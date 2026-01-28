user icon
Dag drie zit erop in Barcelona: Mercedes schrikt Verstappen en Red Bull af

Dag drie zit erop in Barcelona: Mercedes schrikt Verstappen en Red Bull af

De derde dag van de shakedown in Barcelona zit erop. In tegenstelling tot de eerste twee dagen, kwamen er een stuk meer auto's in actie voor de eerste ronden van het Formule 1-seizoen 2026. Na de derde dag valt er één ding te concluderen: Mercedes ziet er heel sterk uit. 

In de eerste twee dagen leek het erop dat Red Bull Racing in samenwerking met Ford hun huiswerk goed heeft gedaan. Max Verstappen en Isack Hadjar reden een behoorlijk aantal ronden en leken ook al op snelheid te zijn. Samen met Ferrari waren zij de enigen die in actie kwamen op de dinsdag, maar daar kwam op woensdag verandering in.

Verstappen kwam niet in actie op de woensdag. De viervoudig wereldkampioen verliet Barcelona om even terug te keren naar huis. later werd duidelijk dat hij dit deed voor een livestream met Team Redline, zijn eigen opgezette raceteam. 

Teams keren terug op de baan

De woensdag stond in het teken van de terugkeer van de wereldkampioenen. Nadat zij de eerste twee dagen hadden overgeslagen, besloot McLaren om de regerend wereldkampioen - Lando Norris - de baan op te sturen. In zijn gloednieuwe MCL40, maakte hij zijn eerste ronden op de baan. 

Ook Audi keerde weer terug op de baan in Barcelona. Daar waar Gabriel Bortoleto op de eerste dag problemen kende met de splinternieuwe R26, was het nu de beurt aan Nico Hülkenberg om zoveel mogelijk ronden te maken. 

Wéér problemen voor Audi

Maar weer kende Audi een dag die niet verliep zonder kleerscheuren. Hülkenberg kwam - net als Bortoleto eerder op de maandag - stil te staan met de R26. De rode vlag werd noodgedwongen gezwaaid, waardoor het F1-circus even stil kwam te staan. Nadat de auto van Hülkenberg terug was in de garage, konden de rest van de rijders weer verder.

Mercedes oogt ijzersterk

Mercedes kende een uiterst goede woensdag. De geluiden vanuit de paddock dat zij de sterkste auto hebben in 2026, en bovendien de beste motor, lijken steeds meer bevestigd te worden. Al in de ochtend gaf George Russell de rest van de paddock het nakijken, door maar liefst 72 (!) ronden neer te zetten.

Even later nam Andrea Kimi Antonelli het stuur over van Russell. Hoeveel ronden de Italiaan neer wist te zetten, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij de snelste tijd reed (1.17.382) met achter hem Russell (1.17.580) en Norris (1.18.725) die de top-3 compleet maakten. 

 

 

Komt Verstappen nog in actie?

Morgenochtend begint dag vier van de shakedown, wederom van 09:00 uur s'ochtends tot 18:00 uur in de avond. De verwachting is dat Aston Martin, dat geteisterd zou zijn door gewichts- en motorproblemen, dan zijn eerste ronden zal maken. Wie in ieder geval niet in Barcelona in actie zullen komen, zijn Alexander Albon en Carlos Sainz. Verbazingwekkend genoeg is Williams er niet in geslaagd om de auto, die kampte met gewichtsproblemen, op tijd af te krijgen. 

Verstappen zal in ieder geval nog één keer terugkeren in Barcelona om te rijden met zijn RB22. Aangezien Red Bull nog maar één keer in actie mag komen, is het de vraag of ze op donderdag of vrijdag zullen rijden.

NicoS

Posts: 20.066

Kimi kampioen, dat kunnen we nu wel concluderen…..jammer voor @Ouw.

  28 jan 2026 - 18:12
  NicoS

    Posts: 20.066

    Kimi kampioen, dat kunnen we nu wel concluderen…..jammer voor @Ouw.

    28 jan 2026 - 18:12
    Kampsie

      Posts: 1.564

      Mag van mij

      28 jan 2026 - 18:19
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.337

      Ik vind het al erg genoeg dat dat met 'n Mercedes motor gebeurt.
      Kimi mag winnen......maar ik heb liever dat dat met vriend gebeurt.

      • 28 jan 2026 - 18:28
    Kampsie

      Posts: 1.564

      Mijn vriend Yuki is weg, ik zoek een nieuwe vriend. Misschien bortoletto.

      28 jan 2026 - 18:31
  Pietje Bell

    Posts: 32.906

    "De viervoudig wereldkampioen verliet Barcelona om even terug te keren naar huis.
    later werd duidelijk dat hij dit deed voor een livestream met Team Redline,
    zijn eigen opgezette raceteam."

    Dat lijkt me niet, want hij heeft altijd alle benodigde apparatuur bij zich om op Twitch
    te kunnen verschijnen. Bovendien heeft Team Redline Max 2 weken geleden al
    aangekondigd en toen wisten ze nog niet eens welke dagen ze zouden testen.

    28 jan 2026 - 18:23

