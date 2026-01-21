user icon
Verstappen een mentor voor anderen: "Ze gingen de uitdagingen zeker aan"

Verstappen een mentor voor anderen: "Ze gingen de uitdagingen zeker aan"

Max Verstappen maakt misschien wel voor het eerst in zijn leven mee dat hij een van de meest ervaren coureurs van de grid is. Dit komt mede door de komst van een aantal rookies in de Formule 1, die allemaal wisten te leveren. Ook Verstappen keek met bewondering naar de jongelingen die afgelopen jaar debuteerden. 

Verstappen lijkt voor een trend te hebben gezorgd in de F1 nadat hij debuteerde in 2015. De Nederlander verbrak het record van jongste debutant op 17-jarige leeftijd bij Toro Rosso, wat toen sensationeel was. Nadien kregen ook coureurs als Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en nog vele anderen de kans om zich te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. 

Verstappen-effect werpt vruchten af

In 2025 kreeg de Formule 1 een stortvloed aan rookies. Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman zorgden voor een frisse wind in de hoogste autosportklasse. Allemaal kenden ze hun hoge pieken en diepe dalen, maar volgens Verstappen hoort dat er ook bij. 

Tijdens de presentatie van de nieuwe auto van Red Bull Racing sprak Verstappen lovend over de rookies. “Het zijn allemaal aardige jongens en ze maakten indruk op me als coureurs”, zo klonk het in gesprek met Gazzetta Dello Sport. 

Fouten maken hoort erbij

Verstappen herkende daarbij iets waar alle rookies mee te maken kregen. Volgens de Nederlander hoort het maken van fouten er allemaal bij. “Ze maakten wel wat fouten, zoals normaal is in een debuutseizoen. Sommigen, zoals Kimi Antonelli, voelden meer druk omdat hij meteen bij een topteam debuteerde (Mercedes), maar iedereen ging de uitdagingen zo goed mogelijk aan.” 

Ook Hadjar wist voor een stunt te zorgen in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Fransman beleefde een drama tijdens zijn debuut in Australië - crashte in de formatieronde - maar greep bovendien uitstekende resultaten en bovendien een podium in Zandvoort. Dat leverde hem promotie op naar Red Bull, naast Verstappen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

