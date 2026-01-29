Het team van Mercedes heeft een zeer productieve ochtend in Barcelona achter de rug. Voor de derde keer waren ze extreem productief en waren ze met Andrea Kimi Antonelli pijlsnel. Het team van Red Bull Racing kwam niet in actie, terwijl ook Aston Martin nog op zich liet wachten.

Het was goed weer in Barcelona toen de vierde dag van de besloten testweek van start ging. Lewis Hamilton kwam in zijn Ferrari direct de baan op, waarna ook Antonelli in zijn Mercedes en Liam Lawson in zijn Racing Bull naar buiten kwamen. Beide coureurs reden rond met aero rakes op hun auto's, waarna ze rustig verdergingen met het afwerken van hun programma's.

Waar blijft Aston Martin?

In de ochtend kwamen verder ook Cadillac met Sergio Perez en McLaren met Oscar Piastri in actie. Het team van Aston Martin zou vandaag ook voor het eerst rijden, maar ze schitterden in de ochtenduren in afwezigheid. Gisteravond arriveerde de nieuwe auto op het circuit, nadat het met een oud Russisch vliegtuig naar het vliegveld van Girona was gebracht.

De afwezigheid van Red Bull

Ook Red Bull kwam deze ochtend niet in actie, maar dat was volgens plan. De Oostenrijkse renstal kwam op maandag en dinsdag in actie, maar sloot die tweede dag af met een crash van Isack Hadjar. Red Bull is nog steeds bezig met het repareren van de schade, en zal naar verwachting morgen weer in actie komen met Max Verstappen.

Mercedes heerst

Het team van Mercedes was weer oppermachtig tijdens deze sessie op het circuit van Barcelona. Met Antonelli achter het stuur wisten ze ruim zeventig rondjes te rijden en hij klokte met een 1:17.081 ook met afstand de snelste tijd van de dag. Mercedes maakt al de hele week een goede indruk, en ook nu gaven ze de concurrentie weer het nakijken.

Opvallend genoeg waren er amper incidenten tijdens de ochtend. Op een spin van Lewis Hamilton na ging er niets mis, en er waren dus ook geen rode vlaggen. Het team van Audi kende in de afgelopen dagen wel de nodige problemen, maar ze besloten vandaag niet te rijden.