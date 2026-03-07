user icon
Hamilton plaatst vraagtekens bij Mercedes en roept FIA op om in te grijpen

Hamilton plaatst vraagtekens bij Mercedes en roept FIA op om in te grijpen

Lewis Hamilton maakt zich grote zorgen over de voorsprong van Mercedes op de rest van het veld. Hij spoort de FIA aan om te kijken wat de oorzaak hiervan is, en als het aan de compressieverhoudingen ligt, dat er dan ingegrepen moet worden.

Het team van Mercedes maakte hun favorietenrol vandaag waar in de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren een klasse apart, en nummer drie Isack Hadjar moest veel tijd toegeven op de twee Zilverpijlen.

Het team van Ferrari werd voorafgaand aan de kwalificatie gezien als een goede uitdager, ze waren zeer snel tijdens de vrije trainingen, maar ze moesten nu bijna een seconde toegeven. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton moest genoegen nemen met de zevende tijd, en hij maakt zich zorgen. Zijn voormalig werkgever Mercedes lijkt namelijk een grote voorsprong te hebben gepakt op de rest van het veld.

'Ik begrijp het niet'

Hamilton wil graag weten wat er aan de hand is, en hij zit met de handen in het haar. Bij de internationale media gaf hij tekst en uitleg: "Ik begrijp het niet precies. In de tests hebben ze niet laten zien dat ze het motorvermogen nog zover konden opschroeven. Nu hebben ze ineens ergens extra vermogen vandaan gehaald. We moeten begrijpen waar dat vandaan komt "

Waarom moet de FIA ingrijpen van Hamilton?

Hamilton vreest dat deze voorsprong te maken heeft met het trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes: "Ik hoop niet dat het met dat compressieverhaal te maken heeft. Hopelijk is het gewoon pure kracht en moeten wij beter werk gaan leveren."

"Als het inderdaad de compressieverhoudingen zijn, dan zou ik teleurgesteld zijn dat de FIA dat heeft toegestaan. Het is niet in de geest van de regels, en als dit echt het geval is, dan zal ik mijn team ertoe zetten om hetzelfde te doen. Dan kunnen we meer vermogen krijgen."

Awesome

Posts: 211

Maar juist Hamilton zou bekend moeten zijn met dergelijke taferelen binnen Mercedes.
Nu de onschuld spelen maar 12 jaar geleden was het allemaal oké.

  • 15
  • 7 maa 2026 - 17:35
  • Dale U

    Posts: 1.852

    Ze zullen de data wel gezien hebben tot de zomerstop heeft MB toestemming, dacht ik zo.......

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 17:33
  • Awesome

    Posts: 211

    Maar juist Hamilton zou bekend moeten zijn met dergelijke taferelen binnen Mercedes.
    Nu de onschuld spelen maar 12 jaar geleden was het allemaal oké.

    • + 15
    • 7 maa 2026 - 17:35
    • Runningupthathill

      Posts: 18.525

      Wat was er 12 jaar geleden niet legaal, of zelfs in een grijs gebied in de regels, aan die motor?

      • + 10
      • 7 maa 2026 - 17:41
    • zoefroef

      Posts: 1.672

      Je haalt me de woorden uit de mond, precies dit, geheime knopjes en kastjes en nu vragen stellen wat ik snap want hij weet heel goed dat netc de boel geflest heeft.

      • + 7
      • 7 maa 2026 - 17:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      Jottem. Los van dat beide gevallen niet illegaal zijn/waren (ten hoogste ‘niet in de geest van de regels’ - niet illegaal).

      Waarom zou Hamilton nu niets mogen bevechten wat (nogmaals dus onzin is) 12 jaar geleden in zijn voordeel was? In dat geval, is het wellicht logischer als iedereen niets meer zegt.

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 18:50
    • Rimmer

      Posts: 13.192

      Lewis is gewoon teleurgesteld dat hij niet bij Mercedes is gebleven

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 20:34
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      Precies! En als het Mclaren was geweest, was hij daar teleurgesteld over dat hij hen in 2013 verlaten heeft. Vorig jaar was hij ook continu kwaad op Mclaren toch? Of wacht.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 21:00
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 946

    Nou, de afkomst van deze uitspraken zal velen verrassen en sommigen betreuren. Want liever hadden die uit de mond van een andere coureur geklonken... Nu kan de gewezen beschermeling en held ineen natuurlijk niet beschimpt worden... 🤣

    • + 9
    • 7 maa 2026 - 17:46
  • Damon Hill

    Posts: 19.723

    Om me heen (niet alleen op het forum) hoor ik opeens gejank dat Mercedes zo goed is. Nee, de auto is niet illegaal. Ze hebben gewoon hun huiswerk het beste gedaan. Als Red Bull met afstand de beste auto had gehad, zoals bijvoorbeeld in 2023, dan had je niemand gehoord.

    • + 8
    • 7 maa 2026 - 17:50
    • rwinn2893

      Posts: 166

      Volgens mij hoorde je vrij veel mensen zoals Zak Brown dit ook schreeuwen, en "fans" die vonden dat Max 0 titels had gewonnen omdat alles illegaal was volgens hun.

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 17:59
    • f(1)orum

      Posts: 9.640

      Zoals al eerder aangegeven is de ICE 'formeel' niet illegaal, maar door een incomplete FIA regelset (tests) is men er ook niet zeker van dat deze helemaal legaal is. Ze komen door de tests, maar er zijn blijkbaar aanwijzingen dat men niet 'volgens de geest van de regels' gewerkt heeft, vandaar dat men het zekere voor het onzekere nemen wil en met een nieuwe test komt per 1 juni. Dan pas kan (wellicht) blijken of ze daadwerkelijk hun huiswerk goed gedaan hebben.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 18:00
    • NicoS

      Posts: 20.195

      Ik heb genoeg mensen gehoord toen RBR en Max dominant waren, dus dat sprookje kan ook weer de kast in….
      Volgens de Sky analisten was het slecht voor de sport etc.
      Ook hier was genoeg geklaag te horen, onzin dus.

      • + 7
      • 7 maa 2026 - 18:31
    • NicoS

      Posts: 20.195

      Ferrari had z’n huiswerk ook goed gedaan met het brandstof trucje, maar werd ook teruggefloten terwijl ze wel door de tests kwamen.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 18:34
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      En daarbij, kan het niet enkel de motor zijn. Het chassis is ook gewoon ruim in orde.

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 18:51
    • hupholland

      Posts: 9.688

      dat weten we dus niet, maar het schijnt dat Mercedes ruim boven bepaalde toegestane waarden uitkomt. Sterker nog, het is een publiek geheim. Als het waar is, zijn ze niet legaal, maar ze komen er momenteel mee door de controle's heen. Dat maakt het niet persé legaal.
      Andere Mercedes teams zijn momenteel geen match voor Mercedes idd, maar of dat aan het chassis ligt of aan het feit dat ze de klanten pas dit weekend voor het eerst met deze specifieke motor rijden, dat moet iedereen zichzelf maar afvragen. Mercedes heeft zich voorlopig een mooi voordeeltje verschaft.

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 19:21
    • Snork

      Posts: 22.427

      Als het de motor is die het verschil maakt, waarom staan de andere Mercedes aangedreven teams dan op zo’n achterstand?

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 20:39
    • 919

      Posts: 4.013

      Zucht... De meetmethodiek is heilig en bepaald legaliteit. Niets nieuws onder de zon in Formule 1 land.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 20:48
    • Housmans

      Posts: 391

      "Als Red Bull "

      Whataboutism!
      En lekker polariserend......

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:44
  • f(1)orum

    Posts: 9.640

    Ik vraag me af hoe het dan met de andere door Benz geleverde motoren zit. Stel dit 18:1 'trucje' zit ingebakken in de Benz ICE, maken de andere teams (zoals McLaren, Williams en Alpine) dan ook gebruik van deze extra performance?

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 17:50
    • NicoS

      Posts: 20.195

      Ja, maar zij zullen dat nog moeten zien uit te vogelen hoe ze dat het beste kunnen benutten.
      De voorsprong zit vooral in het terugwinnen van energie, en het gebruik ervan.
      Daarnaast heeft Mercedes een voorsprong op het goed laten werken van de krachtbron in combinatie met het chassis en versnellingsbak etc…
      Klantenteams beschikken natuurlijk over minder data dan Mercedes zelf, dat zal tijd nodig hebben voordat ze het pakket optimaal hebben.
      Best kans dat het ook snel kan gaan, en dat het type circuit van invloed is.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 18:40
  • Snorremans

    Posts: 229

    Hahaha mat een nobele uitspraak van deze man ..of is het nou hypocriet ben het zelf even kwijt denk ik.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 17:53
  • snailer

    Posts: 32.101

    Hamilton heeft in deze geen recht van spreken. Hij ontving ooit een F1 auto die een grotere voorsprong had dan nu. En die auto had een perty mode er bovenop. Even aan op de rechte stukken en de Mercedes vloog iedereen voorbij.

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 18:30
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      Dus als iets in jouw voordeel heeft gewerkt in het verleden mag je per definitie niet iets uitspreken/bevragen in het heden? Begrijp ik dat goed?

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 18:52
    • Mrduplex

      Posts: 1.686

      Nou het is toch gewoon lachwekkend dat Hamilton het hardste aan het schreeuwen is, dat Mercedes aangepakt moet worden.
      😂😂😂

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 19:31
    • snailer

      Posts: 32.101

      Je mag er van maken wat je wil, Michael. Ik vind het verder best.

      Overigens reageer ik op de header. Wie weet doelde hij op iets anders dan ik denk.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 19:36
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      Ja ik begrijp die logica niet zo goed Snailer. Dat iemand kennelijk geen recht van spreken meer heeft als hij/zij in een bepaalde vergelijkbare positie heeft gezeten.

      Hij vroeg/stelde 2 dingen. ALS het blijkt niet volgens de geest te zijn, dan snapt hij niet waarom de FIA dat goedkeurt (oneens met hem overigens). ALS blijkt dat dit niet zo is, dan moet Ferrari sowieso stappen zetten (dus in beide gevallen).

      Ik begrijp alleen nog steeds niet waarom hij dit niet zou mogen bevragen omdat hij vroeger weleens een topwagen heeft gehad, maar goed.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 20:19
    • NicoS

      Posts: 20.195

      @MS,
      Natuurlijk mag hij dat bevragen, net als Max mag vinden dat hij deze auto’s niet leuk vindt om te rijden….
      Of wacht……..;)

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 21:57
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.139

      @NicoS

      Ik zie wat je probeert, en dat mag hij ook. Nergens gezegd dat dat niet mag of Max geen recht van spreken heeft. Alleen als Lewis dit elke week gaat herhalen, dan zou ik hetzelfde zeggen als bij Max. Dat is de nuance ;).

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:03
    • NicoS

      Posts: 20.195

      Ja dat zal….

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:29
    • snailer

      Posts: 32.101

      Nogmaals. Denk er van wat je wil. Mijn uitleg moet toch duidelijk genoeg zijn.

      Of moet ik er bij zeggen dat hij zelf jaren lang heeft geprofiteerd van een grote voorsprong? O. Dat had ik al gezegd. Met andere woorden.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 23:00
  • Knalpijp

    Posts: 2.426

    Ik kijk het nog even aan!!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 19:39
  • Hagueian

    Posts: 8.428

    De FIA is al compleet nat gegaan met deze regels. En de Mercedes saga is wel de kers op de taart. Wat een amateurs. En dat tot Juni gewoon toelaten. Net als vorig masr met de flexwings een verloren seizoen.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 21:21
    • Cool Cat

      Posts: 1.633

      Mochten de races in het Midden-Oosten niet doorgaan, zijn dat toch al 2 races minder waar Mercedes kan profiteren van dit voordeel.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 21:41
    • NicoS

      Posts: 20.195

      @Cool Cat,
      Best kans dat ze niet doorgaan inderdaad, maar er zal dan minimaal één race vervangen gaan worden door een andere locatie.
      En dan is het nog maar afwachten wat het effect gaat zijn…..

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 22:02
    • Cool Cat

      Posts: 1.633

      @NicoS, is dat vervangen al zeker?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 23:06
    • ThumbsUp

      Posts: 1.341

      Als het goed is had Ben S al aangegeven dat er hoe dan ook 25 races zouden zijn. De vervangers zouden portimao en imola zijn. Mocht dat nodig zijn

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 23:13

1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
