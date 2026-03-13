user icon
Gasly ontloopt straf voor moment met gefrustreerde Verstappen

De stewards hebben eindelijk een uitspraak gedaan in het onderzoek naar Pierre Gasly. De Franse Alpine-coureur zou in de sprint kwalificatie in China Max Verstappen hebben geblokkeerd. De stewards hebben echter besloten om géén straf uit te delen, waardoor Gasly voor Verstappen mag starten.

Verstappen foeterde over de boordradio dat Gasly hem in de weg had gereden aan het einde van de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai. Verstappen stelde dat Gasly op de ideale lijn reed, en hij leek even zijn concentratie te verliezen. De zwaar gefrustreerde Verstappen knalde zelfs door de grindstrook in de laatste bocht, en kon dat rondje in de prullenbak gooien.

Welke verhalen vertelden de coureurs aan de stewards?

Verstappen en Gasly moesten zich bij de stewards melden om het moment te bespreken. Volgens de stewards was Verstappen bezig met een pushrondje, en reed Gasly op wat volgens Verstappen de optimale racelijn was na de exit van bocht 14. Verstappen moest om Gasly heen rijden, maar volgens de data ging de Nederlandse Red Bull-coureur hier niet van zijn gas.

Gasly gaf bij de stewards aan dat hij wist dat Verstappen eraan kwam, en dat de Nederlander bezig was met een snel rondje. Gasly kwam tot de conclusie dat het de veiligste optie was om aan de linkerkant van de baan te blijven. Verstappen gaf vervolgens aan dat Gasly op zijn perfecte racelijn reed, maar dat hij niet per se werd geblokkeerd door de Alpine.

Waarom krijgt Gasly geen straf?

De stewards stellen dan ook dat Gasly theoretisch gezien op een andere plek had kunnen rijden, maar dat Verstappen ook aangaf dat het geen echte blokkeeractie was. Daarom hebben ze besloten om geen gridstraf voor de sprintrace uit te delen aan Gasly, waardoor hij zijn startpositie mag behouden.

Gasly kende op zijn beurt een geweldige sprint kwalificatie, en hij wist de zevende tijd te noteren. Hij was zelfs sneller dan Verstappen, die genoegen moest nemen met de flink teleurstellende achtste tijd.

