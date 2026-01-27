De tweede dag van de shakedown in Barcelona zit erop. Tijdens het tweede testmoment van de Formule 1, kregen alle teams de mogelijkheid om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen. Max Verstappen kende een rustige dag, terwijl Isack Hadjar zichzelf en Red Bull Racing geen goede dienst bewees.

De eerste dag in Barcelona stond voornamelijk in het teken van Red Bull en Mercedes. Hadjar klokte de snelste tijd, terwijl George Russell enorm sterk oogde met zijn nieuwe strijdwapen. De verrassing was Esteban Ocon, die met zijn Haas maar liefst 154 ronden wist neer te zetten. De verwachting was dat dag twee een stuk rustiger ging worden door de voorspelde regen, en dat was uiteindelijk ook het geval.

Regen in Barcelona

Alpine, Haas en Mercedes gaven op voorhand al aan dat zij niet naar buiten zouden gaan op de dinsdag in Barcelona. Daarbij besloot ook McLaren om Lando Norris en Oscar Piastri nog binnen te houden en later bleek ook dat Audi, Racing Bulls, Williams, Aston Martin en Cadillac binnenbleven. Alleen Ferrari en Red Bull kwamen in actie.

Charles Leclerc en Verstappen gaven het startschot van de tweede dag van de shakedown. De omstandigheden waren allesbehalve ideaal, maar de Monegask wist - als de geruchten kloppen - toch nog 64 ronden af te werken. Verstappen reed een stuk minder, namelijk 27 ronden, maar klokte wel de snelste tijd. De Nederlander zette naar verluidt een tijd neer van 1.19.578, terwijl Leclerc niet verder kwam dan een 1.20.844.

Hadjar vouwt Red Bull op

Nadien nam Hadjar het stuur over van Verstappen, maar kwam daar niet zonder kleerscheuren vanaf. De nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull bewees zichzelf geen goede dienst en crashte bij het uitkomen van bocht 14. De Oostenrijkse renstal kreeg hiermee een déjà vu, aangezien Pierre Gasly dat in 2019 ook deed. Hadjar veroorzaakte met zijn klapper een rode vlag en zodoende was de sessie in Barcelona afgelopen.

Inmiddels had ook Lewis Hamilton de honneurs waargenomen. De zevenvoudig wereldkampioen die het overnam van Leclerc bij Ferrari, kende een productieve en zou naar verluidt 38 ronden hebben neergezet. De Brit kende wel een slippertje, aangezien hij zijn SF-26 - evenals Hadjar - bijna in de muur boorde.