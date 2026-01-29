Hoewel het op het eerste gezicht vreemd klinkt, is Lewis Hamilton volgens voormalig IndyCar-coureur en huidig F1-analist James Hinchcliffe dé man met het meeste te bewijzen richting het Formule 1-seizoen van 2026. De Brit staat voor een cruciaal jaar bij Ferrari, na een teleurstellende start van zijn avontuur bij de Scuderia.

Hamilton mag dan zeven wereldtitels en een recordaantal overwinningen achter zijn naam hebben, zijn eerste seizoen in het rood draaide uit op een tegenvaller. Geen zeges, geen podiumplaatsen en vooral veel onrust binnen Ferrari: de verwachtingen voor 2026 zijn daardoor torenhoog.

Onrust bij Ferrari vergroot de druk

Volgens Hinchcliffe is de context minstens zo belangrijk als de prestaties op de baan. De Canadees wijst op de interne onrust bij Ferrari, waar teambaas Fred Vasseur het zwaar te verduren kreeg en de rol van John Elkann voor extra spanning zorgde. Volgens Hinchcliffe liet het hele gebeuren zien dat Ferrari een klap heeft gekregen en dat de ploeg moet reageren.

De grote reglementswijzigingen voor 2026 bieden Ferrari wel een uitgelezen kans om schoon schip te maken. Een volledig nieuw chassis en andere motorregels kunnen de machtsverhoudingen herschikken, maar dan moet de Italiaanse renstal volgens Hinchcliffe wel een duidelijke stap vooruit zetten.

Twijfels over Hamilton en de nieuwe auto’s

Toch richt Hinchcliffe zijn pijlen niet alleen op Ferrari. In de Red Flags-podcast stelde hij dat Hamilton zelf ook onder een vergrootglas ligt. Als hem wordt gevraagd wie het meest te bewijzen heeft richting 2026, komt hij uit bij de zevenvoudig wereldkampioen, al noemt hij dat zelf een ongemakkelijke conclusie.

De nieuwe generatie F1-auto’s krijgt actieve aerodynamica en complexer energiebeheer, en juist dat zorgt voor twijfel. Hinchcliffe verwijst naar het tijdperk met Nico Rosberg, die bekendstond om zijn vermogen om alle instellingen en systemen optimaal te benutten. Hamilton moest het in die duels vooral hebben van zijn natuurlijke snelheid en race-inzicht.

Nieuwe engineer als sleutelfactor

Een belangrijke wijziging richting 2026 is het vertrek van Riccardo Adami als race-engineer van Hamilton. Volgens Hinchcliffe was die beslissing onvermijdelijk. Vertrouwen tussen coureur en engineer is volgens hem cruciaal, zoals te zien is bij samenwerkingen als Verstappen en Lambiase of Norris en Joseph.

Hinchcliffe denkt dat een nieuwe engineer een doorslaggevende rol kan spelen in het vervolg van Hamiltons Ferrari-avontuur. Mocht de Brit opnieuw een teleurstellend seizoen kennen, dan wordt het volgens hem logisch om zich af te vragen waarom hij nog doorgaat. Zijn erelijst staat immers al vol. Toch benadrukt Hinchcliffe dat Hamiltons status onaangetast is: één van de groten aller tijden, maar juist daardoor ligt de lat in 2026 extreem hoog.