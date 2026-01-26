Max Verstappen wordt in het komende Formule 1-seizoen met een opvallend nieuw startnummer aan de grid verwacht. De Nederlander reed jarenlang met nummer 33, maar dat bleek nooit zijn echte voorkeur. Dankzij een reglementswijziging kwam zijn droomnummer alsnog binnen handbereik, met dank aan een oude bekende.

Om zijn geliefde nummer 3 te nemen, had Verstappen Daniel Ricciardo nodig, zijn oude teamgenoot bij Red Bull Racing. Het rijdersduo van 2016 tot en met 2018 bij Red Bull, stond bekend als een goed koppel dat goed met elkaar omging. De Australiër had dan ook niet lang nodig om zijn goedkeuring te geven aan Verstappen om 'zijn' racenummer over te nemen.

Van 33 naar 3

Omdat Verstappen zijn wereldtitel in 2025 niet wist te verlengen, verschijnt hij in 2026 niet met nummer 1 op zijn Red Bull. Terugkeren naar nummer 33 lag voor de hand, maar de viervoudig wereldkampioen zag een unieke kans.

Het nummer 33 was immers altijd een alternatief. Verstappen wilde vanaf het begin al met nummer 3 rijden, maar dat startnummer was jarenlang in gebruik bij Daniel Ricciardo. Zolang de Australiër actief was, bleef die deur gesloten.

Gunfactor van Ricciardo

Nu Ricciardo zijn helm aan de wilgen heeft gehangen, veranderde de situatie. Door aangepaste regels kon hij zijn startnummer eerder vrijgeven dan normaal, en Verstappen aarzelde geen moment. Hij klopte aan bij zijn oud-teamgenoot en goede vriend.

Ricciardo bevestigde dat tijdens de gezamenlijke launches van Ford en Red Bull. “Ik sprak Max onlangs nog,” vertelde hij. “Dat verhaal rond nummer 3 is eigenlijk gewoon heel mooi. Voor ons, maar ook voor fans die ons nog kennen als teamgenoten. In Austin liet hij doorschemeren dat hij dat nummer heel graag wilde hebben.”

‘Met alle plezier ja gezegd’

Volgens Ricciardo was de keuze snel gemaakt. “Ik heb meteen gezegd dat hij het mocht gebruiken. Anders had hij waarschijnlijk nog een jaar moeten wachten. Dat ik mijn nummer aan hem mag doorgeven, voelt als een eer.”

Zo verschijnt Verstappen in 2026 met een nieuw startnummer op de auto, terwijl Ricciardo’s nalatenschap toch een klein vervolg krijgt. Voor de twee vrienden is het een bijzonder gebaar, en voor de fans een mooi symbool van een vriendschap die in de Formule 1 is blijven hangen.