Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1 vanuit allerlei hoeken. Afgelopen week lekte uit dat de Chinese autogigant BYD hun opties overweegt en mogelijk de Formule 1 wil betreden. Het gonst van de geruchten, en er wordt gesteld dat ze mogelijk Aston Martin of Alpine kunnen overnemen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en die hebben de interesse gewekt van grote autofabrikanten. Zo werkt Ford sinds dit jaar samen met Red Bull, levert Honda motoren aan Aston Martin, heeft Audi het team van Sauber overgenomen en zit General Motors in de sport met het nieuwe team van Cadillac.

Het Amerikaanse Bloomberg meldde eerder deze week dat de Chinese autogigant BYD ook kijkt naar een mogelijk autosportprogramma. Ze zouden een deelname aan de Formule 1 of het World Endurance Championship overwegen. Een besluit zou er nog lang niet zijn genomen, maar het feit dat BYD naar de Formule 1 kijkt, is opvallend. Ze zijn het grootste bedrijf op het gebied van elektrische auto's, en het is geen geheim dat de FIA graag een Chinese fabrikant in de sport wil zien.

BYD kan een eigen team opzetten, maar de kosten daarvoor zijn zeer hoog. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zou BYD ook een bestaand team kunnen overnemen, zoals ook Audi heeft gedaan. Het Duitse medium suggereert dat er dan twee opties zouden zijn.

Waarom kan Aston Martin het team verkopen?

Eén van de opties is volgens AMuS het team van Aston Martin. De renstal van Lawrence Stroll wil graag meedoen om de prijzen, maar ze zijn op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Volgens AMuS zou Stroll, die al tientallen miljoenen in het team heeft gestoken, weleens zijn breekpunt kunnen bereiken.

Maar AMuS stelt ook dat dit niet een echt realistische optie is, aangezien Honda nog maar net is begonnen aan het motorproject met Aston Martin. Het is volgens hen niet logisch dat de Japanners er al zo snel de stekker uittrekken.

Is Alpine een optie?

Een andere optie is volgens AMuS het team van Alpine. De Franse renstal is nog steeds voor 76 procent eigendom van de Renault Group, maar hun invloed lijkt af te nemen. Alpine rijdt dit jaar niet meer met eigen motoren, en Renault-CEO François Prevost staat niet bekend als een autosportliefhebber. Ze trekken zich na dit jaar al terug uit het WEC, en de toekomst van het bedrijf in de Formule 1 lijkt onzeker te zijn.

Toch zitten ook hier de nodige haken en ogen aan een mogelijke verkoop. Volgens AMuS zou een snelle verkoop aan BYD onwaarschijnlijk zijn, ook omdat er nu wordt gejaagd op de 24 procent aandelen van Otro Capital. Onder meer Christian Horner en Toto Wolff jagen op deze aandelen. 

shakedown

Posts: 1.732

welnee. Alsof Stroll nu ineens opgeeft. Jaren geïnvesteerd, miljoenen erin. En dan nu ineens, nu het nog even niet loopt verkopen? Dat is wel echt de meeste stompzinnige manier om zaken te doen...

Je kunt een hoop van Stroll vinden. Maar dom is die vent absoluut niet!

  • 5
  • 12 maa 2026 - 11:06
F1 Nieuws Aston Martin Alpine GP China 2026

  • k.w

    Posts: 1.181

    Ik dacht gelezen te hebben Wolff deze aandelen van Alpine al gekocht had . Ben ik mis dan ?

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 11:00
    • Pietje Bell

      Posts: 33.605

      Het gerucht gaat dat Horner en Wolff beiden
      aandelen van Alpine willen kopen.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 11:06
    • shakedown

      Posts: 1.732

      Wolff wil alleen maar kopen om Horner dwars te zitten. Als Wolff fijnst met intresse en Horner wil, gaat de prijs omhoog.

      Elkaar irriteren onder de rijken zegt maar...

      • + 3
      • 12 maa 2026 - 11:08
    • Regenrace

      Posts: 2.406

      Tja, dan pak ik toch even mijn momentje - zo ijdel ben ik wel. Dat Stroll Aston Martin in de etalage kan zetten, schreef ik nl 10 dagen geleden al. Op een andere site heb ik zelfs BYD als kandidaat genoemd (niet door Bloomberg te lezen maar mijn gezond verstand te gebruiken).

      www.gptoday.net/nl(...)eam#comment-6292416

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 12:02
  • Dale U

    Posts: 1.862

    Lekker verkopen Stroll Sr, is een win/win situatie, zeker ook voor BYD, weet niet of andere teams hierin moeten toestemmen. Bij eventuele verkoop zijn we gelijk verlost van Stroll Jr, er zijn wel betere gasten die een kansen verdienen en wel altijd gemotiveerd zijn.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 11:04
  • shakedown

    Posts: 1.732

    welnee. Alsof Stroll nu ineens opgeeft. Jaren geïnvesteerd, miljoenen erin. En dan nu ineens, nu het nog even niet loopt verkopen? Dat is wel echt de meeste stompzinnige manier om zaken te doen...

    Je kunt een hoop van Stroll vinden. Maar dom is die vent absoluut niet!

    • + 5
    • 12 maa 2026 - 11:06
    • gridiron

      Posts: 3.267

      Die weet maar al te goed dat als Honda de boel op orde krijgt het team nog meer geld waard wordt.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 12:17
    • Regenrace

      Posts: 2.406

      Nou dan zou ik me toch iets beter informeren.
      Anderhalve maand geleden, toen zich de eerste tekenen van een rampseizoen aankondigden, heeft ie razendsnel de F1-toko juridisch losgeweekt van het moederbedrijf. Opdat het makkelijker door te verkopen is, en de een niet wordt meegesleept in een eventueel faillissement van de ander (want met het autobedrijf gaat het ook niet goed).
      Hiermee is het dus nog slechts een 'asset van een investeringsbedrijf' met een sticker erop en dus niet langer het vlaggenschip van een sportief automerk, zoals men graag wil dat je denkt.
      Stroll kan nog altijd 'positief ontsnappen', maar daar moet ie niet te lang mee wachten. En dat is niet omdat het zo'n briljante geest is, maar doordat F1 an sich in de lift zit, met dank aan DtS. Dus hoe zeer hij er ook een potje van maakt, hij is wel op de juiste bus gesprongen.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 12:37
    • The Wolf

      Posts: 296

      AM is, los van het feit dat ze er voor nu sportief bezien belabberd op staan, structureel wel een interessant team voor aankoop van een andere partij. Lawrence heeft gigantisch geïnvesteerd in een moderne infra, fabriek, geavanceerde windtunnel, moderne simulator en designafdeling, top technici in huis, kortom alle randvoorwaarden voor succes zijn aanwezig. Tel daarbij op inderdaad dat F1 momenteel in de lift zit (liever gezegd die Yanks melken de F1 melkkoe uit totdat ie geen boe meer kan zeggen), Grid plekken in F1 schaars zijn (zie hoe extreem moeilijk cadillac het had om voet tussen de deur te krijgen), genoeg redenen...

      Waarom dat dan BYD zou zijn? Denk broodje aap verhaal, in het leven gekomen door hoge heren in de F1 die het merk graag zou zien toetreden? Of zou er reële interesse zijn van hun kant.. Ik zie niet hoe F1 in technologisch opzicht past bij een merk wat de focus heeft op 100% elektrische auto's. Zelf zie ik ze geen hybride aandrijving ontwikkelen want expertise nul. Naamsbekendheid hebben ze al want ze zijn momenteel EV marktleider. Een premium imago bouwen? Past ook niet bij hen want die mikken op de massa.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:27
    • butch3225

      Posts: 17

      Als he nog zo ff doorgaat met AM dan wordt het team niet meer waard misschien wel minder. Dus wordt een leuk spelletje maar of het een serieuze optie is ?

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:57
    • Ridertje

      Posts: 2.220

      Regenrace zie jij nou echt dat Chinezen en Japanners samen gaan werken?
      Dat gaat echt never nooit niet gebeuren.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 14:00
  • DRS-zone

    Posts: 429

    Ja, BYD zal staan te springen om dat team over te nemen......

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 11:12
  • Pietje2013

    Posts: 9.168

    Dan gaat het van Buy Your Dreams naar Build Your Dreams.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 11:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.665

      Of BYN; Buy Your Nightmares

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 11:40
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.022

    Doe maar. Als dat de prijs is om eindelijk Lance Stroll weg te krijgen - so be it.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 13:17
  • Joon

    Posts: 65

    BYD heeft niks met verbrandingsmotoren. De huidige formule vereist nog altijd een goede ICE en goed kans dat straks de discussie over de V10 met biobrandstoffen weer terugkomt. Dan heeft BYD echt helemaal niks te halen in deze sport. Ik moet het nog zien..

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 13:47

