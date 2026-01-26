user icon
Max Verstappen slaat eerste F1-testdag over

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan met de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De test vindt achter gesloten deuren plaats, maar er lekt wel het één en ander uit. Red Bull stuurde vanochtend Isack Hadjar de baan op, en Max Verstappen lijkt vandaag niet te rijden.

Voor Red Bull is dit het begin van een nieuw tijdperk in hun Formule 1-geschiedenis. Vanaf dit jaar rijden ze met zelfontwikkelde krachtbronnen, die ze samen met Ford bouwen. De Oostenrijkse renstal had voorafgaand aan deze week nog geen shakedown afgewerkt, dus vandaag was direct een belangrijke dag voor hen. Ze kwamen vanochtend dan ook vroeg de baan op.

Na een rustige start, leek de Red Bull steeds beter en beter in vorm te komen. Sterker nog, Isack Hadjar noteerde in de ochtendsessie direct de snelste tijd van de dag. Alhoewel tijden op testdagen weinig zeggen, en Red Bull vrijwel alleen maar zachte banden heeft geselecteerd, geeft dit de burger wel moed. Hadjar lijkt ook vanmiddag te rijden, want Max Verstappen was vanochtend niet aanwezig in Barcelona.

Verstappen pas net geland

Verstappens vliegtuig is momenteel in onderhoud in Zwitserland, en hier is dan ook geen beweging te zien. Het lijkt erop dat hij zijn oude privéjet heeft gehuurd, want deze vloog in de afgelopen week van Nice naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes meldde. Verstappen vloog vanochtend pas naar Spanje, waar hij iets na half twaalf landde op het vliegveld van Girona.

Wanneer komt Verstappen wél in actie?

Volgens De Telegraaf kruipt Verstappen vandaag ook niet achter het stuur, en gebeurt dit pas op zijn vroegst op dinsdag. Volgens de krant beslist Red Bull later of ze gaan rijden op de dinsdag. Alle teams mogen op drie van de vijf testdagen in actie komen, en ze mogen zelf invullen wanneer ze de baan opgaan. Vandaag is het druk, en maken naast Red Bull ook Racing Bulls, Mercedes, Haas, Alpine, Cadillac en Audi meters.

Waarom wordt de term officieus gebruikt? Het zijn Officiële test dagen. Alleen niet publiekelijk. Maar weldegelijk officieel.

    Waarom wordt de term officieus gebruikt? Het zijn Officiële test dagen. Alleen niet publiekelijk. Maar weldegelijk officieel.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 15:08
      Volgens mij niet shakedown. Volgens mij hebben de teams deze week het circuit afgehuurd. Natuurlijk in samenspraak met de fia maar dit is volgens mij vanuit de teams geregeld.

      Omdat het een privétest is.
      Afhankelijk van wie deze week de snelste tijd rijdt noemen we het een "officiële" of een "officieuze" test...

    "Het lijkt erop dat hij zijn oude privéjet heeft gehuurd"
      Max heeft zijn nieuwe jet regelrecht van Dassault gekocht, was een demo jet. Volgens mijn info heeft hij zijn oude jet ingeruild en is nu in het bezit van Dassault die de jet te koop heeft staan en ondertussen verhuurt.
      Enkel afgelopen zaterdagavond vloog de jet van Amsterdam naar Nice
      Jos heeft dit jaar ook een andere rallyauto , er staat een mooi filmpje op YT van een shakedown van een BMW E30 op het circuit van Meppen

      die PH-DTF heeft idd de laatste 10 dagen een aantal vliegbewegingen vanuit Monaco(Nice) naar Nederland, Milton Keynes en vandaag Barcelona. Lijkt er sterk op dat Max z'n oude bakkie tijdelijk weer gebruikt.

    @Pietje meldde het al om 14.31 uur, dus het bericht boven de reacties kan dit keer wel eens kloppen...

      Behalve de landingstijd in Girona, want die was een uur later.
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

