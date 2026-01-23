user icon
icon

Red Bull moet strategie aanpassen: "Misschien gaat Verstappen weg"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull moet strategie aanpassen: "Misschien gaat Verstappen weg"

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing staat er een belangrijk Formule 1-seizoen voor de deur. Er is veel veranderd bij het team, en ze hopen dit jaar direct competitief te zijn. Volgens Sky Sports-commentator David Croft is er nog veel onduidelijkheid, maar zou het voor Red Bull goed zijn als ze de auto niet om Verstappen heen gaan bouwen.

Verstappen is de absolute kopman van Red Bull Racing. In de afgelopen jaren moesten zijn teamgenoten in dienst van hem rijden, maar dat lukte amper. Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda kregen het niet voor elkaar om Verstappen bij te houden. Ze hadden het extreem zwaar, en Red Bull heeft dit jaar gekozen voor Isack Hadjar. De jonge, onervaren Fransman staat voor een monsterklus, maar ziet wel dat er veel is veranderd bij het team.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan

Er gaan dit jaar immers nieuwe technische en motorische regels gelden in de Formule 1. Alle teams beginnen praktisch op nul, en Red Bull heeft ervoor gekozen om zelf een krachtbron te gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford. Hoe goed de motor van Red Bull en Ford is, moet nog blijken. Het wordt hoe dan ook een uitdaging, en dat zal vragen oproepen over de toekomst van Verstappen.

Nieuw tijdperk

Sky Sports-commentator David Croft stelt dat er onder teambaas Laurent Mekies een nieuw tijdperk is aangebroken. In de podcast The F1 Show spreekt de commentator zich uit: "Ik denk dat er onder Mekies een nieuwe cultuur is ontstaan bij Red Bull."

"Dit is de kans om een stap voorwaarts te zetten, en om dit het Red Bull van Laurent Mekies te maken. Christian Horner heeft veel goede dingen gedaan, maar het is zo dat alle goede dingen ten einde komen."

Grote veranderingen

Volgens Croft is er al veel veranderd bij Red Bull, en vooral het team rondom Verstappen: "Aan Max' kant van de garage zijn er vooral al veel belangrijke mensen vertrokken. Engineers zijn naar andere teams gegaan, monteurs zijn naar andere teams gegaan. GP blijft, en dat is geweldig voor Max en Red Bull. Helmut Marko was de reden dat Max zei dat hij zou blijven, maar hij is nu ook weg."

Minder aandacht voor Verstappen?

Als er wordt gesteld dat Mekies nieuwe energie naar het team heeft gebracht, moet Croft lachen: "Het is hetzelfde als Darth Vader, toen hij naar de Death Star ging ontstond er een soort energie. En wie weet is Max hier niet meer na 2026. We denken dat in zijn contract staat dat als hij buiten de top twee eindigt, hij zelf mag beslissen waar hij heengaat."

"Dus als je Red Bull bent, zet je dan alles op alles voor Max, als je weet dat hij weg kan gaan? Je moet het goed verdelen over beide kanten van de garage."

Pietje Bell

Posts: 32.839

Jij hebt met Max, Jos en Raymond gesproken begrijp ik?!

  • 5
  • 23 jan 2026 - 17:03
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.120

    Max rijdt dit seizoen voor RBR uit loyaliteit. Hij kijkt de komende maanden of hij het nog leuk vindt met deze regels/auto’s. Vindt hij het leuk en is de Bull nog enigszins competitief dan blijft hij misschien in 27 ook nog bij RBR.
    Vindt hij de auto’s niet leuk of is de bull niet competitief dan stopt hij helemaal en gaat een beetje GT racen en Le Mans en met zijn eigen team aan de slag.
    Het verhaal “Max Verstappen” is bijna ten einde. Nog hooguit twee seizoenen en dan is het klaar.
    Ik vind het vet zonde want die gozer is zoveel beter dan de rest maar het is wat het is.
    De man zou 8x WK kunnen worden maar hij heeft er gewoon geen zin meer in en gaat niet naar Toto om nog wat titels op te rapen.

    • + 4
    • 23 jan 2026 - 16:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.839

      Jij hebt met Max, Jos en Raymond gesproken begrijp ik?!

      • + 5
      • 23 jan 2026 - 17:03
    • Maximo

      Posts: 9.657

      Nou Pietje, David Croft gezien zijn uitspraken heeft Max in ieder geval zeker niet gesproken.

      Van Rimmer weet ik het nog niet zeker.

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 17:09
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.144

    Tuurlijk zet RB alles op Max. Hij heeft bewezen dat waard te zijn en kan dat ook gewoon eisen
    (zolang de prestaties daar naar zijn) en laat nou net daar het probleem niet zitten.

    Pas zodra hij er weg is, kijk dan maar eens wat er over blijft van het team.

    • + 3
    • 23 jan 2026 - 16:59
  • Maximo

    Posts: 9.657

    Volgens mij is het onzin dat de wagen rond Max is gebouwd, het is al zo vaak gezegd door insiders die RB goed kennen, zoals bij ieder team gaan ze na het initiele ontwerp ghedurende het testen en de aanvang van de GP's constant de grenzen opzoeken van bepaalde afstellingen die de wagen theoretisch sneller zouden maken, tot het punt dat zo'n wagen onbestuurbaar wordt. Bij Max kon men vaak net een stukje verder gaan en dus ook in het ontwikkele van de wagen.

    Het is dus eerder zo dat de wagens waar Max in rijdt zo extreem worden omdat hij dat aankan.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 17:13
  • Larry Perkins

    Posts: 62.709

    De podcast waaruit geciteerd wordt...

    New year, new team, new regs! – F1 2026 EXPLAINED! 🤔
    (56,52 minuten. vanaf minuut 41,30 het gel*l van Croft)

    https://youtu.be/OGUnLAmvC_E

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 17:38
    • Larry Perkins

      Posts: 62.709

      0:00 - Intro
      3:25 - Racing Bulls
      5:40 - 2026 Regulations
      9:45 – Front and rear wings
      11:28 – Batteries
      15:22 – Boost mode
      18:39 – Which circuits will be challenging with the new regs?
      23:50 – Loophole rumours
      27:40 – Sustainable Fuels
      37:00 – Cadillac
      39:00 – Sergio Perez
      41:34 – Red Bull line up
      49:10 – Lewis Hamilton and Ferrari changes
      53:11 – Quick fire glossary

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 17:39
  • Larry Perkins

    Posts: 62.709

    Verstappen gaat na elke GP weg, en komt dan terug voor de volgende...

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 18:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar