Lewis Hamilton hoopt dat een Afrikaans land binnenkort een plekje op de grid krijgt en gaat zelfs niet stoppen voordat dit werkelijkheid is geworden. De Brit gaat dit seizoen aan zijn twintigste seizoen beginnen, maar is nog geen een keer met de Formule 1 in Afrika geweest.

Volgens Hamilton is Afrika misschien wel het allermooiste continent. Het werelddeel bestaat uit maar liefst 54 onafhankelijke landen en is naast Azië het grootste continent van de hele wereld. Toch is er in de geschiedenis van de Formule 1 maar een paar keer een Grand Prix geweest in Afrika en hebben alleen Marokko en Zuid-Afrika deze georganiseerd.

Hamilton blijft werken aan Grand Prix

De zevenvoudig wereldkampioen laat op de persconferentie weten dat hij blijft werken aan een Grand Prix op het Afrikaanse continent. "Soms denk ik: 'Verdorie, misschien heb ik niet genoeg tijd'. Maar het zou ongelooflijk bijzonder zijn, ook omdat ik deels Afrikaanse roots heb", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Waarom wil Hamilton zo graag in Afrika rijden?

Hamilton geeft ook een verklaring voor zijn reden. "Ik vind Afrika het mooiste deel van de wereld en ik vind het niet leuk dat de rest van de wereld er zoveel van bezit en er zoveel van afneemt en dat niemand daarover spreekt. Ik kijk er echt naar uit en hoop dat de leiders van die verschillende landen zich verenigen en samen Afrika terugnemen."

De Britse wereldkampioen is vrij opstandig tegen het leiderschap in de Afrikaanse landen. "Dat is wat ik wil zien. Het terugnemen van de Fransen. Het terugnemen van de Spanjaarden. Het terugnemen van de Portugezen en de Britten. Het is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van dat land en voor dat continent. Ik bedoel, ze hebben alle middelen om de grootste en machtigste plek ter wereld te zijn en dat is waarschijnlijk waarom ze worden gecontroleerd zoals ze worden gecontroleerd."

In de negentiende eeuw werd Afrika opgedeeld onder Europese landen. Nederland kreeg geen land, want het had macht over Indonesië, maar België kreeg bijvoorbeeld de macht over de Democratische Republiek Congo. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje kregen veel landen in hun bezit. Hierdoor is de spreektaal in veel Afrikaanse landen dan ook Engels en Frans.