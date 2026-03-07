Lewis Hamilton maakt zich grote zorgen over de voorsprong van Mercedes op de rest van het veld. Hij spoort de FIA aan om te kijken wat de oorzaak hiervan is, en als het aan de compressieverhoudingen ligt, dat er dan ingegrepen moet worden.

Het team van Mercedes maakte hun favorietenrol vandaag waar in de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren een klasse apart, en nummer drie Isack Hadjar moest veel tijd toegeven op de twee Zilverpijlen.

Het team van Ferrari werd voorafgaand aan de kwalificatie gezien als een goede uitdager, ze waren zeer snel tijdens de vrije trainingen, maar ze moesten nu bijna een seconde toegeven. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton moest genoegen nemen met de zevende tijd, en hij maakt zich zorgen. Zijn voormalig werkgever Mercedes lijkt namelijk een grote voorsprong te hebben gepakt op de rest van het veld.

'Ik begrijp het niet'

Hamilton wil graag weten wat er aan de hand is, en hij zit met de handen in het haar. Bij de internationale media gaf hij tekst en uitleg: "Ik begrijp het niet precies. In de tests hebben ze niet laten zien dat ze het motorvermogen nog zover konden opschroeven. Nu hebben ze ineens ergens extra vermogen vandaan gehaald. We moeten begrijpen waar dat vandaan komt "

Waarom moet de FIA ingrijpen van Hamilton?

Hamilton vreest dat deze voorsprong te maken heeft met het trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes: "Ik hoop niet dat het met dat compressieverhaal te maken heeft. Hopelijk is het gewoon pure kracht en moeten wij beter werk gaan leveren."

"Als het inderdaad de compressieverhoudingen zijn, dan zou ik teleurgesteld zijn dat de FIA dat heeft toegestaan. Het is niet in de geest van de regels, en als dit echt het geval is, dan zal ik mijn team ertoe zetten om hetzelfde te doen. Dan kunnen we meer vermogen krijgen."