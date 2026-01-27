user icon
Dag twee zit erop in Barcelona: Verstappen eenzaam, Hadjar crasht

De tweede dag van de shakedown in Barcelona zit erop. Tijdens het tweede testmoment van de Formule 1, kregen alle teams de mogelijkheid om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen. Max Verstappen kende een rustige dag, terwijl Isack Hadjar zichzelf en Red Bull Racing geen goede dienst bewees.

De eerste dag in Barcelona stond voornamelijk in het teken van Red Bull en Mercedes. Hadjar klokte de snelste tijd, terwijl George Russell enorm sterk oogde met zijn nieuwe strijdwapen. De verrassing was Esteban Ocon, die met zijn Haas maar liefst 154 ronden wist neer te zetten. De verwachting was dat dag twee een stuk rustiger ging worden door de voorspelde regen, en dat was uiteindelijk ook het geval. 

Regen in Barcelona

Alpine, Haas en Mercedes gaven op voorhand al aan dat zij niet naar buiten zouden gaan op de dinsdag in Barcelona. Daarbij besloot ook McLaren om Lando Norris en Oscar Piastri nog binnen te houden en later bleek ook dat Audi, Racing Bulls, Williams, Aston Martin en Cadillac binnenbleven. Alleen Ferrari en Red Bull kwamen in actie. 

Charles Leclerc en Verstappen gaven het startschot van de tweede dag van de shakedown. De omstandigheden waren allesbehalve ideaal, maar de Monegask wist - als de geruchten kloppen - toch nog 64 ronden af te werken. Verstappen reed een stuk minder, namelijk 27 ronden, maar klokte wel de snelste tijd. De Nederlander zette naar verluidt een tijd neer van 1.19.578, terwijl Leclerc niet verder kwam dan een 1.20.844. 

Hadjar vouwt Red Bull op

Nadien nam Hadjar het stuur over van Verstappen, maar kwam daar niet zonder kleerscheuren vanaf. De nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull bewees zichzelf geen goede dienst en crashte bij het uitkomen van bocht 14. De Oostenrijkse renstal kreeg hiermee een déjà vu, aangezien Pierre Gasly dat in 2019 ook deed. Hadjar veroorzaakte met zijn klapper een rode vlag en zodoende was de sessie in Barcelona afgelopen. 

Inmiddels had ook Lewis Hamilton de honneurs waargenomen. De zevenvoudig wereldkampioen die het overnam van Leclerc bij Ferrari, kende een productieve en zou naar verluidt 38 ronden hebben neergezet. De Brit kende wel een slippertje, aangezien hij zijn SF-26 - evenals Hadjar - bijna in de muur boorde.

Maximo

Posts: 9.688

Die knaap heeft tot nu toe helemaal niks geleerd van de voorgangers die maar een halfjaar bij RB naast Max hebben gezeten als teamgenoot. Je kon het al lezen aan zijn uitspraken afgelopen tijd in de media, die kon je 1 op 1 kopieren van Gasly jaren terug en Lawson vorig jaar. Veel te veel borstkl... [Lees verder]

  • 12
  • 27 jan 2026 - 18:34
Reacties (23)

  • Maximo

    Posts: 9.688

    Die crash was best hardja.

    • + 3
    • 27 jan 2026 - 18:19
  • Maximo

    Posts: 9.688

    Die knaap heeft tot nu toe helemaal niks geleerd van de voorgangers die maar een halfjaar bij RB naast Max hebben gezeten als teamgenoot. Je kon het al lezen aan zijn uitspraken afgelopen tijd in de media, die kon je 1 op 1 kopieren van Gasly jaren terug en Lawson vorig jaar. Veel te veel borstklopperig met al hele grote doelen en dan weet je het al, die kerel gaat veel te snel zich willen bewijzen en dan krijg je dit.

    Ook een gemiste kans van Mekkies, die had die jongen tot vervelend toe in zijn hoofd moeten prenten dat de testweken niet bedoeld zijn om zich te bewijzen, maar om de engineers de nieuwe wagen uit te laten rollen, die eerste testdagen draaien niet om de coureur maar om de fabriek.

    • + 12
    • 27 jan 2026 - 18:34
    • Rimmer

      Posts: 13.126

      Als Lewis je grote idool is en je denkt ook nog eens Max te kunnen verslaan dan zegt dat toch al genoeg? Die jongen leeft in zijn eigen droomwereld en staat volgend jaar verdwaasd om zich heen te kijken en vraagt zich af waar het misgegaan is.

      • + 3
      • 27 jan 2026 - 19:46
    • elflitso

      Posts: 1.758

      Dat karaktertje zal niet snel te temperen zijn. @ Max het zou mij sterk lijken dat Mekkies Hadjar dat niet verteld zou hebben. Bedoel Mekkies zit ook al dik 25 jaar in de sport en kent de klappen van de zweep wel met die nieuwe lingen.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:51
    • NicoS

      Posts: 20.062

      Nou nou, het is me wat…
      Een ongelukje op het laatst van de dag en de paniek breekt uit…..onder de forumleden dan…;)
      Listige natte omstandigheden, misschien net iets te veel op de cerbs en de auto breekt uit met wat schade tot gevolg.
      Kan gebeuren, en bij RBR zullen ze er verder ook niet wakker van liggen. Het is niet zo dat de auto volledig in puin ligt, die staat als het moet morgen gewoon weer klaar om verder te testen.
      Het vergelijk met Gasly slaat nergens op, die crashte twee keer op één dag onder droge omstandigheden, met een veelvoud aan schade dan nu het geval.
      Kortom, een hoop poeha om niets…..

      • + 4
      • 27 jan 2026 - 20:30
    • elflitso

      Posts: 1.758

      @Nico, zo kun je het ook formuleren. Maar als je de natte cerbs opzoekt in een test ben je volgens mij met iets anders bezig dan data verzamelen voor je team.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 21:10
    • NicoS

      Posts: 20.062

      Niemand is foutloos…..

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 21:26
    • NicoS

      Posts: 20.062

      Daarnaast zal hij ze niet opzoeken, maar soms kan een klein overstuur momentje in de bocht er net voor zorgen dat je er wel terecht kan komen, hij zal dit absoluut niet expres doen.
      We moeten nu niet doen alsof de test hiermee volledig in het water is gevallen, beetje overdreven allemaal.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 21:33
  • Larry Perkins

    Posts: 62.774

    Filmpje...

    x(.)com/TinoCLeclerc/status/2016190187869450604

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.774

      Oh, zie nou dat de rakkers het filmpje al in het vorige bericht hadden geplaatst...

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 18:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.774

    Nou ik weet genoeg.

    Verstappen wordt op één punt na wereldkampioen doordat RBR vanwege de budgetcap de laatste update van het seizoen niet kan doorvoeren...

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 18:51
  • SennaS

    Posts: 11.314

    Zo krijg je verhalen dat de auto nu al niet bij hem past.
    Of zou die Ford mustang motor op hol geslagen zijn

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 18:53
    • WickieDeViking

      Posts: 221

      Omdat jij ze de wereld inslingert zonder enige kennis.

      • + 6
      • 27 jan 2026 - 20:00
  • Joeppp

    Posts: 8.259

    Achja, alleen RedBull en Ferrari op de baan omdat het gewoon ka uu tee weer is. Hadjar hangt hem in de banden maar in dit geval had iedereen dat kunnen gebeuren, ik snap niet waarom RedBull vandaag is gaan rijden met een rookie ( na 1 seizoen ben je een rookie in een nieuw team met nieuwe autos). Ga gewoon lekker kilometers maken als het droog is, vertrouwen opbouwen en data verzamelen. Ik snap wel dat RB alles anders wil doen maar dit was niet slim of had de meest ervaren coureur de hele dag laten rijden in deze omstadigheden.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 19:09
    • StevenQ

      Posts: 10.116

      De bedoeling was vandaag Max de hele dag te laten rijden maar juist vanwege het weer kozen ze ervoor Hadjar in de middag in de auto te zetten, toen was het overigens alweer een stuk droger want Hadjar reed op inters waar Max nog op full wets reed

      De bedoeling is dus om Max later in de week een volledige dag droog te geven

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:26
    • Maximo

      Posts: 9.688

      Joeppp de voorspellingen van gisteren voor vandaag en morgen waren dat het morgen meer zou regenen dan vandaag. Vandaag zijn de voorspellingen juist weer dat het morgen beter wordt, maar uiteindelijk hebben ze gewoon Hollands weer deze week en zou het na maandag maar afwachten zijn hoe het zou worden.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 19:32
    • core2duo

      Posts: 1.744

      @StevenQ,

      Grappig, want ik lees iets compleet anders, net zo bronloos overigens.
      Dit klinkt vooral als achteraf logisch spinnen: weer, banden, planning… alles netjes passend gemaakt, maar zonder één concrete bron.

      Prima als interpretatie, maar dan wel benoemen als zodanig en niet als feit, precies de meetlat die jij hier zelf zo graag hanteert.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 20:42
    • StevenQ

      Posts: 10.116

      Dat Max vandaag de hele dag zou rijden en de volgende dag gedeeld zou worden is gewoon de vaste planning die Red Bull bekend maakte, dat weet iedereen

      Maar kennelijk wil je alleen bij mij bronvermelding?

      Weet je wat? ik ga pas weer op je reageren als je volwassen wordt, ik ga je voor de rest gewoon negeren

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 21:39
    • StevenQ

      Posts: 10.116

      Dat testschema is gewoon bekend gemaakt, dat had je kunnen weten

      Maar kennelijk vind je het belangrijker mij aan te vallen dan te volgen wat er gebeurd bij die test, ik ga er verder maar niet meer op reageren, jij bent mijn tijd niet waard

      • + 1
      • 27 jan 2026 - 21:43
  • Larry Perkins

    Posts: 62.774

    2019:
    Gasly is Frans.

    2026:
    Hadjar is Frans.
    Waché is Frans.
    Mekies is Frans.

    Max is wel extreem in het zoeken naar nieuwe uitdagingen...

    • + 3
    • 27 jan 2026 - 19:21

