Het Formule 1-seizoen van 2025 ligt inmiddels ruim zeven weken achter ons, maar van stilzitten was voor Kimi Antonelli geen sprake. De 19-jarige Italiaan gebruikte de winterstop bewust om stappen te zetten, zowel fysiek als mentaal, in aanloop naar zijn tweede jaar op de grid.

Nu de voorbereidingen in Barcelona zijn begonnen, blikt Antonelli vooruit op wat voor hem een belangrijk seizoen moet worden. De jonge coureur weet als geen ander hoe dun de scheidslijn is tussen succes en teleurstelling in de Formule 1, en besloot daar in de winter serieus werk van te maken. "Ik heb de pauze gebruikt om na te denken over het afgelopen seizoen", legt hij uit op de website van Mercedes.

Mentale groei als basis

Antonelli schakelde in de winter hulp in om sterker terug te komen. "Ik heb een paar sessies met mijn psycholoog gehad. We hebben gekeken naar wat goed en fout ging in 2025 en dat heeft me geholpen om duidelijke doelen te stellen", vertelt hij. Het resultaat is een coureur die met meer rust en richting aan het nieuwe jaar begint. "De Kimi van 2026 is beter voorbereid."

Die voorbereiding zit hem niet alleen in het hoofd, maar ook in de planning. Het team probeert het reisschema zo efficiënt mogelijk in te richten. "Als we naar de kalender kijken, willen we zoveel mogelijk dagen thuis doorbrengen om op te laden en onnodige reizen te vermijden", zegt Antonelli. "Zo kan ik telkens met honderd procent energie in de auto stappen."

Fysiek werk in Florida

Een belangrijk speerpunt is de fysieke conditie, zeker met het oog op races in warme omstandigheden. "We zijn tevreden over de kracht, maar nu ligt de focus echt op de conditie. Dat gaat ons helpen bij Grands Prix met hoge temperaturen", aldus de Italiaan.

Daarom trok Antonelli begin dit jaar naar Florida, waar hij trainde op de IMG Academy. "Dat was echt geweldig. Het is een ongelooflijke faciliteit en ik heb er enorm van genoten", vertelt hij. Ook buiten de trainingen was het leerzaam. "Ik heb de mensen van Gatorade beter leren kennen en verschillende activiteiten met ze gedaan."

Terug naar de basis en vooruitkijken

Toch was er ook ruimte voor ontspanning in de korte winterstop. Antonelli verhuisde naar een nieuw huis in San Marino en bracht tijd door met zijn familie. "Dat was heel fijn. Ik heb veel gegeten van het eten dat mijn oma en tante maakten", lacht hij.

Lang duurde het ontspannen echter niet, want het racevirus bleef kriebelen. "Het was mooi om thuis te zijn, maar ik heb ook echt genoten van de aanloop naar dit seizoen. Terug naar de fabriek, zien hoe de auto wordt opgebouwd, rijden op Silverstone en nu hier in Barcelona zijn: dat was allemaal geweldig."

Vertrouwen in nieuwe auto

Over de nieuwe W17 is Antonelli voorzichtig positief. "De auto voelt goed aan. We moeten nog veel rijden en leren, maar het was mooi om hem eindelijk op het circuit te zien", zegt hij. Volgens de Italiaan liggen de verhoudingen dichter bij elkaar dan verwacht. "Ik denk niet dat de verschillen op de grid zo groot zullen zijn. We gaan veel spannende gevechten zien."

Aan zijn persoonlijkheid verandert weinig, benadrukt Antonelli. Teamtradities blijven, al met kleine aanpassingen. "Verjaardagen vieren we nog steeds, maar ik ga geen taart meer in iemands gezicht smeren", grapt hij. Over zijn doelen blijft hij nuchter: "Als ik eind 2026 kan zeggen dat ik alles heb gegeven en als persoon ben gegroeid, dan is dat voor mij het belangrijkste."