien de meeste ronden. Het lijkt er sterk op dat het team uit Brackley hun huiswerk het beste heeft gedaan en voorlopig een voorsprong heeft op de rest van de F1-teams.