Voor Max Verstappen en Red Bull Racing staat er een belangrijk Formule 1-seizoen voor de deur. Er is veel veranderd bij het team, en ze hopen dit jaar direct competitief te zijn. Volgens Sky Sports-commentator David Croft is er nog veel onduidelijkheid, maar zou het voor Red Bull goed zijn als ze de auto niet om Verstappen heen gaan bouwen.

Verstappen is de absolute kopman van Red Bull Racing. In de afgelopen jaren moesten zijn teamgenoten in dienst van hem rijden, maar dat lukte amper. Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda kregen het niet voor elkaar om Verstappen bij te houden. Ze hadden het extreem zwaar, en Red Bull heeft dit jaar gekozen voor Isack Hadjar. De jonge, onervaren Fransman staat voor een monsterklus, maar ziet wel dat er veel is veranderd bij het team.

Er gaan dit jaar immers nieuwe technische en motorische regels gelden in de Formule 1. Alle teams beginnen praktisch op nul, en Red Bull heeft ervoor gekozen om zelf een krachtbron te gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford. Hoe goed de motor van Red Bull en Ford is, moet nog blijken. Het wordt hoe dan ook een uitdaging, en dat zal vragen oproepen over de toekomst van Verstappen.

Nieuw tijdperk

Sky Sports-commentator David Croft stelt dat er onder teambaas Laurent Mekies een nieuw tijdperk is aangebroken. In de podcast The F1 Show spreekt de commentator zich uit: "Ik denk dat er onder Mekies een nieuwe cultuur is ontstaan bij Red Bull."

"Dit is de kans om een stap voorwaarts te zetten, en om dit het Red Bull van Laurent Mekies te maken. Christian Horner heeft veel goede dingen gedaan, maar het is zo dat alle goede dingen ten einde komen."

Grote veranderingen

Volgens Croft is er al veel veranderd bij Red Bull, en vooral het team rondom Verstappen: "Aan Max' kant van de garage zijn er vooral al veel belangrijke mensen vertrokken. Engineers zijn naar andere teams gegaan, monteurs zijn naar andere teams gegaan. GP blijft, en dat is geweldig voor Max en Red Bull. Helmut Marko was de reden dat Max zei dat hij zou blijven, maar hij is nu ook weg."

Minder aandacht voor Verstappen?

Als er wordt gesteld dat Mekies nieuwe energie naar het team heeft gebracht, moet Croft lachen: "Het is hetzelfde als Darth Vader, toen hij naar de Death Star ging ontstond er een soort energie. En wie weet is Max hier niet meer na 2026. We denken dat in zijn contract staat dat als hij buiten de top twee eindigt, hij zelf mag beslissen waar hij heengaat."

"Dus als je Red Bull bent, zet je dan alles op alles voor Max, als je weet dat hij weg kan gaan? Je moet het goed verdelen over beide kanten van de garage."