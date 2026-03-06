Komend seizoen gaat de Formule 1 eindelijk weer van start. Max Verstappen en consorten zijn aangekomen in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, de eerste van 2026. Voormalig F1-coureur en analist Robert Doornbos sprak exclusief zijn torenhoge verwachtingen van het nieuwe seizoen uit met ons.

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de entree van de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, zijn alle teams weer op nul begonnen. Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is gebleken dat Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren de zogenaamde 'Big Four' worden genoemd.

Doornbos onder de indruk van Red Bull

Doornbos was zelf aanwezig bij de wintertests in Bahrein. Vanwege de overgang naar de nieuwe auto's, erkende hij dat de sfeer dit keer anders was. "Ik moet zeggen dat er deze keer een iets meer gespannen sfeertje hing", zo laat hij weten in gesprek met GPToday.net. "Alle teams stonden natuurlijk voor wat verrassingen en een hoop rijders waren niet zo blij met het gevoel van de auto", voegde Doornbos daaraan toe. Hiermee doelde de Nederlander met name op de snoeiharde kritiek van onder andere Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton op de nieuwe machines.

Ook voor Red Bull waren het spannende tijden. Aangezien het team uit Milton Keynes - voor het eerst in de geschiedenis - met een eigen motor aan ging treden, was het nog maar de vraag of die meteen uit de verf ging komen. Maar tot dusver ziet het er goed uit voor Verstappen en Isack Hadjar, wat Doornbos niet meteen had verwacht. "We kennen Red Bull allemaal als een energydrankjes-gigant die heel goed een raceteam kunnen runnen, maar motoren bouwen is even wat anders. Ze hebben besloten om dit project van de Red Bull Powertrains op te zetten en heel de paddock dacht: 'eerst zien, dan geloven'. En als je het dan waar maakt om een auto neer te zetten die zo betrouwbaar is, petje af."

'Ferrari moet weer terug naar de top'

Een andere uitschieter in Bahrein was volgens Doornbos Ferrari. De Scuderia beleefde een dramatisch 2025 zonder ook maar één race te winnen, maar zette met Charles Leclerc een aantal pijlsnelle ronden neer. Doornbos hoopt dan ook dat Verstappen samen met Leclerc en Lewis Hamilton vooraan zal rijden. "Het is wel lang geleden dat Ferrari races heeft gewonnen. Formule 1 zonder overwinningen van Ferrari hoort eigenlijk niet. Je wilt Hamilton ook niet zo zien als afgelopen jaar. Hij oogt nu fitter dan ooit, dus laat het maar zien. Ik heb met Pierro Ferrari (zoon van Enzo Ferrari) mogen spreken en die beweert dat zij echt alles eraan gedaan hebben om een sterke auto en motor te bouwen. Dus ik hoop dat ze het weer gaan laten zien", zo sloot Doornbos uiteindelijk af.

De Nederlandse fans zullen op tijd de wekker moeten zetten, willen zij de eerste race van het seizoen meemaken. Om 05:00 uur Nederlandse tijd zullen de lichten uitgaan in Melbourne voor de eerste race van 2026.