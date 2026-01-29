user icon
icon

Verstappen nog in actie in Barcelona? "Red Bull wil nog de baan op"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen nog in actie in Barcelona? "Red Bull wil nog de baan op"

Max Verstappen en Red Bull Racing kwamen vandaag niet in actie tijdens de vierde dag van de shakedown in Barcelona. Sterker nog, de Nederlander vloog terug naar Monaco nadat hij toezag hoe Isack Hadjar de RB22 in elkaar reed. Bij Sky Sports denken ze dat de Nederlander misschien nog in actie kan komen. 

Verstappen en Red Bull kenden tot de crash van Hadjar een prima shakedown. De Nederlander reed een behoorlijk aantal ronden en kende weinig problemen met de motor die zijn team in samenwerking met Ford produceert. Ondanks dat Verstappen terug naar huis ging in Monaco, is de kans er dat hij op de vijfde dag van de shakedown nog in actie kan komen in Barcelona.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Komt Verstappen nog in actie?

Bij Sky Sports denken ze meer te weten over het schema van Verstappen. Craig Slater verwacht in ieder geval dat een van de twee Red Bull-teamgenoten nog in actie zal komen in Barcelona. "Red Bull hoopt nog steeds morgen te kunnen starten. Dat komt doordat Isack Hadjar dinsdag met de auto crashte en ze een tekort aan reserveonderdelen hebben. Dat geldt momenteel voor alle teams", aldus de F1-reporter. 

Stroll en Alonso ook nog in actie

De verwachting is dat Aston Martin de ambitie om op donderdag en vrijdag nog in actie te komen, waar gaat maken. Volgens Slater zal Lance Stroll nog op donderdagmiddag in actie komen en zal teamgenoot Fernando Alonso op de vrijdag het stuur overnemen. "Aston Martin is ook bezig met de assemblage van hun auto en hoopt dat Lance Stroll vanmiddag al op het circuit kan rijden. Fernando Alonso krijgt morgen de kans om ermee te rijden", voegde Slater daaraan toe. 

Mercedes domineert voorlopig in Barcelona

Mercedes is voorlopig de grote winnaar van de shakedown in Barcelona. George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden probleemloos naar de snelste en bovendien de meeste ronden. Het lijkt er sterk op dat het team uit Brackley hun huiswerk het beste heeft gedaan en voorlopig een voorsprong heeft op de rest van de F1-teams.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • hupholland

    Posts: 9.582

    ik wordt wel een beetje moe van die 'Mercedes domineert' verhaallijn die nu overal in bijna elk artikel naar voren komt; Mercedes is zometeen ook de eerst die klaar is, andere teams hebben nog een dag te goed. Mercedes loopt wat dat betreft iets voor de muziek uit, maar als je naar de tijden van de eerste dag kijkt dan was Red Bull toch echt sneller en kwamen andere teams op hun eerste dag ook bij die tijden in de buurt. Sindsdien is de lat amper een seconde hoger gelegd.. kortom, daar kun je echt nog weinig conclusie's uittrekken... qua aantal ronden loopt het ook mooi door idd, maar andere teams blijven toch niet heel ver achter.. Ferrari reed bv vanmorgen maar een paar rondjes minder.. Haas reed er maandag meer dan Mercedes. We zullen aan het eind van de week eens voorzichtig een klein eerste balansje opmaken.. en in Bahrein kunnen we pas echt meekijken en kunnen we misschien ook iets beter inschatten wat voor programma's de teams draaien.. dan kunnen we ook vooral mooi de wat langere runs volgen, die geven toch vaak de beste aanwijzingen over de mogelijke pikorde...

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 16:09

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar