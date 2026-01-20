user icon
Twijfels over toekomst Verstappen: "Hij past niet goed bij Wolff"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur hoopt dat zijn team kan presteren onder de nieuwe regels, en als dat niet gebeurt, dan is de kans groot dat zijn toekomst weer het onderwerp van gesprek wordt. Ralf Schumacher stelt dat Verstappen weinig alternatieven heeft, en dat Mercedes geen realistische nieuwe werkgever is.

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dat betekent dat niemand precies weet waar ze staan, en dat de topteams er alles aan doen om bovenop de apenrots te blijven zitten. Bij Verstappens werkgever Red Bull gaat er nog meer veranderen, want ze hebben besloten om zelf krachtbronnen te bouwen. Samen met Ford ontwikkelen ze eigen motoren, maar het is nog maar de vraag hoe competitief deze zullen zijn.

Verstappen bleef uiterst kalm tijdens de presentatie van Red Bull in Detroit, maar ook hij weet niet hoe competitief de nieuwe krachtbronnen zullen zijn. Verstappens toekomst was vorig jaar het onderwerp van gesprek toen Red Bull niet competitief was, en als dit aankomend seizoen weer het geval is, dan zullen de geruchten weer de kop opsteken.

Kunnen Wolff en Verstappen wel samenwerken?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher bespreekt in de podcast Backstage Boxengasse de toekomst van Verstappen. Hij stelt dat er problemen kunnen ontstaan: "Ik denk dat het een probleem voor hem zou zijn als de auto om welke reden dan ook niet goed functioneert. Maar aan de andere kant, wat zijn de alternatieven? Ik zie Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds niet goed samenwerken."

Schumacher wijst naar de geruchten die vorig jaar de ronde deden. Verstappen werd toen veelvuldig in verband gebracht met de Duitse renstal, maar draaide deze geruchten eigenhandig de nek om.

'Red Bull is praktisch van Verstappen'

Schumacher blijft erbij dat Verstappen en Wolff niet goed kunnen samenwerken: "Ik weet niet waarom, maar ze lijken niet bij elkaar te passen. Ik denk dat zo'n team alles zou doen voor Verstappen, als ze de kans krijgen."

"Hetzelfde geldt voor Aston Martin, maar ik denk dat dat ook deels aan Helmut Marko ligt. Ik moet wel zeggen dat Max zich eind vorig jaar extreem comfortabel voelde bij Red Bull, en dat je echt het idee hebt dat ze een eenheid worden. Daarom twijfel ik er niet aan, want bij welk ander team krijgt hij zoiets? Ik bedoel, het team is praktisch van hem, dat moet je gewoon toegeven."

SEN1

Posts: 2.706

Max hoeft niet behandeld te worden met fluwelen handschoentjes. Max is meer van de 'recht voor zijn raap' gesprekken. Max is ook geen softie, die kan wel wat hebben.

  • 6
  • 20 jan 2026 - 11:53
Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.268

    Max en Toto hebben de zomer doorgebracht in de Middellandse Zee naast elkaar met hun jachten.
    Ze hebben meerdere keren gesproken en geluncht met mekaar.....en dan komt Ralf 'met ze passen niet bij elkaar'....

    Ralf is gewoon jaloers omdat hij niet mocht komen bij hun met zijn jacht natuurlijk....

    • + 1
    • 20 jan 2026 - 11:30
  • 919

    Posts: 3.941

    Mwoah, Toto behandelde Hamilton met fluwelen handschoenen, dat kan hij ook richting Verstappen mocht dat nodig zijn, ik zie het probleem niet.

    • + 3
    • 20 jan 2026 - 11:38
    • SEN1

      Posts: 2.706

      Max hoeft niet behandeld te worden met fluwelen handschoentjes. Max is meer van de 'recht voor zijn raap' gesprekken. Max is ook geen softie, die kan wel wat hebben.

      • + 6
      • 20 jan 2026 - 11:53
    • 919

      Posts: 3.941

      Precies dat

      • + 2
      • 20 jan 2026 - 12:49
    • snailer

      Posts: 31.450

      Buiten dat. Wolff is een zelfde type als Horner. Dat ging ook. Die zijn gewend om te gaan met karakters als Hamilton en Verstappen.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 15:48
  • Larry Perkins

    Posts: 62.636

    Toffe Toto kan met alles en iedereen opschieten als het hem geld oplevert, dus hij is dol op Max...

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 14:09

