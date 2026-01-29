Dag vier van de shakedown in Barcelona zit erop. Een deel van de Formule 1-teams waren vandaag weer volop bezig om de auto te installeren, ronden te rijden en stiekem al wat data te verzamelen. Een ding valt te concluderen wat in de eerste drie dagen al langzaam duidelijk werd: Mercedes heeft de zaken heel goed voor elkaar.

De eerste paar dagen in Barcelona waren lichtelijk chaotisch. Daar waar Mercedes de zaken op orde leek te hebben, waren Aston Martin en Williams de teams die nog in actie moesten komen. Eerstgenoemde had de verwachting om vandaag voor het eerst in actie te komen, terwijl de andere Britse renstal pas in Bahrein de eerste ronden zal maken. Red Bull Racing en Max Verstappen bleven vandaag binnen.

Drukte op de baan

Nadat de lampen om 09:00 uur plaatselijke tijd op groen sprongen, begonnen vier F1-teams meteen met ronden te maken. Mercedes, Ferrari, Cadillac en de Racing Bulls namen meteen deel aan de vierde dag van de shakedown. Even later betrad ook Oscar Piastri in zijn nieuwe McLaren het circuit, dat gedurende de dag een stuk sneller werd.

Het was voornamelijk wachten op Aston Martin. Het team van Adrian Newey - dat naar verluidt geteisterd werd door problemen - had de ambitie om op de donderdag de eerste ronden te maken.

AMR26 maakt zijn debuut

Het hoge woord kwam eruit in de namiddag. Lance Stroll betrad de baan in de gloednieuwe Aston Martin, genaamd de AMR26. Het Britse team had dus de doelstelling - waarin zij uitspraken om op de donderdag de eerste ronden te maken - gehaald.

De voorstelling van Stroll duurde echter niet lang. De Canadees reed in zijn nieuwe bolide slechts een installatieronde, maar keerde naderhand alweer terug in de garage. Vlak voor het einde van de vlag viel hij even stil, waardoor zelfs een rode vlag gezwaaid moest worden. Maar de AMR26 kon snel weggesleept worden.

Mercedes hervat de flow

De stijgende lijn waarin Mercedes zich bevond, werd alleen maar voortgezet. Nadat Andrea Kimi Antonelli in de ochtend al maar liefst 90 (!) ronden had gereden - alleen Lewis Hamilton kwam in de buurt met 87 ronden - was het de beurt aan George Russell. De Engelsman had uitgesproken dat hij zich al wilde focussen op de kwalificatieronden, nadat hij al een behoorlijk aantal had gereden.

En dat is gelukt. Russell vloog letterlijk met de zachte banden onder zijn W17. De Brit klokte een 1.16.641, met afstand de snelste tijd van de week tot nu toe. Mercedes bevindt zich momenteel in een stijgende lijn, waarvan het plafond nog niet bereikt lijkt te zijn.

Gaan we Verstappen nog zien?

De kans is er dat Verstappen en Red Bull nog terug gaan keren op de baan. Volgens de Telegraaf zal de RB22 nog nieuwe onderdelen krijgen en Sky Sports voegde daaraan toe dat het team van Laurent Mekies die in Barcelona wil gebruiken. Of Verstappen of Isack Hadjar dan achter het stuur kruipt, is nog maar de vraag.