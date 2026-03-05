Aston Martin staat voor een lastig openingsweekend van het Formule 1-seizoen. De AMR26 kampt met extreme trillingen vanuit de Honda-krachtbron en dat zorgt niet alleen voor technische zorgen, maar ook voor fysieke problemen bij de coureurs. Lance Stroll omschrijft het gevoel zelfs alsof hij geëlektrocuteerd wordt in de cockpit.

Tijdens de wintertest in Bahrein werd al duidelijk dat de nieuwe Aston Martin verre van probleemloos is. In Melbourne bevestigden teambaas Adrian Newey en de Honda-leiding dat de krachtbron voor hevige trillingen zorgt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de betrouwbaarheid en prestaties van de auto, maar ook voor de coureurs zelf.

Coureurs vrezen dat race uitrijden onmogelijk wordt

Volgens Newey vreest Fernando Alonso zelfs dat het lastig wordt om een volledige raceafstand af te leggen. “Fernando zei dat hij misschien 25 ronden kan rijden”, vertelde de teambaas over de impact van de trillingen. Stroll was nog pessimistischer en hield het op een maximum van ongeveer vijftien ronden, uit vrees voor mogelijke zenuwschade bij langere runs.

De Canadees maakte in Melbourne duidelijk hoe extreem het gevoel in de cockpit is. “Het voelt misschien alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel of zo, zo ver zit het er niet vanaf”, aldus Stroll. “Het zijn gewoon heel onaangename trillingen. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto.”

Aston Martin zoekt koortsachtig naar oplossing

Stroll benadrukt dat Aston Martin hard werkt aan een oplossing en dat er voor het weekend in Melbourne enkele ideeën zijn om de situatie te verbeteren. “Wij proberen het onder controle te krijgen en het op te lossen”, legt hij uit. “We hebben voor dit weekend een paar ideeën om sommige van die problemen aan te pakken. We zullen in de eerste vrije training zien of het beter is dan in Bahrein.”

Hoewel Newey tijdens de mediasessie vooral naar de krachtbron wees – “Wat belangrijk is om te onthouden, is dat de krachtbron de bron van de trillingen is” – wil Stroll niet met vingers wijzen. “We hebben veel problemen gehad in Bahrein. Met de motor, het chassis – eigenlijk van alles. Maar zeker ook veel last van trillingen en een gebrek aan vermogen”, zegt hij.

“Wij hebben geen cultuur waarin we met vingers wijzen, dus ik ga hier niet zitten en zeggen dat het door dit komt of door dat”, vervolgt Stroll. “Het komt door meerdere dingen dat we nu in deze positie zitten. Het heeft geen zin om met vingers te wijzen, we moeten gewoon accepteren hoe de situatie is en vooruitgaan.”

Alonso en Stroll beleefden dramatische test

Volgens Stroll hadden de problemen bovendien grote impact op het testprogramma van het team. “In Bahrein beperkte het ons echt – niet alleen fysiek voor de coureur, maar ook voor de hele auto”, legt hij uit. “Met dat niveau van trillingen valt alles bijna uit elkaar. Het is niet goed voor de motor, niet goed voor iets in de auto, inclusief de persoon die erin zit.”

Toch blijft de hoop bestaan dat de situatie verbeterd is sinds de testdagen. “Er is de afgelopen weken sinds Bahrein aan gewerkt om het probleem op te lossen”, besluit Stroll. “Als dat beter is, dan zouden we dit weekend in een betere positie moeten zitten. Zo niet, dan wordt het lastig om überhaupt ronden te voltooien.”