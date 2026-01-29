user icon
icon

Dag vier van shakedown zit erop: Mercedes overheerst weer in Verstappen-loos Barcelona

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dag vier van shakedown zit erop: Mercedes overheerst weer in Verstappen-loos Barcelona

Dag vier van de shakedown in Barcelona zit erop. Een deel van de Formule 1-teams waren vandaag weer volop bezig om de auto te installeren, ronden te rijden en stiekem al wat data te verzamelen. Een ding valt te concluderen wat in de eerste drie dagen al langzaam duidelijk werd: Mercedes heeft de zaken heel goed voor elkaar. 

De eerste paar dagen in Barcelona waren lichtelijk chaotisch. Daar waar Mercedes de zaken op orde leek te hebben, waren Aston Martin en Williams de teams die nog in actie moesten komen. Eerstgenoemde had de verwachting om vandaag voor het eerst in actie te komen, terwijl de andere Britse renstal pas in Bahrein de eerste ronden zal maken. Red Bull Racing en Max Verstappen bleven vandaag binnen.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Drukte op de baan

Nadat de lampen om 09:00 uur plaatselijke tijd op groen sprongen, begonnen vier F1-teams meteen met ronden te maken. Mercedes, Ferrari, Cadillac en de Racing Bulls namen meteen deel aan de vierde dag van de shakedown. Even later betrad ook Oscar Piastri in zijn nieuwe McLaren het circuit, dat gedurende de dag een stuk sneller werd. 

Het was voornamelijk wachten op Aston Martin. Het team van Adrian Newey - dat naar verluidt geteisterd werd door problemen - had de ambitie om op de donderdag de eerste ronden te maken.

AMR26 maakt zijn debuut

Het hoge woord kwam eruit in de namiddag. Lance Stroll betrad de baan in de gloednieuwe Aston Martin, genaamd de AMR26. Het Britse team had dus de doelstelling - waarin zij uitspraken om op de donderdag de eerste ronden te maken - gehaald. 

De voorstelling van Stroll duurde echter niet lang. De Canadees reed in zijn nieuwe bolide slechts een installatieronde, maar keerde naderhand alweer terug in de garage. Vlak voor het einde van de vlag viel hij even stil, waardoor zelfs een rode vlag gezwaaid moest worden. Maar de AMR26 kon snel weggesleept worden.

Mercedes hervat de flow

De stijgende lijn waarin Mercedes zich bevond, werd alleen maar voortgezet. Nadat Andrea Kimi Antonelli in de ochtend al maar liefst 90 (!) ronden had gereden - alleen Lewis Hamilton kwam in de buurt met 87 ronden - was het de beurt aan George Russell. De Engelsman had uitgesproken dat hij zich al wilde focussen op de kwalificatieronden, nadat hij al een behoorlijk aantal had gereden.

En dat is gelukt. Russell vloog letterlijk met de zachte banden onder zijn W17. De Brit klokte een 1.16.641, met afstand de snelste tijd van de week tot nu toe. Mercedes bevindt zich momenteel in een stijgende lijn, waarvan het plafond nog niet bereikt lijkt te zijn.

Gaan we Verstappen nog zien?

De kans is er dat Verstappen en Red Bull nog terug gaan keren op de baan. Volgens de Telegraaf zal de RB22 nog nieuwe onderdelen krijgen en Sky Sports voegde daaraan toe dat het team van Laurent Mekies die in Barcelona wil gebruiken. Of Verstappen of Isack Hadjar dan achter het stuur kruipt, is nog maar de vraag. 

 

red slow

Posts: 3.290

In 2014 was het Ferrari die de snelste was en de meeste rondjes reed en die werden toen ook om de oren gereden.

  • 1
  • 29 jan 2026 - 18:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • hupholland

    Posts: 9.585

    nu is het wel leuk dat hiernaast nog de testkalender van 2025 staat, toen heerste Mercedes ook... snelste tijd, meeste ronden... in het seizoen werden ze om de oren gereden door een klantenteam.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 18:14
    • StevenQ

      Posts: 10.130

      Bij de 1e tests van 2022 was Mercedes ook heel betrouwbaar en vaak de snelste

      we weten allemaal hoe dat afliep

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 18:17
    • hupholland

      Posts: 9.585

      klopt, ze hebben wat dat betreft ook wel een nieuwe standaard gezet, ze draaien sinds 2014 volgens mij zo'n beetje elk jaar de meeste rondjes bij de tests... dat mondde ook jarenlang uit in een kampioenschap, maar de laatste jaren is toch wel gebleken dat het absoluut geen garantie's geeft. Ik ga niet zeggen dat het helemaal niks zegt, ook niet van de snelste rondetijden, maar je bent uiteindelijk veel meer puzzelstukje nodig voor het juiste beeld.. en t is met testen altijd maar de vraag hoeveel stukjes je nog mist.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 18:31
    • red slow

      Posts: 3.290

      In 2014 was het Ferrari die de snelste was en de meeste rondjes reed en die werden toen ook om de oren gereden.

      • + 1
      • 29 jan 2026 - 18:54
    • Maximo

      Posts: 9.705

      red slow, in 2014 was Ferrai bij de eerste test week helemaal niet die de meeste rondjes reed

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 18:58
  • AUDI_F1

    Posts: 3.537

    Russel vloog over het circuit met zachte banden..Een 1.16.641. Wat een prestatie, vooral ten opzichte van de pole ronde van Norris in 2024 dat was een 1.11.383.

    Dus volgend jaar duurt elke wedstrijd 5 minuten langer.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 19:02

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar