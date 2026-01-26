user icon
Red Bull en Hadjar snelste op eerste testdag, Mercedes maakt ijzersterke indruk

Red Bull en Hadjar snelste op eerste testdag, Mercedes maakt ijzersterke indruk

Achter gesloten deuren is vandaag het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start gegaan. Op het circuit van Barcelona kwamen er vandaag zeven teams in actie, en stond de snelste tijd aan het einde van de test op naam van Isack Hadjar. De tijden zeggen tijdens een test als deze echter niets.

De test in Barcelona is een ander soort test dan men gewend is van de afgelopen jaren. Er wordt deze week vijf dagen getest, maar de teams hebben afgesproken dat ze slechts drie dagen zullen rijden. Wanneer ze willen rijden, mogen ze zelf bepalen. Daarnaast wordt deze test ook achter gesloten deuren afgewerkt, en dat nam de organisatie nogal letterlijk. Fans, verslaggevers en fotografen die zich buiten de poorten bevonden, maar toch wat baanactie probeerden te zien, werden door de strenge beveiligers weggestuurd.

Al snel bleek echter wel dat er vandaag zeven teams in actie kwamen: Red Bull, Racing Bulls, Mercedes, Alpine, Haas, Audi en nieuwkomer Cadillac. Bij het nieuwe Amerikaanse team beet Valtteri Bottas in de ochtend het spits af, maar dat verliep niet helemaal naar wens. In een kort interview met F1 TV, die wel aanwezig mogen zijn, gaf hij aan dat Cadillac wat opstartproblemen had. Volgens onbevestigde berichten reed hij vandaag slechts 33 rondjes, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez in de middag tot slechts elf rondjes kwam.

Wie hadden er problemen?

Ook Audi, dat het team van Sauber heeft overgenomen, kende geen vlekkeloze dag. Gabriel Bortoleto bestuurde vandaag de RB26, en hij viel vanochtend stil. Op beelden die aan het begin van de avond werden gedeeld door Sky Sports, was te zien dat de problemen aan de grote kant waren. De Audi werd op een takelwagen teruggebracht naar de pits, terwijl het team er alles aan deed om de bolide af te schermen voor de concurrentie. Hij zou slechts 27 rondjes hebben afgelegd op deze testdag.

Op de beelden die Sky Sports mocht delen, was ook te zien hoe er een Alpine werd weggeduwd door de aanwezige renstal. Bij de Franse renstal zat Franco Colapinto achter het stuur, en ze speelden open kaart. Ze lieten weten dat ze in totaal zestig rondjes hebben afgewerkt op deze testdag, waarvan er 42 rondjes in de middagsessie.

Wie waren het snelst?

In de ochtendsessie had Isack Hadjar in zijn Red Bull-bolide de snelste tijd genoteerd, maar voor de middagsessie greep de organisatie in, en werd de livetiming uit de lucht gehaald. Het was niet de bedoeling dat de buitenwereld dit kon zien, en het was dan ook logisch dat er in de middag minder uitlekte. Bij Mercedes had George Russell het stuur overgenomen van Andrea Kimi Antonelli, en hij zou een ruime halve seconde hebben toegegeven op Hadjar.

Kilometervreters

De Brit reed in de middag volgens onbevestigde berichten 93 rondjes, en daarmee was hij extreem productief. De meeste rondjes werden gereden door Esteban Ocon, die 154 rondjes aflegde op het Catalaanse asfalt. Welke teams er morgen rijden, is nog niet duidelijk. Als Red Bull besluit te rijden op de tweede testdag, dan is de kans aannemelijk dat ook Max Verstappen gaat rijden.

StevenQ

Posts: 10.090

Ze hadden nog niet verwacht dat de tijden vandaag al onder de 1.20 zouden komen

En in 2014 reed Red Bull op de 1e dag 3 ronden , Ferrari reed het meest die dag met 31 ronden

  • 3
  • 26 jan 2026 - 20:35
Isack Hadjar Mercedes Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.535

    Het was ook geen test maar een shake down. Meer kijken of alle systemen werken en wennen aan de auto en nieuwe vleugeltjes, dus tijden zijn niet belangrijk. Het aantal gereden ronden zegt wel iets over betrouwbaarheid, maar zoals we weten rijden ze bij officiele testdagen met gemak 100+ rondjes.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 20:03
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      Maar dat deden meerdere teams vandaag dus al, Red Bull zelfs zonder eerst een filmdag shakedown te doen

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 20:18
  • Rimmer

    Posts: 13.125

    De 2026 regels zouden de auto’s ongeveer maximaal 2,5 sec langzamer moeten maken.
    Hadjar reed 1:18:1 op deze allereerste ochtend.
    Max reed in 2025 in VT1 een 1:14:0. Maar dat was wel al in Juni en bijna halverwege het seizoen. De auto was toen geen onbekende meer.
    Om binnen de max van 2,5 seconde te blijven zou Hadjar dus een 1:16:5 moeten rijden. Maar dat zou pas in Juni van dit jaar zo hoeven te zijn, als je de meetlat gelijk wil houden.
    Wat dat betreft denk ik dat RBR met een 1:18:1 enkel qua snelheid er al meteen heel goed bij zit. Dat geldt ook voor Mercedes trouwens. Benieuwd waar McLaren en Ferrari morgen mee komen.

    • + 2
    • 26 jan 2026 - 20:05
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      Ze hadden nog niet verwacht dat de tijden vandaag al onder de 1.20 zouden komen

      En in 2014 reed Red Bull op de 1e dag 3 ronden , Ferrari reed het meest die dag met 31 ronden

      • + 3
      • 26 jan 2026 - 20:35
    • core2duo

      Posts: 1.731

      “Ze hadden nog niet verwacht dat de tijden onder 1:20 zouden komen”?
      Leuk, maar wie is ‘ze’ precies? Teamleiding, monteurs, of je eigen glazen bol? En waar komt die info vandaan?

      En over 2014: leuk dat je Red Bull vs Ferrari vergelijkt, maar context ontbreekt volledig, andere reglementen, andere banden, andere track. Net alsof je appels met raketten vergelijkt en zegt: “kijk, Red Bull reed 3 ronden, dus Williams faalt nu ook”.

      Kortom: mooie cijfers, nul bron, nul context.

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 21:20
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      Lekker de persoonlijke aanval zoeken nu omdat ik het niet met je eens was?

      Wat ben jij een kinderachtig kleutertje!

      in 2014 waren er andere motorreglementen net als nu kleutertje, iemand die iets snapt van de F1 snapt de parallellen, kleuters als jij duidelijk niet.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 21:23
    • core2duo

      Posts: 1.731

      Ah ja, natuurlijk. Het ligt altijd aan de ander als je zelf nul inhoud levert en meteen persoonlijke beledigingen uitdeelt.

      Feit: je begint een draadje met cijfers zonder bron of context, vergelijkt 2014 met 2026 alsof het apples-to-apples is, en noemt mij vervolgens een “kleutertje” omdat ik dat kritisch aanhaal.

      Kortom: jij gebruikt persoonlijke aanvallen als substituut voor argumenten, en noemt dat “snappen van F1”. Dat is briljant cynisch, alleen jammer dat het niks zegt over de inhoud die je zogenaamd verdedigt.

      Dus ja, als je discussie begint met kleuters, verwacht dan dat je de spiegel terugkrijgt.

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 21:33
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      In 2014 waren er nieuwe motorreglementen en nu ook

      Een kind snapt de parallellen

      Jij duidelijk niet

      Puur omdat ik het niet met je eens ben over Williams ga je me nu over dingen aanvallen die je zelf overduidelijk niet snapt en dat is gewoon heel erg kinderachtig


      Mensen hebben soms een andere mening dan jij, als je daar niet tegen kan ben je niet volwassen genoeg om op een forum te komen

      HEEL VEEL MENSEN vinden het gewoon geen goed teken dat Williams niet bij deze test is en hebben het over die mislukte crashtests, maar jij valt kennelijk liever de boodschapper aan.

      Er is een extra shakedown/test gekomen OMDAT er nieuwe motorreglementen zijn en men misschien problemen verwachtte net als in 2014, als je een beetje F1 fan bent wist je dat want de afgelopen jaren waren er geen 3 testweken en nu dus wel: DAAROM DUS

      Dus dan kan je mij aanvallen, of je kan gewoon proberen je te verdiepen in wat de reglementswijzigingen dit jaar inhouden wat betreft ook de motoren en de synthetische brandstof bijvoorbeeld , want kennelijk weet je daar niks van.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 21:42
    • core2duo

      Posts: 1.731

      Feitelijk: ja, motorreglementen zijn veranderd in 2014 en 2026. Dat betekent niet dat elke situatie vergelijkbaar is. Andere teams, chassis, aero en simulatorprogramma’s maken het apples-to-apples vergelijken onmogelijk.

      Een extra shakedown betekent niet automatisch dat Williams “mislukt” is omdat ze Barcelona missen, dat is een strategische keuze + herontwerp, punt.

      Dat “heel veel mensen vinden dit geen goed teken” is populisme, geen analyse. Hoofdletters en persoonlijke aanvallen veranderen daar ook niks aan.

      Dit gaat niet over of jij het eens bent met mij of Beri. Het probleem is dat je redenering beperkt en selectief is: losse parallellen, caps lock en mij aan te vallen in plaats van mijn argument te weerleggen is geen inhoud.

      Kortom: je mag het oneens zijn, maar een fatsoenlijke discussie vereist meer dan drama en generalisaties.

      En ja, je caps lock en “kleuter-retoriek” blijven gewoon een briljant staaltje van iemand die doordrammen verwart met argumenteren.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 21:54
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      NEE, het is dus geen keuze, ze hebben gewoon meerdere crashtest gefaald: dat is gewoon ene feit

      En mijn mening is niet selectief: Williams is het enige team dat deze hele week gaat missen omdat ze de auto nog niet klaar hebben, niet omdat ze daarvoor kiezen, ze waren zelfs vroeger met ontwikkelen gestopt in 2025.

      Ik heb genoeg argumenten gebruikt maar kennelijk zijn jullie daar gewoon blind voor of willen jullie het niet weten, ik kom op veel meer sites dan alleen deze dus ik lees heel veel artikelen en meningen van anderen, en bijna niemand vind het positief dat Williams deze test mist behalve enkele Britse sites die er op basis van het bericht van Williams zelf(meer een PR bericht dan de waarheid IMHO) een positieve draai aan geven

      En als je nog steeds de parallellen niet ziet tussen 2014 en 2026 wat betreft motorenreglementen is OF gebrek aan kennis bij jou OF dat jij je ongelijk niet wil toegeven dat je het fout hebt

      Nogmaals: de teams organiseren niet voor niet een hele extra test/shakedown week

      Dat doen ze juist vanwege die reglementswijzigingen ook op het gebied van motoren

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 22:06
    • StevenQ

      Posts: 10.090

      En jij begon hier met de persoonlijke aanval op een bericht dat gewoon heel logisch geformuleerd is voor iemand die wel snapt wat er dit jaar allemaal wijzigt in de F1

      De teams vinden de wijzigingen zelfs zo groot dat ze er een extra shakedown/test week voor hebben georganiseerd, dus het vergelijk met 2014 is dan heel logisch, want dit is de grootste regelwijziging, met zowel motorreglement als aerodynamisch sinds 2014

      Inclusief dus dat er nauwelijks pers bij mocht omdat ze dus bang waren dat er net als in 2014 weinig gereden zou worden met veel rode vlaggen

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 22:12

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

