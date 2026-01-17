user icon
Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring is weer een stapje dichterbij gekomen. Verstappens GT3-team is voor dit jaar overgestapt naar Mercedes, en de Duitse fabrikant heeft een verzoek van uitstel gedaan bij de organisator van de NLS om Verstappen de kans te geven zich voor te bereiden op de 24-uursrace.

Verstappen liet vorig jaar een langgekoesterde wens in vervulling gaan in de Groene Hel. Hij maakte zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie door eerst de juiste papieren te halen in een afgetrapte Porsche Cayman, en daarna samen met Chris Lulham deel te nemen in een Ferrari GT3. Verstappen en Lulham wonnen direct bij hun GT3-debuut, en de Nederlander stak zijn ambities daarna niet onder stoelen of banken.

Verstappen wil graag deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, maar of dat dit jaar gaat gebeuren is nog onzeker. Verstappen heeft al een aantal eerste stapjes gezet, en heeft ervoor gekozen om in zee te gaan met Mercedes. Zijn team zal dit jaar in verschillende klassen in actie komen met de bolides van het Duitse merk, en Verstappen testte zelf al twee keer met de auto. Eind vorig jaar reed hij samen met fabriekscoureur Jules Gounon op het circuit van Estoril, en afgelopen week testte hij in Portimão. 

Welke stap is er al gezet?

Verstappen zou, als hij de 24-uursrace gaat rijden, gaan deelnemen onder de vlag van het team van Winward. Deze renstal kondigde onlangs aan dat ze als Mercedes-AMG Performance Team gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ze hebben vooralsnog één auto ingeschreven, maar ze kunnen nog een tweede bolide inzetten voor Verstappens team.

Mercedes-top grijpt in

Het Duitse Motorsport-Total meldt dat Verstappen groen licht heeft gekregen van Mercedes, het team van Red Bull én het moederbedrijf van Red Bull om deel te nemen aan de race. Het enige wat hem nu nog in de weg staat, is de kalender. Verstappen wil zich graag goed voorbereiden op de 24-uursrace, en moet deelnemen aan een voorbereidingsrace. De F1-kalender en de NLS-kalender botsen echter, waardoor dit een probleem kan worden.

Volgens Motorsport-Total maakt Mercedes er werk van om Verstappen tóch aan de start te krijgen van een voorbereidingsrace. Naar verluidt hebben zelfs Mercedes-topman Ola Källenius en Toto Wolff zich met de zaak bemoeid. Het doel is om de NLS-openingsrace te verschuiven naar 21 maart, wat valt tussen de Grands Prix van China en Japan.

Is er al een verzoek ingediend?

NLS-baas Mike Jäger bevestigde aan Motorsport-Total dat er een verzoek is ingediend door Mercedes: "Het verzoek tot mogelijk uitstel is ingediend, maar verder is er nog niets besloten. We onderzoeken het, maar er is nog niets besloten. Het moet voor iedereen passen."

Need5Speed

Posts: 3.434

De race wordt niet zozeer verzet voor één coureur.
Wat speelt is dat door deelname van die ene coureur de belangstelling voor die race verviervoudigt.

  • 1
  • 17 jan 2026 - 17:16
  • Snorremans

    Posts: 187

    Mooi voor de Nederlanders en de Verstappen fans maar het is natuurlijk wel bizar te noemen dat een event als dit verzet moet worden voor één coureur. Ik zou het zelf ook mooi vinden...maar als dit bij bv #44 zou gebeuren had het gros het belachelijk gevonden.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 16:58
    • WickieDeViking

      Posts: 116

      Ik begrijp je punt over speciale behandeling voor één coureur, maar het noemen van Lewis vind ik ongefundeerd en een beetje provocerend. Je kunt niet weten hoe anderen zouden reageren als het Lewis was, dus dat haalt de focus van de discussie weg van het feitelijke onderwerp: het verzetten van een race.

      Daarbij ben jij de eerste die reageert en weten we ook niet of er mensen zijn die het ermee eens zijn dat het eventueel bij Verstappen gebeurt.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 17:05
    • koppie toe

      Posts: 5.087

      Wat zegt Snorrenans verkeerd dan met het woordje "bijvoorbeeld"?
      Ik ben het met hem eens @Wickie

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 17:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.434

      De race wordt niet zozeer verzet voor één coureur.
      Wat speelt is dat door deelname van die ene coureur de belangstelling voor die race verviervoudigt.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 17:16
    • Aajd Flupke

      Posts: 61

      Die heeft dan geen tijd , want hij heeft dan een modeshow

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 17:20
  • koppie toe

    Posts: 5.087

    Ingrijpen? Het mes op de keel bij de Nls organisatie.
    Of was het toch vriendelijk vragen of ze voor één coureur het schema om willen gooien?
    En afwachten of dit ook daadwerkelijk lukken zal? Er zijn meer teams die een planning hebben komend seizoen lijkt me zo.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 17:05

