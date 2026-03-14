Het team van Red Bull Racing beleeft tot nu toe een rampzalig weekend in China. In de sprintrace kon het team geen vuist vormen en in de kwalificatie bleven Max Verstappen en Isack Hadjar in het middenveld hangen. Teambaas Laurent Mekies spreekt van een lastig weekend.

Red Bull was vandaag niets meer dan veldvulling. Ze konden zich op geen enkel moment mengen in de strijd met Mercedes, Ferrari en McLaren, en Verstappen maakte een zeer gefrustreerde indruk. Hij omschreef de auto als onbestuurbaar, en hij wist eigenlijk niet wat er precies aan de hand was. Voor Hadjar was het een nieuwe worsteling, al lijkt hij het veel beter te doen dan zijn voorgangers in een vergelijkbare situatie.

In de kwalificatie van vandaag kwamen Verstappen en Hadjar niet verder dan de achtste en negende tijd. Hun achterstand op de poletijd van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli bedroeg ongeveer een seconde, en dat is pijnlijk voor het Oostenrijkse topteam.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull likt de wonden, en dat geldt ook voor teambaas Laurent Mekies. Hij is heel eerlijk in zijn review: "Het is tot nu toe zeker een lastig weekend geweest en het begon gisteren al moeizaam tijdens de vrije training. Vanaf de eerste rondes konden we niet hetzelfde gevoel bij de auto vinden als vorige week in Melbourne. Dat was dus al een beetje een worsteling."

Mekies weigert echter zijn eigen coureurs aan te vallen: "Max, Isack en het hele team hebben keihard gewerkt om de achterstand op de concurrentie een beetje te verkleinen en weer een beter gevoel bij de auto zien. We hebben een beetje vooruitgang geboekt om de kloof in prestaties te dichten, maar het is natuurlijk niet genoeg en niet iets waar we tevreden mee kunnen zijn."

Wat zijn de verwachtingen voor morgen?

De Franse teambaas zoekt nu naar een lichtpuntje: "Het belangrijkste is dat we tijdens de race morgen volledig begrijpen waarom het dit weekend moeilijker voor ons is geweest dan in Melbourne. In ieder geval zullen we tijdens de race van morgen enorm veel kunnen leren: zoals we in Melbourne en tijdens de sprint vanochtend hebben gezien, zal er geen gebrek aan actie zijn en zullen we hard werken om elke kans te grijpen die op ons pad komt."