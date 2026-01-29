user icon
Mercedes zet concurrentie op enorme achterstand, Aston Martin nog steeds afwezig

Mercedes zet concurrentie op enorme achterstand, Aston Martin nog steeds afwezig

Het team van Mercedes heeft een zeer productieve ochtend in Barcelona achter de rug. Voor de derde keer waren ze extreem productief en waren ze met Andrea Kimi Antonelli pijlsnel. Het team van Red Bull Racing kwam niet in actie, terwijl ook Aston Martin nog op zich liet wachten.

Het was goed weer in Barcelona toen de vierde dag van de besloten testweek van start ging. Lewis Hamilton kwam in zijn Ferrari direct de baan op, waarna ook Antonelli in zijn Mercedes en Liam Lawson in zijn Racing Bull naar buiten kwamen. Beide coureurs reden rond met aero rakes op hun auto's, waarna ze rustig verdergingen met het afwerken van hun programma's.

Waar blijft Aston Martin?

In de ochtend kwamen verder ook Cadillac met Sergio Perez en McLaren met Oscar Piastri in actie. Het team van Aston Martin zou vandaag ook voor het eerst rijden, maar ze schitterden in de ochtenduren in afwezigheid. Gisteravond arriveerde de nieuwe auto op het circuit, nadat het met een oud Russisch vliegtuig naar het vliegveld van Girona was gebracht. 

De afwezigheid van Red Bull

Ook Red Bull kwam deze ochtend niet in actie, maar dat was volgens plan. De Oostenrijkse renstal kwam op maandag en dinsdag in actie, maar sloot die tweede dag af met een crash van Isack Hadjar. Red Bull is nog steeds bezig met het repareren van de schade, en zal naar verwachting morgen weer in actie komen met Max Verstappen.

Mercedes heerst

Het team van Mercedes was weer oppermachtig tijdens deze sessie op het circuit van Barcelona. Met Antonelli achter het stuur wisten ze ruim zeventig rondjes te rijden en hij klokte met een 1:17.081 ook met afstand de snelste tijd van de dag. Mercedes maakt al de hele week een goede indruk, en ook nu gaven ze de concurrentie weer het nakijken.

Opvallend genoeg waren er amper incidenten tijdens de ochtend. Op een spin van Lewis Hamilton na ging er niets mis, en er waren dus ook geen rode vlaggen. Het team van Audi kende in de afgelopen dagen wel de nodige problemen, maar ze besloten vandaag niet te rijden.

  • StevenQ

    Posts: 10.125

    Adrian heeft de boel daar nog steeds niet op orde lijkt het, terwijl samenwerken met Honda voor hem toch geen probleem zou moeten zijn

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 13:42
  • Pietje Bell

    Posts: 32.920

    Op SOY Motor publiceren ze de resultaten:

    ‼️ Zo eindigde de ochtend van de vierde testdag.

    Antonelli - 1:17.081 - 90 ronden
    Piastri - 1:18.419 - 48 ronden
    Hamilton - 1:18.654 - 87 ronden
    Lawson - 1:18.840 - 64 ronden
    Pérez - 1:21.349 - 38 ronden

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 14:14
  • mario

    Posts: 15.009

    Het is maar net hoe en wie er er gaat winnen.....

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 14:34
  • racepace1

    Posts: 604

    het zegt wellicht een beetje, maar er hebben in het verleden tijdens testdagen wel meer team heel goed gepresteerd en toen het om het ecchie ging ging het niet....
    TEST heet test niet voor niets

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 16:50

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

