Achter gesloten deuren is vandaag het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start gegaan. Op het circuit van Barcelona kwamen er vandaag zeven teams in actie, en stond de snelste tijd aan het einde van de test op naam van Isack Hadjar. De tijden zeggen tijdens een test als deze echter niets.

De test in Barcelona is een ander soort test dan men gewend is van de afgelopen jaren. Er wordt deze week vijf dagen getest, maar de teams hebben afgesproken dat ze slechts drie dagen zullen rijden. Wanneer ze willen rijden, mogen ze zelf bepalen. Daarnaast wordt deze test ook achter gesloten deuren afgewerkt, en dat nam de organisatie nogal letterlijk. Fans, verslaggevers en fotografen die zich buiten de poorten bevonden, maar toch wat baanactie probeerden te zien, werden door de strenge beveiligers weggestuurd.

Al snel bleek echter wel dat er vandaag zeven teams in actie kwamen: Red Bull, Racing Bulls, Mercedes, Alpine, Haas, Audi en nieuwkomer Cadillac. Bij het nieuwe Amerikaanse team beet Valtteri Bottas in de ochtend het spits af, maar dat verliep niet helemaal naar wens. In een kort interview met F1 TV, die wel aanwezig mogen zijn, gaf hij aan dat Cadillac wat opstartproblemen had. Volgens onbevestigde berichten reed hij vandaag slechts 33 rondjes, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez in de middag tot slechts elf rondjes kwam.

Wie hadden er problemen?

Ook Audi, dat het team van Sauber heeft overgenomen, kende geen vlekkeloze dag. Gabriel Bortoleto bestuurde vandaag de RB26, en hij viel vanochtend stil. Op beelden die aan het begin van de avond werden gedeeld door Sky Sports, was te zien dat de problemen aan de grote kant waren. De Audi werd op een takelwagen teruggebracht naar de pits, terwijl het team er alles aan deed om de bolide af te schermen voor de concurrentie. Hij zou slechts 27 rondjes hebben afgelegd op deze testdag.

Op de beelden die Sky Sports mocht delen, was ook te zien hoe er een Alpine werd weggeduwd door de aanwezige renstal. Bij de Franse renstal zat Franco Colapinto achter het stuur, en ze speelden open kaart. Ze lieten weten dat ze in totaal zestig rondjes hebben afgewerkt op deze testdag, waarvan er 42 rondjes in de middagsessie.

Wie waren het snelst?

In de ochtendsessie had Isack Hadjar in zijn Red Bull-bolide de snelste tijd genoteerd, maar voor de middagsessie greep de organisatie in, en werd de livetiming uit de lucht gehaald. Het was niet de bedoeling dat de buitenwereld dit kon zien, en het was dan ook logisch dat er in de middag minder uitlekte. Bij Mercedes had George Russell het stuur overgenomen van Andrea Kimi Antonelli, en hij zou een ruime halve seconde hebben toegegeven op Hadjar.

Kilometervreters

De Brit reed in de middag volgens onbevestigde berichten 93 rondjes, en daarmee was hij extreem productief. De meeste rondjes werden gereden door Esteban Ocon, die 154 rondjes aflegde op het Catalaanse asfalt. Welke teams er morgen rijden, is nog niet duidelijk. Als Red Bull besluit te rijden op de tweede testdag, dan is de kans aannemelijk dat ook Max Verstappen gaat rijden.