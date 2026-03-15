Russell had moeite met Ferrari: "Ze schoten voorbij"

George Russell is tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van China. Russell had last van de Ferrari-coureurs, die het hem aardig lastig maakten tijdens de race. Zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli won de Chinese GP en daarmee zijn allereerste race in de Formule 1.

De Brit startte vanaf de tweede positie, maar dat was niet genoeg om racewinnaar en teamgenoot Kimi Antonelli in te halen. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs was maar liefst 5,5 seconde. Het gat met de Ferrari's was echter wel groot; de Mercedes-coureur stond maar liefst twintig seconden voor zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton.

Russell is extreem blij voor Antonelli

De allereerste keer dat Russell een Grand Prix won, Brazilië 2022, staat nog altijd in de gedachten van de Brit geschreven. De Mercedes-coureur is erg blij voor zijn teamgenoot. "Ja, allereerst van harte gefeliciteerd aan Kimi, want het is altijd heel bijzonder om je eerste race te winnen. En hij heeft dit jaar natuurlijk echt fantastisch gereden en dit weekend in het bijzonder."

"Ik ben blij dat ik met hem op het podium sta, en ook met deze man." Russell eindigde maar liefst twintig seconden boven Hamilton, maar de Ferrari-coureur behaalde zijn allereerste podium sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2024. De Britse kampioenschapsleider is erg trots op zijn oude teamgenoot. 

Ferrari's waren niet gemakkelijk voor Russell

Lance Stroll veroorzaakte een safetycar en daardoor werd de grid weer aardig gemengd. Russell was slecht weg en beide Ferrari-coureurs wisten de Mercedes-coureur in te halen. Daarna raakte Russell in een verhitte strijd met de twee Ferrari-coureurs. "Het was natuurlijk een zware strijd; we hadden allebei weer een hele slechte start en de Ferrari's schoten voorbij, maar uiteindelijk is het opnieuw behalen van de 1-2 alles wat we ons konden wensen." Met de tweede plek in de Grand Prix en de gewonnen sprintrace behoudt Russell de leiding in het wereldkampioenschap met 51 punten. Antonelli staat achter hem met een verschil van vier punten.

  • Dale U

    Posts: 1.869

    De start is voor Ferrari, de rest van de race domineert MB gewoon, af en toe camoufleren ze het wat, dit voor de buitenwereld.

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 10:04
    • mr.Monza

      Posts: 9.994

      Ferrari gaat goed door de bochten waardoor ze wat afstand kunnen nemen, met het oude DRS zou MB er dan niet zomaar voorbij gaan, maar dit jaar en het power surplus wat MB heeft kan het 5 of 15 ronden duren maar uiteindelijk rijden ze weer 1 en 2.
      Het wachten is op de nieuwe PU van Ferrari, who knows.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:09
    • Hagueian

      Posts: 8.530

      Laten we in ieder gevam hopen dit een scenario is wat zich nog vaak gaat voordoen dit jaar want dan is er nog iets.om aan te zien dit jaar.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:27
  • Snelrondje

    Posts: 8.947

    Mercedes is verweg de snelste. Toen George eenmaal voorbij de Ferrari’s was, reed hij zo makkelijk bij hun weg. Ben wel benieuwd hoe McLaren qua racepace is tov de rooien.

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 10:12
  • Maximo

    Posts: 9.846

    Het is wachten tot het moment dat Russel als de valse n*icht die hij is, zijn pijlen op Antonelli gaat richten en andere vuile spelletjes uit gaat halen om die strijd te kunnen winnen.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:54

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.057
  • Podiums 25
  • Grand Prix 153
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
