user icon
icon

Somber scenario geschetst voor Hamilton: "Ik ben sceptisch"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Somber scenario geschetst voor Hamilton: "Ik ben sceptisch"

Hoewel het op het eerste gezicht vreemd klinkt, is Lewis Hamilton volgens voormalig IndyCar-coureur en huidig F1-analist James Hinchcliffe dé man met het meeste te bewijzen richting het Formule 1-seizoen van 2026. De Brit staat voor een cruciaal jaar bij Ferrari, na een teleurstellende start van zijn avontuur bij de Scuderia.

Hamilton mag dan zeven wereldtitels en een recordaantal overwinningen achter zijn naam hebben, zijn eerste seizoen in het rood draaide uit op een tegenvaller. Geen zeges, geen podiumplaatsen en vooral veel onrust binnen Ferrari: de verwachtingen voor 2026 zijn daardoor torenhoog.

Meer over Lewis Hamilton Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

22 jan

Onrust bij Ferrari vergroot de druk

Volgens Hinchcliffe is de context minstens zo belangrijk als de prestaties op de baan. De Canadees wijst op de interne onrust bij Ferrari, waar teambaas Fred Vasseur het zwaar te verduren kreeg en de rol van John Elkann voor extra spanning zorgde. Volgens Hinchcliffe liet het hele gebeuren zien dat Ferrari een klap heeft gekregen en dat de ploeg moet reageren.

De grote reglementswijzigingen voor 2026 bieden Ferrari wel een uitgelezen kans om schoon schip te maken. Een volledig nieuw chassis en andere motorregels kunnen de machtsverhoudingen herschikken, maar dan moet de Italiaanse renstal volgens Hinchcliffe wel een duidelijke stap vooruit zetten.

Twijfels over Hamilton en de nieuwe auto’s

Toch richt Hinchcliffe zijn pijlen niet alleen op Ferrari. In de Red Flags-podcast stelde hij dat Hamilton zelf ook onder een vergrootglas ligt. Als hem wordt gevraagd wie het meest te bewijzen heeft richting 2026, komt hij uit bij de zevenvoudig wereldkampioen, al noemt hij dat zelf een ongemakkelijke conclusie.

De nieuwe generatie F1-auto’s krijgt actieve aerodynamica en complexer energiebeheer, en juist dat zorgt voor twijfel. Hinchcliffe verwijst naar het tijdperk met Nico Rosberg, die bekendstond om zijn vermogen om alle instellingen en systemen optimaal te benutten. Hamilton moest het in die duels vooral hebben van zijn natuurlijke snelheid en race-inzicht.

Nieuwe engineer als sleutelfactor

Een belangrijke wijziging richting 2026 is het vertrek van Riccardo Adami als race-engineer van Hamilton. Volgens Hinchcliffe was die beslissing onvermijdelijk. Vertrouwen tussen coureur en engineer is volgens hem cruciaal, zoals te zien is bij samenwerkingen als Verstappen en Lambiase of Norris en Joseph.

Hinchcliffe denkt dat een nieuwe engineer een doorslaggevende rol kan spelen in het vervolg van Hamiltons Ferrari-avontuur. Mocht de Brit opnieuw een teleurstellend seizoen kennen, dan wordt het volgens hem logisch om zich af te vragen waarom hij nog doorgaat. Zijn erelijst staat immers al vol. Toch benadrukt Hinchcliffe dat Hamiltons status onaangetast is: één van de groten aller tijden, maar juist daardoor ligt de lat in 2026 extreem hoog.

racepace1

Posts: 606

Gaan we weer, volgens, ik denk, iemand die iets vind, want die gene denkt dat.
Schrijf gewoon bla bla bla bla poep en bs is precies hetzelfde...

  • 4
  • 29 jan 2026 - 16:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 603

    Gaan we weer, volgens, ik denk, iemand die iets vind, want die gene denkt dat.
    Schrijf gewoon bla bla bla bla poep en bs is precies hetzelfde...

    • + 3
    • 29 jan 2026 - 16:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar