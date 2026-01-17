De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring is weer een stapje dichterbij gekomen. Verstappens GT3-team is voor dit jaar overgestapt naar Mercedes, en de Duitse fabrikant heeft een verzoek van uitstel gedaan bij de organisator van de NLS om Verstappen de kans te geven zich voor te bereiden op de 24-uursrace.

Verstappen liet vorig jaar een langgekoesterde wens in vervulling gaan in de Groene Hel. Hij maakte zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie door eerst de juiste papieren te halen in een afgetrapte Porsche Cayman, en daarna samen met Chris Lulham deel te nemen in een Ferrari GT3. Verstappen en Lulham wonnen direct bij hun GT3-debuut, en de Nederlander stak zijn ambities daarna niet onder stoelen of banken.

Verstappen wil graag deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, maar of dat dit jaar gaat gebeuren is nog onzeker. Verstappen heeft al een aantal eerste stapjes gezet, en heeft ervoor gekozen om in zee te gaan met Mercedes. Zijn team zal dit jaar in verschillende klassen in actie komen met de bolides van het Duitse merk, en Verstappen testte zelf al twee keer met de auto. Eind vorig jaar reed hij samen met fabriekscoureur Jules Gounon op het circuit van Estoril, en afgelopen week testte hij in Portimão.

Welke stap is er al gezet?

Verstappen zou, als hij de 24-uursrace gaat rijden, gaan deelnemen onder de vlag van het team van Winward. Deze renstal kondigde onlangs aan dat ze als Mercedes-AMG Performance Team gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ze hebben vooralsnog één auto ingeschreven, maar ze kunnen nog een tweede bolide inzetten voor Verstappens team.

Mercedes-top grijpt in

Het Duitse Motorsport-Total meldt dat Verstappen groen licht heeft gekregen van Mercedes, het team van Red Bull én het moederbedrijf van Red Bull om deel te nemen aan de race. Het enige wat hem nu nog in de weg staat, is de kalender. Verstappen wil zich graag goed voorbereiden op de 24-uursrace, en moet deelnemen aan een voorbereidingsrace. De F1-kalender en de NLS-kalender botsen echter, waardoor dit een probleem kan worden.

Volgens Motorsport-Total maakt Mercedes er werk van om Verstappen tóch aan de start te krijgen van een voorbereidingsrace. Naar verluidt hebben zelfs Mercedes-topman Ola Källenius en Toto Wolff zich met de zaak bemoeid. Het doel is om de NLS-openingsrace te verschuiven naar 21 maart, wat valt tussen de Grands Prix van China en Japan.

Is er al een verzoek ingediend?

NLS-baas Mike Jäger bevestigde aan Motorsport-Total dat er een verzoek is ingediend door Mercedes: "Het verzoek tot mogelijk uitstel is ingediend, maar verder is er nog niets besloten. We onderzoeken het, maar er is nog niets besloten. Het moet voor iedereen passen."