Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur hoopt dat zijn team kan presteren onder de nieuwe regels, en als dat niet gebeurt, dan is de kans groot dat zijn toekomst weer het onderwerp van gesprek wordt. Ralf Schumacher stelt dat Verstappen weinig alternatieven heeft, en dat Mercedes geen realistische nieuwe werkgever is.

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dat betekent dat niemand precies weet waar ze staan, en dat de topteams er alles aan doen om bovenop de apenrots te blijven zitten. Bij Verstappens werkgever Red Bull gaat er nog meer veranderen, want ze hebben besloten om zelf krachtbronnen te bouwen. Samen met Ford ontwikkelen ze eigen motoren, maar het is nog maar de vraag hoe competitief deze zullen zijn.

Verstappen bleef uiterst kalm tijdens de presentatie van Red Bull in Detroit, maar ook hij weet niet hoe competitief de nieuwe krachtbronnen zullen zijn. Verstappens toekomst was vorig jaar het onderwerp van gesprek toen Red Bull niet competitief was, en als dit aankomend seizoen weer het geval is, dan zullen de geruchten weer de kop opsteken.

Kunnen Wolff en Verstappen wel samenwerken?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher bespreekt in de podcast Backstage Boxengasse de toekomst van Verstappen. Hij stelt dat er problemen kunnen ontstaan: "Ik denk dat het een probleem voor hem zou zijn als de auto om welke reden dan ook niet goed functioneert. Maar aan de andere kant, wat zijn de alternatieven? Ik zie Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds niet goed samenwerken."

Schumacher wijst naar de geruchten die vorig jaar de ronde deden. Verstappen werd toen veelvuldig in verband gebracht met de Duitse renstal, maar draaide deze geruchten eigenhandig de nek om.

'Red Bull is praktisch van Verstappen'

Schumacher blijft erbij dat Verstappen en Wolff niet goed kunnen samenwerken: "Ik weet niet waarom, maar ze lijken niet bij elkaar te passen. Ik denk dat zo'n team alles zou doen voor Verstappen, als ze de kans krijgen."

"Hetzelfde geldt voor Aston Martin, maar ik denk dat dat ook deels aan Helmut Marko ligt. Ik moet wel zeggen dat Max zich eind vorig jaar extreem comfortabel voelde bij Red Bull, en dat je echt het idee hebt dat ze een eenheid worden. Daarom twijfel ik er niet aan, want bij welk ander team krijgt hij zoiets? Ik bedoel, het team is praktisch van hem, dat moet je gewoon toegeven."