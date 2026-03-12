Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1 vanuit allerlei hoeken. Afgelopen week lekte uit dat de Chinese autogigant BYD hun opties overweegt en mogelijk de Formule 1 wil betreden. Het gonst van de geruchten, en er wordt gesteld dat ze mogelijk Aston Martin of Alpine kunnen overnemen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en die hebben de interesse gewekt van grote autofabrikanten. Zo werkt Ford sinds dit jaar samen met Red Bull, levert Honda motoren aan Aston Martin, heeft Audi het team van Sauber overgenomen en zit General Motors in de sport met het nieuwe team van Cadillac.

Het Amerikaanse Bloomberg meldde eerder deze week dat de Chinese autogigant BYD ook kijkt naar een mogelijk autosportprogramma. Ze zouden een deelname aan de Formule 1 of het World Endurance Championship overwegen. Een besluit zou er nog lang niet zijn genomen, maar het feit dat BYD naar de Formule 1 kijkt, is opvallend. Ze zijn het grootste bedrijf op het gebied van elektrische auto's, en het is geen geheim dat de FIA graag een Chinese fabrikant in de sport wil zien.

BYD kan een eigen team opzetten, maar de kosten daarvoor zijn zeer hoog. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zou BYD ook een bestaand team kunnen overnemen, zoals ook Audi heeft gedaan. Het Duitse medium suggereert dat er dan twee opties zouden zijn.

Waarom kan Aston Martin het team verkopen?

Eén van de opties is volgens AMuS het team van Aston Martin. De renstal van Lawrence Stroll wil graag meedoen om de prijzen, maar ze zijn op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Volgens AMuS zou Stroll, die al tientallen miljoenen in het team heeft gestoken, weleens zijn breekpunt kunnen bereiken.

Maar AMuS stelt ook dat dit niet een echt realistische optie is, aangezien Honda nog maar net is begonnen aan het motorproject met Aston Martin. Het is volgens hen niet logisch dat de Japanners er al zo snel de stekker uittrekken.

Is Alpine een optie?

Een andere optie is volgens AMuS het team van Alpine. De Franse renstal is nog steeds voor 76 procent eigendom van de Renault Group, maar hun invloed lijkt af te nemen. Alpine rijdt dit jaar niet meer met eigen motoren, en Renault-CEO François Prevost staat niet bekend als een autosportliefhebber. Ze trekken zich na dit jaar al terug uit het WEC, en de toekomst van het bedrijf in de Formule 1 lijkt onzeker te zijn.

Toch zitten ook hier de nodige haken en ogen aan een mogelijke verkoop. Volgens AMuS zou een snelle verkoop aan BYD onwaarschijnlijk zijn, ook omdat er nu wordt gejaagd op de 24 procent aandelen van Otro Capital. Onder meer Christian Horner en Toto Wolff jagen op deze aandelen.