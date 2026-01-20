Max Verstappen verschijnt dit jaar aan de start met een nieuw startnummer op zijn auto. De Nederlander moest afscheid nemen van kampioensnummer 1, en heeft nu gekozen voor nummer 3. Verstappen stelt lachend dat hij maar een paar drankjes nodig had om Daniel Ricciardo te overtuigen het nummer vrij te geven.

Verstappen reed in de afgelopen vier seizoenen met het startnummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Dit nummer is speciaal gereserveerd voor de regerend wereldkampioen, al is het geen verplichting om ook daadwerkelijk met dit nummer te rijden. Verstappen koos hier dus wel voor, maar heeft nu afscheid moeten nemen van de grote 1 op zijn auto. Hij verloor vorig jaar de titelstrijd van Lando Norris, en de Britse McLaren-coureur heeft besloten om het nummer over te nemen.

Verstappen zou in principe terugkeren naar zijn oude nummer 33, maar hij liet al snel doorschemeren dat hij andere plannen had. Hij aasde op het nummer 3, maar deze was officieel nog eigendom van Daniel Ricciardo. De Australiër is echter met pensioen, maar heeft volgens de FIA-regels nog recht op het nummer. Alleen als alle partijen het ermee eens zijn, mag een coureur een nummer overnemen. Ricciardo had er geen problemen mee, en daarom kan Verstappen nu een frisse start met een fris startnummer maken.

Hoe wist Verstappen Ricciardo te overtuigen?

Verstappen en Ricciardo waren afgelopen week allebei aanwezig bij de launch van Red Bull in de Amerikaanse stad Detroit. Daar meldde Verstappen zich voor de microfoon van CBS, waar hij werd gevraagd wat ervoor nodig was om het startnummer 3 los te pulken bij Ricciardo. Lachend stelde Verstappen dat dit niet zo moeilijk was: "Een paar drankjes samen, ja, dat helpt altijd!"

Pijnlijke blunder van Red Bull

Bij Verstappens werkgever Red Bull lijken ze nog te moeten wennen aan het feit dat hij met een nieuw startnummer rijdt. In een promotiefilmpje verscheen er namelijk een shot in beeld waarop het nummer 1 nog groot te zien was op de nieuwe RB22.