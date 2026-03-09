user icon
Hamilton blijft vechten voor Afrikaanse GP: "Britten moeten de macht teruggeven"

Lewis Hamilton hoopt dat een Afrikaans land binnenkort een plekje op de grid krijgt en gaat zelfs niet stoppen voordat dit werkelijkheid is geworden. De Brit gaat dit seizoen aan zijn twintigste seizoen beginnen, maar is nog geen een keer met de Formule 1 in Afrika geweest. 

Volgens Hamilton is Afrika misschien wel het allermooiste continent. Het werelddeel bestaat uit maar liefst 54 onafhankelijke landen en is naast Azië het grootste continent van de hele wereld. Toch is er in de geschiedenis van de Formule 1 maar een paar keer een Grand Prix geweest in Afrika en hebben alleen Marokko en Zuid-Afrika deze georganiseerd. 

Hamilton blijft werken aan Grand Prix

De zevenvoudig wereldkampioen laat op de persconferentie weten dat hij blijft werken aan een Grand Prix op het Afrikaanse continent. "Soms denk ik: 'Verdorie, misschien heb ik niet genoeg tijd'. Maar het zou ongelooflijk bijzonder zijn, ook omdat ik deels Afrikaanse roots heb", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. 

Waarom wil Hamilton zo graag in Afrika rijden?

Hamilton geeft ook een verklaring voor zijn reden. "Ik vind Afrika het mooiste deel van de wereld en ik vind het niet leuk dat de rest van de wereld er zoveel van bezit en er zoveel van afneemt en dat niemand daarover spreekt. Ik kijk er echt naar uit en hoop dat de leiders van die verschillende landen zich verenigen en samen Afrika terugnemen."

De Britse wereldkampioen is vrij opstandig tegen het leiderschap in de Afrikaanse landen. "Dat is wat ik wil zien. Het terugnemen van de Fransen. Het terugnemen van de Spanjaarden. Het terugnemen van de Portugezen en de Britten. Het is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van dat land en voor dat continent. Ik bedoel, ze hebben alle middelen om de grootste en machtigste plek ter wereld te zijn en dat is waarschijnlijk waarom ze worden gecontroleerd zoals ze worden gecontroleerd."

In de negentiende eeuw werd Afrika opgedeeld onder Europese landen. Nederland kreeg geen land, want het had macht over Indonesië, maar België kreeg bijvoorbeeld de macht over de Democratische Republiek Congo. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje kregen veel landen in hun bezit. Hierdoor is de spreektaal in veel Afrikaanse landen dan ook Engels en Frans.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.664

Nou Lewis, het mooiste werelddeel?
Half Afrika loopt met wapens rond in dorpjes waar de huizen gebouwd zijn van olifanten stront, takjes en stro en de andere helft heeft nog geen nagel om aan hun kont te kunnen krabben.

Maar vooruit, ook 'n groot deel van Afrika heeft 'n schitterende natuur en v... [Lees verder]

  • 4
  • 9 maa 2026 - 09:01
Reacties (17)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.664

    Nou Lewis, het mooiste werelddeel?
    Half Afrika loopt met wapens rond in dorpjes waar de huizen gebouwd zijn van olifanten stront, takjes en stro en de andere helft heeft nog geen nagel om aan hun kont te kunnen krabben.

    Maar vooruit, ook 'n groot deel van Afrika heeft 'n schitterende natuur en vriendelijke mensen natuurlijk....dat dan weer wel.

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:01
    • SennaS

      Posts: 11.673

      Afrika is leeg geplunderd en onderontwikkeld en in armoe afgelaten zodat we vingers kunnen wijzen over hoe slecht ze het doen.
      Ik denk dat we Afrika en Zuid Amerika heel er nodig gaan hebben als we zo door gaan in het westen en midden-oosten.

      Een F1 feestje lijkt overbodige luxe maar het kan als een pr en zakelijke boost gezien worden

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 10:39
    • zoefroef

      Posts: 1.676

      Africa is echt het mooiste werelddeel mn fam komt er vandaan en we zijn er zelf vaak te vinden, er zijn natuurlijk een aantal landen minder fraai , Sudan oa. Maar tis zo mooi

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:26
  • Towel986

    Posts: 552

    Dit hebben de mensen daar echt nodig

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 09:12
    • The Wolf

      Posts: 264

      F1 doet je vergeten dat je rammelt van de honger, én F1 neemt de mensen zo in beslag dat ze finaal vergeten om elkaars ledematen eraf te hakken met kapmessen, zomaar een greep uit de voorbeelden van al het goeds dat F1 kan doen op dat continent

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 09:53
  • F1fever

    Posts: 735

    Ouwe, as je Afrika iets terug wil geven is het al 6 keer gestolen voordat het op zijn bestemming is

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:26
  • Regenrace

    Posts: 2.395

    Wat kan die Hamilton vechten zeg.

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 09:36
  • Aquarius72

    Posts: 781

    Nou komt dat even goed uit dat we volgende week in in China zitten. Dan kun je Xi Jinping even op je matje roepen want China is nu de grootste "investeerder" in Afrika, zo noemen die globalisten kolonisatie tegenwoordig. En dan kun je hem even goed te verstaan geven dat de mensen in Afrika geen onderdrukking, uitbuiting en slavenarbeid meer pikken. Zal Xi vast en zeker iets mee gaan doen.

    En oh ja kun je meteen ome Ben erbij halen want de Arabische landen zijn al sinds eeuwen de grootste afnemers van slavenarbeid.

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:52
  • WickieDeViking

    Posts: 574

    Ik vind zijn uitspraak over Afrika eerlijk gezegd een beetje dom. Het klinkt alsof hij een militair plan predikt met “terugnemen van de Fransen, Britten, Spanjaarden”, terwijl het onderwerp veel complexer is. Ik snap zijn intentie, maar hij verwoordt het gewoon niet slim. Het klinkt gewoon naïef en ondoordacht.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 09:55
    • SennaS

      Posts: 11.673

      En jij denkt dat alles wat Lewis gezegd heeft hier staat? En in dezelfde woorden?

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 10:41
    • WickieDeViking

      Posts: 574

      SennaS, ben je bekend met het fenomeen aanhalingstekens? Zo te zien namelijk niet.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 10:47
    • WickieDeViking

      Posts: 574

      En nog even iets. Als je graag inhoudelijk op mij wilt reageren, reageer dan ook even op mij in de andere topics waar ik je feiten heb gecorrigeerd en je wat vragen heb gesteld. Bij voorbaat dank.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 10:49
  • Joeppp

    Posts: 8.369

    Altijd lekker zo'n artikel want dan kunnen we allemaal weer even los gaan met stereotype uitspraken over Afrika. Het is vrij triest om alle reacties te lezen.

    • + 3
    • 9 maa 2026 - 10:34
    • HarryLam

      Posts: 5.325

      Heb jij je nooit afgevraagd waarom wij hier in europa knappe steden en behoorlijke infrastructuur hebben terwijl ze in afrika nog steeds in lemen hutjes wonen en op zandpaden rijden, terwijl iedereen 50.000 jaar geleden op hetzelfde punt is begonnen.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 12:33
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      Heb jij je weleens afgevraagd waarom er geen olifanten door de Kalverstraat lopen?

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 12:41
    • Robin

      Posts: 3.071

      🤣

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:39
    • HarryLam

      Posts: 5.325

      Beetje simpel he Joep, de wilde dieren de schuld geven.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:42

