Pierre Gasly heeft gereageerd op de commotie rond zijn Instagram-post op de verjaardag van Michael Schumacher. De Alpine-coureur benadrukt dat het delen van een foto in een Marlboro-ski-jas geen provocatie was, maar juist een eerbetoon aan zijn grote idool.

De Fransman kreeg begin januari flink wat kritiek nadat hij een foto online zette waarop hij te zien is in een rood ski-jack, vergelijkbaar met het exemplaar dat Schumacher jarenlang droeg. De timing – 3 januari, de verjaardag van de zevenvoudig wereldkampioen – viel bij een deel van de fans verkeerd.

‘Schumacher is altijd een voorbeeld geweest’

Tijdens de presentatie van Alpine’s F1-bolide voor 2026 ging Gasly dieper in op de situatie. “Michael is iemand waar ik enorm tegenop kijk,” aldus de Fransman. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij één van mijn helden was toen ik jong was. Die jas was van hem, en dat maakte het voor mij juist speciaal.”

Gasly legde ook uit waarom hij de foto juist in die periode plaatste. “Ik ben al van jongs af aan gek op skiën. Het is voor mij dé manier om mijn hoofd leeg te maken en even afstand te nemen van alles wat met Formule 1 te maken heeft,” klonk het. Volgens Gasly zat er geen enkele andere boodschap achter.

De Alpine-coureur gaf aan dat de post voortkwam uit een rustige periode buiten de racewereld. “Ik had twee weken vrij. Eerst tijd met mijn familie rond Kerst, daarna met vrienden. Dat soort momenten helpen mij om los te komen van de F1-bubbel en gewoon mezelf te zijn.”

Kritiek hoort bij het leven in de schijnwerpers

Dat de foto tot felle reacties leidde, vindt Gasly jammer, maar niet verrassend. “Dit is nu eenmaal het leven dat we leiden,” stelde hij. “Ik probeer altijd respectvol te zijn, zeker richting iemand als Michael. Er zat absoluut geen verkeerde intentie achter.”

Volgens Gasly is zijn bewondering voor Schumacher oprecht en onveranderd. “Hij was en blijft één van mijn grootste inspiratiebronnen. Ik zou nooit bewust iets doen dat hem of zijn familie tekortdoet,” benadrukte hij.

Alpine actief in Barcelona

Ondertussen is Alpine deze week actief tijdens de onofficiële testdagen in Barcelona. Het Franse team behoort tot de zeven formaties die kilometers maken op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Gasly zelf komt voorlopig nog niet in actie. Bij Alpine is het voorlopig Franco Colapinto die achter het stuur kruipt, terwijl Gasly zich opmaakt voor zijn eigen eerste testmoment later deze week.