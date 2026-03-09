Max Verstappen kende afgelopen weekend een chaotische start van het seizoen in Australië. In de kwalificatie op het circuit van Albert Park schoot hij van de baan na een onbekend probleem. Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat weten dat de oorzaak nog onduidelijk is, maar dat ze wel alvast maatregelen nemen.

Honderden Nederlandse F1-fans hadden afgelopen zaterdag hun wekker gezet om naar Verstappen te kijken in de eerste kwalificatie van het jaar. Na een paar minuutjes kwam Verstappens kwalificatie ten einde, omdat hij bij het aanremmen voor de eerste bocht de macht over het stuur verloor. Verstappen werd een passagier in zijn eigen auto en vloog de bandenstapels in.

Balend liep Verstappen terug naar de paddock, waar er in het medisch centrum nog even naar zijn polsen werd gekeken. Verstappen had geen letsel opgelopen, en moest in de Grand Prix van zondag als twintigste starten. Hij reed een sterke inhaalrace en kwam als zesde over de streep. De crash van zaterdag spookte echter nog steeds door de hoofden bij Red Bull, want wat was de oorzaak hiervan?

Is de oorzaak al gevonden?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet in Australië aan de internationale media weten dat ze hard op zoek zijn naar een antwoord op deze vraag: "We kunnen het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen dat we alle redenen nu hebben gevonden, maar we komen wel heel erg dichtbij."

Wat gaat Red Bull nu doen?

Volgens Mekies doet Red Bull er alles aan om te voorkomen dat er iets soortgelijks gaat gebeuren in de Chinese Grand Prix van aankomend weekend: "Het lijkt een combinatie van meerdere factoren te zijn. We hebben voor de volgende race al enkele maatregelen genomen om aan de veilige kant te kunnen blijven, en op dat vlak zal er nog meer werk worden gedaan tussen nu en de aankomende Grand Prix van China."

Belangrijk weekend

Op het circuit van Shanghai zal Red Bull er direct moeten staan, want er staat een sprintweekend op het programma. Er worden dus veel punten verdeeld, en voor Red Bull is het belangrijk om aan te haken bij de concurrentie.