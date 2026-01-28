user icon
Verstappen vliegt weer naar huis voor gameavond met vrienden

Verstappen vliegt weer naar huis voor gameavond met vrienden

Max Verstappen reed gisteren zijn eerste meters van het seizoen met de nieuwe Red Bull RB22. Op het circuit van Barcelona kwam hij in de ochtend in actie, en stond hij in de middag de auto af aan zijn teamgenoot Isack Hadjar. Red Bull rijdt vandaag niet, en Verstappen is ook weer vertrokken uit Spanje.

Het team van Red Bull Racing heeft een goede start van de besloten testweek in Barcelona achter de rug. Op maandag reed Isack Hadjar de hele dag, en wist hij ook de snelste tijd op zijn naam te zetten. Op dinsdag regende het in Spanje, en reed Verstappen in de ochtend minder meters. In de middag kwam Hadjar tot meer rondjes, maar hij sloot de dag wel af met een flinke crash.

Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken om te rijden, en Red Bull heeft besloten om vandaag niet in actie te komen. Of dit besluit samenhangt met de crash van Hadjar, of dat ze dit eerder al hebben besloten, is niet duidelijk. Als Red Bull later deze week weer gaat rijden, dan zal Verstappen de hele dag op zich nemen. De coureurs krijgen allebei anderhalve dag om te rijden, en Hadjar heeft dat al gedaan.

Verstappen weer naar huis

Verstappen is momenteel niet op het circuit bij zijn team. De Nederlander is vanaf het vliegveld van Girona naar huis gevlogen, en is vanavond te zien in een livestream op Twitch van zijn simraceteam Team Redline. Verstappen maakt momenteel gebruik van zijn oude privéjet, omdat zijn huidige vliegtuig momenteel in onderhoud is. 

Wanneer komt Verstappen weer in actie?

Wanneer Verstappen weer gaat rijden, is nog niet bekend. Als Verstappen morgen weer gaat rijden, zal hij snel weer terug moeten vliegen naar Spanje. De testdag begint om 09:00 in de ochtend, en Red Bull zal zoveel mogelijk rondjes willen rijden. Het is dan logischer dat Red Bull weer op vrijdag in actie komt. Aangezien het om een besloten test gaat, is het team niet verplicht om hier informatie over te delen met de rest van de wereld.

Larry Perkins

Posts: 62.785

Die testvrijdag van Verstappen gaat echt wel door!
Omdat Max 120% uit de auto haalt hoeft de RB22 maar voor zo'n 80% gerepareerd te zijn. Dat snapt iedere weldenkende F1-volger...

  • 2
  • 28 jan 2026 - 15:17
Reacties (8)

  Larry Perkins

    Posts: 62.785

    Die testvrijdag van Verstappen gaat echt wel door!
    Omdat Max 120% uit de auto haalt hoeft de RB22 maar voor zo'n 80% gerepareerd te zijn. Dat snapt iedere weldenkende F1-volger...

    • + 2
    28 jan 2026 - 15:17
    hupholland

      Posts: 9.577

      Dan kom je op 96% uit.. auto moet voor 83,33 klaar zijn. Maar leuke manier van denken.

      • + 1
      28 jan 2026 - 15:29
    Larry Perkins

      Posts: 62.785

      Ik schreef ook: "voor zo'n 80%" @hupholland... (= ongeveer) 😜

      • + 1
      28 jan 2026 - 15:32
  Aquarius72

    Posts: 770

    Vanavond even thuiswerken.

    • + 0
    28 jan 2026 - 15:21
    Larry Perkins

      Posts: 62.785

      Ah, je bent thuis aan het klussen, toch wel binnen hè?

      • + 1
      28 jan 2026 - 15:36
  HarryLam

    Posts: 5.187

    Dat bedoel ik dus met uitgavenpatroon van Max, zoveel geld verbranden om ff te gamen......??
    Max mag zelf weten wat hij met zijn geld doet, maar na het racen heb je ook geld nodig.

    • + 0
    28 jan 2026 - 15:54
    SEN1

      Posts: 2.711

      Met een inkomen als Max maak je je niet meer druk om geld.

      • + 0
      28 jan 2026 - 16:09
    HermanInDeZon

      Posts: 590

      't Is natuurlijk inderdaad wat contradictorisch en belachelijk dat je met een kast van een cost cap zit maar wel rijders die voor een paar uur ergens te zijn over en weer vliegen

      • + 0
      28 jan 2026 - 16:23

