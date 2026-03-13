user icon
icon

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Het team van Mercedes was zojuist oppermachtig in de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. George Russell greep de sprintpole, en was net iets sneller dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De eerste startrij is echter nog niet zeker voor Mercedes, want Antonelli moet zich melden bij de stewards.

Antonelli kende een goede sessie, maar één onbewaakt moment zorgt ervoor dat er een probleempje kan ontstaan voor de jonge Italiaan. Op het moment dat regerend wereldkampioen Lando Norris aan een vliegende ronde lijkt te beginnen, rijdt Antonelli op de ideale lijn. Hij leek niet echt op te letten, en Norris moest snel anticiperen om een ongeval te voorkomen.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

7 maa
 Antonelli staat open voor GT3-avontuur met Verstappen

Antonelli staat open voor GT3-avontuur met Verstappen

12 maa

De Britse McLaren-coureur moest van zijn gas en meldde zich direct kwaad op de boordradio. De stewards waren ook van mening dat er een onderzoek nodig is, en dat betekent dat Antonelli zometeen tekst en uitleg mag gaan geven voor het moment.

Wat ging er mis?

Antonelli was bezig met een langzame ronde, en reed aan de binnenkant van de eerste bocht. Norris wilde gaan pushen, en dook naar de binnenkant van de bocht, waar de ideale lijn ligt. Hij wilde naar eigen zeggen net aan zijn vliegende ronde beginnen, maar dat feestje ging door dit moment dus niet door. Norris wist zich daarna wél te verbeteren, en hij ging met gemak door naar het laatste gedeelde van de sprint kwalificatie.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De gevolgen waren dus niet zo groot, maar dat betekent niet dat de stewards een oogje dicht gaan knijpen. Als ze een straf uitdelen, wordt dat vrijwel zeker een gridstraf. Deze straf geldt dan voor de sprintrace, die morgen op het programma staat. Als Antonelli een straf krijgt, dan zal Norris doorschuiven naar de tweede plek op de grid. De Brit noteerde in de sprint kwalificatie de derde tijd, en moest de nodige tijd toegeven op de twee Mercedessen.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 799

    Mja ... vrees dat Kimi hier weinig kans maakt

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:41

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 168
  • Podiums 4
  • Grand Prix 25
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar