Schumacher verwacht vuurwerk: "Verstappen en Russell gaan vechten voor de wereldtitel"

Max Verstappen en George Russell gaan met zijn tweeën uitmaken wie de wereldkampioen van 2026 gaat worden in de Formule 1. Dat stelt voormalig F1-coureur- en analist Ralf Schumacher. De Duitser verwacht een tweemansgevecht in de koningsklasse van de autosport, waar menig autosportliefhebber van droomt. 

Momenteel bevindt het Formule 1-circus zich in Barcelona voor de eerste shakedown van het jaar. Daar zijn de teams begonnen met de eerste ronden van hun gloednieuwe bolide, gebouwd op basis van de nieuwe reglementen. Als de geluiden vanuit de paddock kloppen, staat met name Mercedes er heel goed voor. Daarbij zou de motor van de Duitse fabrikant ook voor liggen op andere fabrikanten. 

Verstappen niet uitgesloten

Maar zoals menig F1-kenner weet, mag Verstappen niet uitgesloten worden. Het afgelopen jaar bewees de Nederlander al met een mindere auto te kunnen presteren, aangezien hij het tot de laatste race opnam tegen Lando Norris en Oscar Piastri die een betere McLaren ter beschikking hadden. Uiteindelijk moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Norris, die voor het eerst met de wereldtitel aan de haal ging. 

Schumacher verwacht daarom ook dat Russell en Verstappen het tegen elkaar gaan opnemen voor de wereldtitel. De Duitser verwacht daarom ook dat Mercedes een hele sterke auto gebouwd heeft. "Ik denk dat het WK van 2026 een tweestrijd zal worden tussen Verstappen en Mercedes", zo zei de Duitser bij Sky Sports. Hiermee insinueert hij dat Andrea Kimi Antonelli ook mee gaat doen om Grand Prix-overwinningen. 

Engeland mag hun borst weer nat maken

Met de verwachting van Schumacher in het verschiet, lijkt het erop dat Verstappen dus weer in de clinch komt te liggen met een Engelse coureur. Na een zinderend gevecht met Lewis Hamilton in 2021 en het afgelopen jaar met Norris, kan Russell de volgende Brit worden waarvan Verstappen het vuur aan zijn schenen gaat leggen. 

Voorlopig is het nog afwachten of Mercedes en Red Bull daadwerkelijk goede auto's gebouwd hebben. Over twee weken zal er meer duidelijk worden, als de echte wintertests gaan beginnen in Bahrein.

Eeehm Russell moet Norris uitdagen. Verstappen is immers geen kampioen dit jaar. Laat Russell zich druk maken ober Norris. en laat die twee het lekker uitvechten.


En dan gaat nummer 3 er met de buit vandoor....

    Eeehm Russell moet Norris uitdagen. Verstappen is immers geen kampioen dit jaar. Laat Russell zich druk maken ober Norris. en laat die twee het lekker uitvechten.


En dan gaat nummer 3 er met de buit vandoor....


    En dan gaat nummer 3 er met de buit vandoor....

    Onderbuikgevoelens van Schumacher, gebaseerd op helemaal niets.

