Het team van Red Bull Racing gaat dit jaar op jacht naar nieuwe successen in de Formule 1. Er is veel veranderd bij de Oostenrijkse renstal, en dat benadrukken ze zelf ook. In een gelikt promotiefilmpje openen ze het nieuwe hoofdstuk, maar gaan ze wel pijnlijk de mist in met het startnummer van Max Verstappen.

In de Formule 1 gelden er vanaf dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dit zorgt ervoor dat de auto's er anders uit gaan zien dan in de voorgaande jaren, en dat de verhoudingen flink kunnen veranderen. De nieuwe motorregels hebben ook de aandacht getrokken van 'nieuwe' fabrikanten, waaronder Ford. De Amerikaanse autogigant werkt samen met Red Bull Powertrains, en ze hopen de Oostenrijkse renstal aan nieuwe successen te helpen.

Tijdens de launch van de RB22 in het Amerikaanse Detroit werd de nieuwe samenwerking met Ford nadrukkelijk in beeld gebracht. De logo's van het Amerikaanse merk zijn veelvuldig te zien op de nieuwe auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar. Ook de teamleiding ziet er anders uit dan in de voorgaande jaren. De voorkant van de shirts zijn Ford-blauw, met de logo's van het merk ook goed zichtbaar.

Red Bull introduceerde de nieuwe look afgelopen weekend in een gelikt promotiefilmpje op sociale media. In de video is te zien hoe teambaas Laurent Mekies, technisch directeur Pierre Waché, race-engineer Gianpiero Lambiase, strateeg Hannah Schmitz, Verstappen en Hadjar de fans toespreken.

Het startnummer van Verstappen

De beelden van de kopstukken worden afgewisseld met beelden van de nieuwe RB22. De oplettende kijker ziet echter dat Red Bull de fout in is gegaan met het startnummer van Verstappen. De Nederlander rijdt vanaf dit jaar met startnummer 3, omdat hij afscheid heeft moeten nemen van nummer 1, wat gereserveerd is voor de regerend wereldkampioen.

De blunder van Red Bull

Aangezien Lando Norris vorig jaar de wereldtitel op zijn naam schreef, rijdt hij aankomend seizoen met dit nummer. Rond 00:30 in de video is echter te zien dat het nummer 1 nog op de auto van Verstappen staat, een pijnlijke fout van Red Bull.