George Russell is tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van China. Russell had last van de Ferrari-coureurs, die het hem aardig lastig maakten tijdens de race. Zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli won de Chinese GP en daarmee zijn allereerste race in de Formule 1.

De Brit startte vanaf de tweede positie, maar dat was niet genoeg om racewinnaar en teamgenoot Kimi Antonelli in te halen. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs was maar liefst 5,5 seconde. Het gat met de Ferrari's was echter wel groot; de Mercedes-coureur stond maar liefst twintig seconden voor zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton.

Russell is extreem blij voor Antonelli

De allereerste keer dat Russell een Grand Prix won, Brazilië 2022, staat nog altijd in de gedachten van de Brit geschreven. De Mercedes-coureur is erg blij voor zijn teamgenoot. "Ja, allereerst van harte gefeliciteerd aan Kimi, want het is altijd heel bijzonder om je eerste race te winnen. En hij heeft dit jaar natuurlijk echt fantastisch gereden en dit weekend in het bijzonder."

"Ik ben blij dat ik met hem op het podium sta, en ook met deze man." Russell eindigde maar liefst twintig seconden boven Hamilton, maar de Ferrari-coureur behaalde zijn allereerste podium sinds de Grand Prix van Las Vegas in 2024. De Britse kampioenschapsleider is erg trots op zijn oude teamgenoot.

Ferrari's waren niet gemakkelijk voor Russell

Lance Stroll veroorzaakte een safetycar en daardoor werd de grid weer aardig gemengd. Russell was slecht weg en beide Ferrari-coureurs wisten de Mercedes-coureur in te halen. Daarna raakte Russell in een verhitte strijd met de twee Ferrari-coureurs. "Het was natuurlijk een zware strijd; we hadden allebei weer een hele slechte start en de Ferrari's schoten voorbij, maar uiteindelijk is het opnieuw behalen van de 1-2 alles wat we ons konden wensen." Met de tweede plek in de Grand Prix en de gewonnen sprintrace behoudt Russell de leiding in het wereldkampioenschap met 51 punten. Antonelli staat achter hem met een verschil van vier punten.