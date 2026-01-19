user icon
Red Bull blundert met startnummer van Verstappen

Red Bull blundert met startnummer van Verstappen

Het team van Red Bull Racing gaat dit jaar op jacht naar nieuwe successen in de Formule 1. Er is veel veranderd bij de Oostenrijkse renstal, en dat benadrukken ze zelf ook. In een gelikt promotiefilmpje openen ze het nieuwe hoofdstuk, maar gaan ze wel pijnlijk de mist in met het startnummer van Max Verstappen.

In de Formule 1 gelden er vanaf dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dit zorgt ervoor dat de auto's er anders uit gaan zien dan in de voorgaande jaren, en dat de verhoudingen flink kunnen veranderen. De nieuwe motorregels hebben ook de aandacht getrokken van 'nieuwe' fabrikanten, waaronder Ford. De Amerikaanse autogigant werkt samen met Red Bull Powertrains, en ze hopen de Oostenrijkse renstal aan nieuwe successen te helpen.

Tijdens de launch van de RB22 in het Amerikaanse Detroit werd de nieuwe samenwerking met Ford nadrukkelijk in beeld gebracht. De logo's van het Amerikaanse merk zijn veelvuldig te zien op de nieuwe auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar. Ook de teamleiding ziet er anders uit dan in de voorgaande jaren. De voorkant van de shirts zijn Ford-blauw, met de logo's van het merk ook goed zichtbaar.

Red Bull introduceerde de nieuwe look afgelopen weekend in een gelikt promotiefilmpje op sociale media. In de video is te zien hoe teambaas Laurent Mekies, technisch directeur Pierre Waché, race-engineer Gianpiero Lambiase, strateeg Hannah Schmitz, Verstappen en Hadjar de fans toespreken. 

Het startnummer van Verstappen

De beelden van de kopstukken worden afgewisseld met beelden van de nieuwe RB22. De oplettende kijker ziet echter dat Red Bull de fout in is gegaan met het startnummer van Verstappen. De Nederlander rijdt vanaf dit jaar met startnummer 3, omdat hij afscheid heeft moeten nemen van nummer 1, wat gereserveerd is voor de regerend wereldkampioen.

De blunder van Red Bull

Aangezien Lando Norris vorig jaar de wereldtitel op zijn naam schreef, rijdt hij aankomend seizoen met dit nummer. Rond 00:30 in de video is echter te zien dat het nummer 1 nog op de auto van Verstappen staat, een pijnlijke fout van Red Bull.

Beemerdude

Posts: 8.407

Shocking inderdaad. 🤣

  • 3
  • 19 jan 2026 - 08:57
Reacties (13)

Login om te reageren
  • Beemerdude

    Posts: 8.407

    Shocking inderdaad. 🤣

    • + 3
    • 19 jan 2026 - 08:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.609

      De vloer van de McLarens in Abu Dhabi '25 zijn opnieuw 'under investigation'...

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 10:46
    • dumdumdum

      Posts: 2.757

      Hoe bedoel je dat @Larry Perkins?

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 11:04
    • Regenrace

      Posts: 2.247

      Als dit geen ouwewijvensite is, is het wel een miereneukersite.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 11:14
    • F1jos

      Posts: 4.956

      Shocking Bleu Car

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 11:42
  • shakedown

    Posts: 1.558

    Red Bull heeft het kampioenschap alvast gekocht van de FIA... Dit zijn eigenlijk de kampioenfoto's...

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 08:59
  • Awesome

    Posts: 205

    Vanaf aanvang van het seizoen mag Norris met nummer 1 rijden.
    Het seizoen is nog niet begonnen, dus ik snap de ophef niet.

    • + 3
    • 19 jan 2026 - 09:54
  • schwantz34

    Posts: 41.725

    Zo lust ik er nog wel 1

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 10:10
    • Sander

      Posts: 1.597

      Nog wel 3, of 33.

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 10:17
  • fdorp

    Posts: 65

    Niet handig. Wel humor :)

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 10:36
  • Snork

    Posts: 22.287

    Die nr.1 is geen blunder, slechts een vooruitziende blik.

    • + 3
    • 19 jan 2026 - 10:54
  • snailer

    Posts: 31.434

    Mind game Red Bull.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 11:27
  • HarryLam

    Posts: 5.159

    Waardeloos filmpje, zie alleen maar dingen voorbij flitsen, totaal inhoudsloos.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 11:34

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

