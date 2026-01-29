user icon
McLaren in de problemen: Piastri bevestigt kinderziektes aan MCL40

McLaren in de problemen: Piastri bevestigt kinderziektes aan MCL40

McLaren heeft tijdens de vierde testdag in Barcelona een tegenvaller moeten incasseren. Door een probleem met het brandstofsysteem verloor het team uit Woking een halve testdag. Oscar Piastri bevestigde na afloop tegenover F1TV dat zijn auto voortijdig stil kwam te staan.

De Britse renstal wilde op de tweede testdag van deze week vooral veel ronden afwerken om data te verzamelen met de nieuwe auto. Dat plan viel echter grotendeels in het water, al keek Piastri ook met enige nuance terug op de sessie.

Meer over McLaren <b> Officieel: </b> McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

Officieel: McLaren lanceert auto van Norris en Piastri voor komend jaar

26 jan
 Mercedes domineert tijdens Red Bull-loze testdag

Mercedes domineert tijdens Red Bull-loze testdag

28 jan

Technische pech voor Piastri

Volgens de Australiër was de start van de dag veelbelovend. “Het was fijn om weer op de baan te zijn, vooral in een nieuwe auto,” legde Piastri uit. “We staan dit jaar voor een hoop nieuwe uitdagingen, zowel binnen als buiten de startgrid, dus het is prettig om daar een aantal van aan te pakken.”

Lang kon McLaren daar echter geen vervolg aan geven. “Helaas waren er vandaag een paar problemen,” vervolgde Piastri. “We hadden een probleem met het brandstofsysteem waardoor onze dag wat korter duurde, maar ik weet dat het team er hard aan werkt om dat op te lossen en ons morgen weer zoveel mogelijk ronden te laten rijden.”

Mercedes zet concurrentie onder druk

Terwijl McLaren stilviel, maakte Mercedes opnieuw een sterke indruk in Barcelona. In de ochtend werkte Andrea Kimi Antonelli al negentig ronden af, waarmee hij direct liet zien dat de betrouwbaarheid bij de Duitse renstal goed zit.

In de middag was het George Russell die de toon zette. De Brit reed met duidelijke marge de snelste tijd van de dag en onderstreepte daarmee de goede vorm van Mercedes. Voorlopig lijkt het team uit Brackley een voorsprong te hebben opgebouwd, al zullen de komende testdagen meer duidelijkheid moeten geven.

Maximo

Posts: 9.704

Ik zie Mercedes er wel voor aan om hun eigen team toch net ff wat meer info over de nieuwe motoren te geven dan klantenteam McLaren.

Die willen echt kost wat kost niet dat er weer een klantenteam voor hen rijdt.

  • 1
  • 29 jan 2026 - 18:46
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

