McLaren heeft tijdens de vierde testdag in Barcelona een tegenvaller moeten incasseren. Door een probleem met het brandstofsysteem verloor het team uit Woking een halve testdag. Oscar Piastri bevestigde na afloop tegenover F1TV dat zijn auto voortijdig stil kwam te staan.

De Britse renstal wilde op de tweede testdag van deze week vooral veel ronden afwerken om data te verzamelen met de nieuwe auto. Dat plan viel echter grotendeels in het water, al keek Piastri ook met enige nuance terug op de sessie.

Technische pech voor Piastri

Volgens de Australiër was de start van de dag veelbelovend. “Het was fijn om weer op de baan te zijn, vooral in een nieuwe auto,” legde Piastri uit. “We staan dit jaar voor een hoop nieuwe uitdagingen, zowel binnen als buiten de startgrid, dus het is prettig om daar een aantal van aan te pakken.”

Lang kon McLaren daar echter geen vervolg aan geven. “Helaas waren er vandaag een paar problemen,” vervolgde Piastri. “We hadden een probleem met het brandstofsysteem waardoor onze dag wat korter duurde, maar ik weet dat het team er hard aan werkt om dat op te lossen en ons morgen weer zoveel mogelijk ronden te laten rijden.”

Mercedes zet concurrentie onder druk

Terwijl McLaren stilviel, maakte Mercedes opnieuw een sterke indruk in Barcelona. In de ochtend werkte Andrea Kimi Antonelli al negentig ronden af, waarmee hij direct liet zien dat de betrouwbaarheid bij de Duitse renstal goed zit.

In de middag was het George Russell die de toon zette. De Brit reed met duidelijke marge de snelste tijd van de dag en onderstreepte daarmee de goede vorm van Mercedes. Voorlopig lijkt het team uit Brackley een voorsprong te hebben opgebouwd, al zullen de komende testdagen meer duidelijkheid moeten geven.