user icon
icon

Verstappen lacht om groots gebaar Ricciardo: "Paar drankjes helpen altijd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen lacht om groots gebaar Ricciardo: "Paar drankjes helpen altijd"

Max Verstappen verschijnt dit jaar aan de start met een nieuw startnummer op zijn auto. De Nederlander moest afscheid nemen van kampioensnummer 1, en heeft nu gekozen voor nummer 3. Verstappen stelt lachend dat hij maar een paar drankjes nodig had om Daniel Ricciardo te overtuigen het nummer vrij te geven.

Verstappen reed in de afgelopen vier seizoenen met het startnummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Dit nummer is speciaal gereserveerd voor de regerend wereldkampioen, al is het geen verplichting om ook daadwerkelijk met dit nummer te rijden. Verstappen koos hier dus wel voor, maar heeft nu afscheid moeten nemen van de grote 1 op zijn auto. Hij verloor vorig jaar de titelstrijd van Lando Norris, en de Britse McLaren-coureur heeft besloten om het nummer over te nemen.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Verstappen zou in principe terugkeren naar zijn oude nummer 33, maar hij liet al snel doorschemeren dat hij andere plannen had. Hij aasde op het nummer 3, maar deze was officieel nog eigendom van Daniel Ricciardo. De Australiër is echter met pensioen, maar heeft volgens de FIA-regels nog recht op het nummer. Alleen als alle partijen het ermee eens zijn, mag een coureur een nummer overnemen. Ricciardo had er geen problemen mee, en daarom kan Verstappen nu een frisse start met een fris startnummer maken.

Hoe wist Verstappen Ricciardo te overtuigen?

Verstappen en Ricciardo waren afgelopen week allebei aanwezig bij de launch van Red Bull in de Amerikaanse stad Detroit. Daar meldde Verstappen zich voor de microfoon van CBS, waar hij werd gevraagd wat ervoor nodig was om het startnummer 3 los te pulken bij Ricciardo. Lachend stelde Verstappen dat dit niet zo moeilijk was: "Een paar drankjes samen, ja, dat helpt altijd!"

Pijnlijke blunder van Red Bull

Bij Verstappens werkgever Red Bull lijken ze nog te moeten wennen aan het feit dat hij met een nieuw startnummer rijdt. In een promotiefilmpje verscheen er namelijk een shot in beeld waarop het nummer 1 nog groot te zien was op de nieuwe RB22.

Patrick_St

Posts: 6.016

Sinds de invoering van het systeem met vaste startnummers in 2014 moeten coureurs een nummer kiezen tussen de 2 en 99. Hierdoor is nummer 0 (net als nummer 1, dat gereserveerd is voor de wereldkampioen) van de keuzelijst verdwenen.

  • 6
  • 20 jan 2026 - 09:48
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Ricciardo Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.353

    Als Norris zijn nr 4 had behouden, was het dan voor Max mogelijk om met nr 1 te gaan rijden?

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 08:30
    • Larry Perkins

      Posts: 62.639

      Als hij ome Ben wat maagden had bezorgd wel, maar anders niet...

      • + 2
      • 20 jan 2026 - 08:42
    • Starscreamer

      Posts: 1.384

      Nee, nummer 1 is enkel voor de kampioen.
      Nummer 0 vraag ik mij nu wel af.

      • + 2
      • 20 jan 2026 - 09:02
    • Patrick_St

      Posts: 6.016

      Sinds de invoering van het systeem met vaste startnummers in 2014 moeten coureurs een nummer kiezen tussen de 2 en 99. Hierdoor is nummer 0 (net als nummer 1, dat gereserveerd is voor de wereldkampioen) van de keuzelijst verdwenen.

      • + 6
      • 20 jan 2026 - 09:48
    • nr 76

      Posts: 7.288

      Ook #17 zal niet beschikbaar worden, dat zal voor altijd toebehoren aan Jules Bianchi.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 12:48
    • Knalpijp

      Posts: 2.353

      Larry, ome ben houd niet van maagden, alleen jongens met krulletjes.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 18:49
  • schwantz34

    Posts: 41.729

    Na 3 borrels mocht Max al overstappen van Ricci...

    • + 1
    • 20 jan 2026 - 09:56
    • Larry Perkins

      Posts: 62.639

      Na 3 borrels vroeg Max of hij nummer 3 mocht gebruiken, maar Ricci had 'm al hangen en dacht dat Max vroeg: "Wil je nog 3 borrels?"

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 16:44

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar