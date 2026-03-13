Het team van Mercedes was zojuist oppermachtig in de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. George Russell greep de sprintpole, en was net iets sneller dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De eerste startrij is echter nog niet zeker voor Mercedes, want Antonelli moet zich melden bij de stewards.

Antonelli kende een goede sessie, maar één onbewaakt moment zorgt ervoor dat er een probleempje kan ontstaan voor de jonge Italiaan. Op het moment dat regerend wereldkampioen Lando Norris aan een vliegende ronde lijkt te beginnen, rijdt Antonelli op de ideale lijn. Hij leek niet echt op te letten, en Norris moest snel anticiperen om een ongeval te voorkomen.

De Britse McLaren-coureur moest van zijn gas en meldde zich direct kwaad op de boordradio. De stewards waren ook van mening dat er een onderzoek nodig is, en dat betekent dat Antonelli zometeen tekst en uitleg mag gaan geven voor het moment.

Wat ging er mis?

Antonelli was bezig met een langzame ronde, en reed aan de binnenkant van de eerste bocht. Norris wilde gaan pushen, en dook naar de binnenkant van de bocht, waar de ideale lijn ligt. Hij wilde naar eigen zeggen net aan zijn vliegende ronde beginnen, maar dat feestje ging door dit moment dus niet door. Norris wist zich daarna wél te verbeteren, en hij ging met gemak door naar het laatste gedeelde van de sprint kwalificatie.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De gevolgen waren dus niet zo groot, maar dat betekent niet dat de stewards een oogje dicht gaan knijpen. Als ze een straf uitdelen, wordt dat vrijwel zeker een gridstraf. Deze straf geldt dan voor de sprintrace, die morgen op het programma staat. Als Antonelli een straf krijgt, dan zal Norris doorschuiven naar de tweede plek op de grid. De Brit noteerde in de sprint kwalificatie de derde tijd, en moest de nodige tijd toegeven op de twee Mercedessen.