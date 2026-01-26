user icon
Red Bull verrast met opvallend snelle tijd tijdens F1-test

Red Bull verrast met opvallend snelle tijd tijdens F1-test

De eerste testdag van de besloten testweek in Barcelona al halverwege. Op het koude Spaanse circuit kwamen vanochtend zeven teams in actie, en het lijkt erop dat Red Bull goed aan de dag is begonnen. Isack Hadjar heeft naar verluidt de snelste tijd neergezet in de test.

Het nieuwe Formule 1-seizoen ging vanochtend officieus van start met zeven teams. Alle teams mogen tijdens drie van de vijf beschikbare testdagen meters maken, en op deze eerste dag besloten Red Bull, Racing Bulls, Mercedes, Haas, Alpine, Cadillac en Audi direct te rijden. Ferrari en McLaren hebben eerder al gedeeld dat ze vandaag niet rijden, terwijl Williams afwezig is en Aston Martin met problemen zou kampen.

Toen vanochtend de lichten op groen schoten, kwamen de teams van Mercedes en Audi direct de baan op. Met Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto achter het stuur wisten de Duitse teams hun eerste officiële meters te maken, terwijl ook Alpine vroeg in actie kwam met Franco Colapinto

Eerste rode vlaggen

Bortoleto en Colapinto veroorzaakten in de ochtend rode vlaggen, al is het niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Aangezien de poorten zijn gesloten voor media en fans, wordt er slechts weinig gedeeld met de buitenwereld. Fans, journalisten en fotografen die zich rondom het circuit hadden verzameld werden door de beveiliging verzocht te vertrekken, men wilde namelijk dat er niet te veel zou uitlekken.

Hoe ging het met Red Bull?

Dat plannetje is echter mislukt, want er kwam naar buiten dat Isack Hadjar in zijn Red Bull RB22 met een 1.18.835 de snelste tijd van de ochtend had gereden. Deze tijden zeggen echter weinig, omdat er wordt getest, de baantemperaturen laag zijn en er weinig wordt gedeeld over bijvoorbeeld de banden. Aangezien Red Bull vrijwel alleen maar zachte banden heeft geselecteerd voor deze test, is het aannemelijk dat Hadjar reed op het rubber met de rode wangen.

Voor Red Bull was het een belangrijke dag, want ze gingen voor het eerst de baan op met de nieuwe RB22 die wordt aangedreven door de krachtbron die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Hadjar zou in de ochtend tot 44 rondjes zijn gekomen, terwijl Esteban Ocon met  67 rondjes de kilometervreter van de ochtend was.

Hadjar 44 rondjes.... mooie ode

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

    Hadjar 44 rondjes.... mooie ode

    Zegt zeker wel wat want het F1 ronderecord is 1.15.7 dus als ze daar nu al onder deze omstandigheden zo dichtbij zitten is dat niet slecht, de vraag is natuurlijk hoe lang kun je dit soort tijden rijden ?

      Pole 2025 1.11.546

    Het loopt daar voor geen meter meer sinds die Newey weg is. Die Waché zou nog geen degelijke auto kunnen maken al hing zijn leven er van af. En dan die Horner met zijn megalomaan plan om een eigen motor te ontwikkelen - gelukkig zijn we daar ook van verlost.

    Hadjar haalt er meer uit dan erin zit!! Buitenaards!!!!!

      Wat 'n luxe bij Redbull, nu hebben ze twee buitenaardse coureurs die harder kunnen dan de auto kan!

      Kampioenschap is binnen.....op naar 2027 dan maar.

      Ja is gelopen koers…

    Voor een besloten test komen er toch best veel beelden en bijbehorende info naar buiten :) Alleen maar fijn voor ons natuurlijk

