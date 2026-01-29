user icon
Russell barst van het zelfvertrouwen: Mercedes staat er enorm goed voor

George Russell barst voorlopig van het zelfvertrouwen. De Brit reed met zijn splinternieuwe Mercedes een behoorlijk aantal ronden tijdens de shakedown in Barcelona, waardoor de controverses over de almachtige W17, voorlopig bevestigd worden. Russell zelf had in ieder geval een glimlach op zijn gezicht van oor tot oor.

Al gedurende het Formule 1-seizoen van 2025, gingen de geruchten rond dat Mercedes een ijzersterke machine aan het bouwen was voor het jaar erop. Door de entree van de nieuwe reglementen met betrekking tot motor, chassis en aerodynamica, waren de teams ertoe gedwongen om een compleet nieuwe auto te bouwen. De hiërarchie lijkt dus opgeschud te kunnen worden en voorlopig lijkt het team van Russell en Andrea Kimi Antonelli als winnaar uit de koker te komen. 

Mercedes maakt statement met rondenaantal

Red Bull Racing, Max Verstappen en Isack Hadjar begonnen goed aan de shakedown met een aantal snelle ronden, maar Mercedes counterde en deelde een statement uit aan de rest van de paddock. Russell reedt op woensdagochtend maar liefst 72 ronden en kwam geen enkele keer stil te staan. Het verraadt de betrouwbaarheid van de W17. 

Ook Antonelli slaagde erin een behoorlijk aantal ronden neer te zetten. Samen met zijn teamgenoot, sloot Mercedes de dag af met maar liefst 183 ronden op de teller. 

Russell kan glimlach niet verstoppen

Na afloop oogde Russell dan ook dik tevreden voor de aanwezige pers. "Kimi en ik hebben vandaag enorm veel rondjes gereden, wat geweldig was", zo klonk het tegenover F1TV. "Het was vanochtend twee graden op het circuit, dus ik denk dat het misschien wel een van de koudste circuit-temperaturen was waarin ik ooit heb gereden, maar alles verliep heel soepel en we zijn gewoon bezig met ons testprogramma", voegde hij daaraan toe. 

De Brit benadrukte daarbij dat de donderdag in het teken van iets anders zal staan. "We richten ons vooral op lange runs en het testen van de motor. donderdag zullen we waarschijnlijk meer kwalificatieruns doen." 

Wennen aan nieuwe auto's 

Na de eerste paar dagen shakedown in Barcelona, is het duidelijk dat de coureurs zich nog in een aanpassingsfase vinden. Ook Russell erkende dat er andere factoren spelen bij de nieuwe bolides. "Dat wordt heel anders, die 350 kilowatt gedurende een volledige ronde op volle snelheid gebruiken. Dat zal een andere reactie van de auto teweegbrengen in vergelijking met de lange runs", waarmee hij doelde op de komende kwalificatieruns. 

"Dus we zullen daar waarschijnlijk donderdag een eerste blik op werpen", zo sloot hij uiteindelijk af.

Reacties (3)

Login om te reageren
  • OfficialPradero

    Posts: 1.501

    Als je de gezichten van de Mercedes coureurs mag geloven, gaat het dit jaar idd tussen hen... in de strijd om de titel.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 12:12
  • mordor

    Posts: 2.113

    We zullen zien, of ze het beste pakket hebben. Maar de eerste zetten zijn hoopgevend voor MB

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 12:22
  • shakedown

    Posts: 1.585

    "Russell barst van het zelfvertrouwen: Mercedes staat er enorm goed voor" En na drie races blijken ze betrouwbaar te zijn, maar niet snel genoeg... Jeeuhh!

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 12:28

