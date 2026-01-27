user icon
icon

Gasly van geen kwaad bewust na keiharde kritiek op eerbetoon aan Schumacher

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gasly van geen kwaad bewust na keiharde kritiek op eerbetoon aan Schumacher

Pierre Gasly heeft gereageerd op de commotie rond zijn Instagram-post op de verjaardag van Michael Schumacher. De Alpine-coureur benadrukt dat het delen van een foto in een Marlboro-ski-jas geen provocatie was, maar juist een eerbetoon aan zijn grote idool.

De Fransman kreeg begin januari flink wat kritiek nadat hij een foto online zette waarop hij te zien is in een rood ski-jack, vergelijkbaar met het exemplaar dat Schumacher jarenlang droeg. De timing – 3 januari, de verjaardag van de zevenvoudig wereldkampioen – viel bij een deel van de fans verkeerd.

Meer over Pierre Gasly Briatore vol vertrouwen: "Alpine gaat weer meedoen aan de top"

Briatore vol vertrouwen: "Alpine gaat weer meedoen aan de top"

24 jan
 Dappere Gasly gelooft in zegekansen van Alpine

Dappere Gasly gelooft in zegekansen van Alpine

23 jan

‘Schumacher is altijd een voorbeeld geweest’

Tijdens de presentatie van Alpine’s F1-bolide voor 2026 ging Gasly dieper in op de situatie. “Michael is iemand waar ik enorm tegenop kijk,” aldus de Fransman. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij één van mijn helden was toen ik jong was. Die jas was van hem, en dat maakte het voor mij juist speciaal.”

Gasly legde ook uit waarom hij de foto juist in die periode plaatste. “Ik ben al van jongs af aan gek op skiën. Het is voor mij dé manier om mijn hoofd leeg te maken en even afstand te nemen van alles wat met Formule 1 te maken heeft,” klonk het. Volgens Gasly zat er geen enkele andere boodschap achter.

De Alpine-coureur gaf aan dat de post voortkwam uit een rustige periode buiten de racewereld. “Ik had twee weken vrij. Eerst tijd met mijn familie rond Kerst, daarna met vrienden. Dat soort momenten helpen mij om los te komen van de F1-bubbel en gewoon mezelf te zijn.”

Kritiek hoort bij het leven in de schijnwerpers

Dat de foto tot felle reacties leidde, vindt Gasly jammer, maar niet verrassend. “Dit is nu eenmaal het leven dat we leiden,” stelde hij. “Ik probeer altijd respectvol te zijn, zeker richting iemand als Michael. Er zat absoluut geen verkeerde intentie achter.”

Volgens Gasly is zijn bewondering voor Schumacher oprecht en onveranderd. “Hij was en blijft één van mijn grootste inspiratiebronnen. Ik zou nooit bewust iets doen dat hem of zijn familie tekortdoet,” benadrukte hij.

Alpine actief in Barcelona

Ondertussen is Alpine deze week actief tijdens de onofficiële testdagen in Barcelona. Het Franse team behoort tot de zeven formaties die kilometers maken op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Gasly zelf komt voorlopig nog niet in actie. Bij Alpine is het voorlopig Franco Colapinto die achter het stuur kruipt, terwijl Gasly zich opmaakt voor zijn eigen eerste testmoment later deze week.

This Guy 33

Posts: 335

Gasly heeft groot gelijk om niet van mening te veranderen in deze kwestie.
Als die jongen een ode brengt aan zijn idool, en dus goede bedoelingen had, moet hij de kritiek sowieso links laten liggen.

  • 8
  • 27 jan 2026 - 11:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Pierre Gasly Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • This Guy 33

    Posts: 335

    Gasly heeft groot gelijk om niet van mening te veranderen in deze kwestie.
    Als die jongen een ode brengt aan zijn idool, en dus goede bedoelingen had, moet hij de kritiek sowieso links laten liggen.

    • + 8
    • 27 jan 2026 - 11:49
  • 4mule1

    Posts: 77

    Prima toelichting, maar niet zo slim geweest. Om Michael te eren tijdens de skivakantie in Ferrari kledij was niet handig. Omdat Michael juist door een ski ongeluk er zo ernstig aan toe is. Had een andere locatie gekozen. Maar goed, hij heeft zijn toelichting kunnen geven.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 12:40

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar