user icon
icon

Ricciardo vereerd door Verstappen: "Heb meteen 'ja' gezegd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ricciardo vereerd door Verstappen: "Heb meteen 'ja' gezegd"

Max Verstappen wordt in het komende Formule 1-seizoen met een opvallend nieuw startnummer aan de grid verwacht. De Nederlander reed jarenlang met nummer 33, maar dat bleek nooit zijn echte voorkeur. Dankzij een reglementswijziging kwam zijn droomnummer alsnog binnen handbereik, met dank aan een oude bekende.

Om zijn geliefde nummer 3 te nemen, had Verstappen Daniel Ricciardo nodig, zijn oude teamgenoot bij Red Bull Racing. Het rijdersduo van 2016 tot en met 2018 bij Red Bull, stond bekend als een goed koppel dat goed met elkaar omging. De Australiër had dan ook niet lang nodig om zijn goedkeuring te geven aan Verstappen om 'zijn' racenummer over te nemen.

Meer over Max Verstappen Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Van 33 naar 3

Omdat Verstappen zijn wereldtitel in 2025 niet wist te verlengen, verschijnt hij in 2026 niet met nummer 1 op zijn Red Bull. Terugkeren naar nummer 33 lag voor de hand, maar de viervoudig wereldkampioen zag een unieke kans.

Het nummer 33 was immers altijd een alternatief. Verstappen wilde vanaf het begin al met nummer 3 rijden, maar dat startnummer was jarenlang in gebruik bij Daniel Ricciardo. Zolang de Australiër actief was, bleef die deur gesloten.

Gunfactor van Ricciardo

Nu Ricciardo zijn helm aan de wilgen heeft gehangen, veranderde de situatie. Door aangepaste regels kon hij zijn startnummer eerder vrijgeven dan normaal, en Verstappen aarzelde geen moment. Hij klopte aan bij zijn oud-teamgenoot en goede vriend.

Ricciardo bevestigde dat tijdens de gezamenlijke launches van Ford en Red Bull. “Ik sprak Max onlangs nog,” vertelde hij. “Dat verhaal rond nummer 3 is eigenlijk gewoon heel mooi. Voor ons, maar ook voor fans die ons nog kennen als teamgenoten. In Austin liet hij doorschemeren dat hij dat nummer heel graag wilde hebben.”

‘Met alle plezier ja gezegd’

Volgens Ricciardo was de keuze snel gemaakt. “Ik heb meteen gezegd dat hij het mocht gebruiken. Anders had hij waarschijnlijk nog een jaar moeten wachten. Dat ik mijn nummer aan hem mag doorgeven, voelt als een eer.”

Zo verschijnt Verstappen in 2026 met een nieuw startnummer op de auto, terwijl Ricciardo’s nalatenschap toch een klein vervolg krijgt. Voor de twee vrienden is het een bijzonder gebaar, en voor de fans een mooi symbool van een vriendschap die in de Formule 1 is blijven hangen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Daniel Ricciardo Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar