Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan met de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De test vindt achter gesloten deuren plaats, maar er lekt wel het één en ander uit. Red Bull stuurde vanochtend Isack Hadjar de baan op, en Max Verstappen lijkt vandaag niet te rijden.

Voor Red Bull is dit het begin van een nieuw tijdperk in hun Formule 1-geschiedenis. Vanaf dit jaar rijden ze met zelfontwikkelde krachtbronnen, die ze samen met Ford bouwen. De Oostenrijkse renstal had voorafgaand aan deze week nog geen shakedown afgewerkt, dus vandaag was direct een belangrijke dag voor hen. Ze kwamen vanochtend dan ook vroeg de baan op.

Na een rustige start, leek de Red Bull steeds beter en beter in vorm te komen. Sterker nog, Isack Hadjar noteerde in de ochtendsessie direct de snelste tijd van de dag. Alhoewel tijden op testdagen weinig zeggen, en Red Bull vrijwel alleen maar zachte banden heeft geselecteerd, geeft dit de burger wel moed. Hadjar lijkt ook vanmiddag te rijden, want Max Verstappen was vanochtend niet aanwezig in Barcelona.

Verstappen pas net geland

Verstappens vliegtuig is momenteel in onderhoud in Zwitserland, en hier is dan ook geen beweging te zien. Het lijkt erop dat hij zijn oude privéjet heeft gehuurd, want deze vloog in de afgelopen week van Nice naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes meldde. Verstappen vloog vanochtend pas naar Spanje, waar hij iets na half twaalf landde op het vliegveld van Girona.

Wanneer komt Verstappen wél in actie?

Volgens De Telegraaf kruipt Verstappen vandaag ook niet achter het stuur, en gebeurt dit pas op zijn vroegst op dinsdag. Volgens de krant beslist Red Bull later of ze gaan rijden op de dinsdag. Alle teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen, en ze mogen zelf invullen wanneer ze de baan opgaan. Vandaag is het druk, en maken naast Red Bull ook Racing Bulls, Mercedes, Haas, Alpine, Cadillac en Audi meters.