Horner: "Ricciardo had bij Red Bull wereldkampioen kunnen worden"

Christian Horner heeft laten doorschemeren dat Red Bull zelf mede verantwoordelijk is voor het feit dat Daniel Ricciardo nooit wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Volgens de teambaas ontbrak het de Australiër op de beslissende momenten aan het juiste materiaal.

Ricciardo gold jarenlang als een van de absolute smaakmakers van de koningsklasse en brak definitief door bij Red Bull Racing. Zijn periode bij het team viel echter samen met de dominante jaren van Mercedes, waardoor titelkansen structureel schaars bleven.

Van Red Bull-junior tot publiekslieveling

Ricciardo doorliep het opleidingstraject van Red Bull en debuteerde in 2011 in de Formule 1. Via Toro Rosso werkte hij zich snel op naar het hoofdteam, waar hij in 2014 meteen indruk maakte door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te verslaan.

Dat seizoen werd uiteindelijk vooral herinnerd als het jaar waarin Mercedes de macht greep, niet zozeer als Ricciardo’s persoonlijke doorbraak. Ondanks zeven Grand Prix-zeges kreeg hij nooit volledig de erkenning die bij zijn prestaties paste, mede door motorproblemen en de opkomst van Max Verstappen.

Breuk, vertrek en gemiste droom

Hoewel Ricciardo in onderlinge duels vaak de bovenhand had op Verstappen, werd de Nederlander na zijn sensationele zege bij zijn Red Bull-debuut in 2016 gezien als de toekomst van het team. De onderlinge spanning liep op en bereikte een kookpunt tijdens de beruchte crash in Bakoe in 2018.

Niet veel later vertrok Ricciardo naar Renault, gevolgd door een periode bij McLaren en een terugkeer bij het zusterteam van Red Bull. De ultieme successen bleven uit en eind 2024 zette hij definitief een punt achter zijn carrière.

Horner erkent gemiste kans

Achteraf stelt Horner dat Ricciardo alles in zich had om wereldkampioen te worden. Volgens de Brit viel het piekmoment van de Australiër samen met jaren waarin Red Bull simpelweg niet over de beste auto beschikte.

Horner sprak vol lof over zijn voormalige coureur en benadrukte dat Ricciardo een unieke persoonlijkheid had binnen de paddock. Hij zei daarover: "Daniel is een fantastische gast. Zodra hij een ruimte binnenkomt, verandert de sfeer. Hij heeft een groot hart en een sterke persoonlijkheid."

‘De sport mist Daniel’

Volgens Horner was Ricciardo op zijn best een complete coureur, maar ontbrak het hem aan een winnende wagen op het juiste moment. Hij stelde, "als wij hem toen een echt competitieve auto hadden kunnen geven, had hij zomaar wereldkampioen kunnen worden. Ik denk oprecht dat de Formule 1 iemand als Daniel mist."

Later deze maand zal Horner tijdens zijn Australische tournee verder ingaan op zijn carrière en die van Ricciardo. In de driedelige lezingenreeks A Special Evening with Christian Horner blikt hij terug op zijn jaren in de Formule 1 en mogelijk ook op wat de toekomst nog in petto heeft.

WickieDeViking

Posts: 279

Je redenatie zit vol “als dan”, maar houdt sportief en historisch weinig stand.

Max werd niet gehaald omdat Ricciardo tekort kwam of omdat Red Bull moest, maar omdat hij een uitzonderlijk talent was. Zijn prestaties bij Toro Rosso waren zo indrukwekkend dat alle topteams hem wilden. Red Bull... [Lees verder]

  • 6
  • 7 feb 2026 - 10:39
Reacties (7)

  • meister

    Posts: 4.227

    De auto was top.
    Wat RBR miste aan Renault vermogen vingen ze op door een goede wegligging en aero.

    IDD in 2014 als de motor gewoon competitief was had RIC zeker kansen en RBR geen reden gehad om Max aan te trekken.
    Maar als ze competitief waren had VET ook niet als een dweil gereden en had gewoon zijn 5e titel gewonnen.
    Dus als als als dan had Max kunnen doodbloeden als testcoureur bij Mercedes.

    • + 2
    • 7 feb 2026 - 08:58
    • WickieDeViking

      Posts: 270

      Je redenatie zit vol “als dan”, maar houdt sportief en historisch weinig stand.

      Max werd niet gehaald omdat Ricciardo tekort kwam of omdat Red Bull moest, maar omdat hij een uitzonderlijk talent was. Zijn prestaties bij Toro Rosso waren zo indrukwekkend dat alle topteams hem wilden. Red Bull handelde uit visie, niet uit noodzaak.

      Zijn inhaalacties, race inzicht en bandenmanagement waren absurd goed voor zijn leeftijd. Daarom stonden Mercedes, Ferrari en Red Bull voor hem in de rij.

      Dat Vettel in 2014 “als een dweil reed” is zwaar overdreven. De nieuwe hybride regels gooiden alles om. Ricciardo paste zich sneller aan, maar Vettel bleef gewoon een viervoudig wereldkampioen. Zijn vertrek kwam door Mercedes haar dominantie en Ferrari’s project, niet door gebrek aan kwaliteit.

      Dat Max bij Mercedes zou zijn “doodgebloed” is al helemaal onrealistisch. Mercedes zag hem als toekomstig topcoureur, maar bood eerst een juniorrol. Max wilde racen, niet wachten. En gezien zijn prestaties was hij daar vroeg of laat sowieso ingestroomd.

      Max is niet groot geworden door toevallige omstandigheden, maar omdat hij buitencategorie talent is. Die was bij elk topteam uiteindelijk boven komen drijven.

      Je onderschat hoe onvermijdelijk zijn doorbraak eigenlijk was.

      Met alle respect, maar nu ik er nog eens over nadenk: je analyse is zo raar, dat het zowat naar anti-Verstappen sentiment ruikt.

      • + 6
      • 7 feb 2026 - 10:39
    • snailer

      Posts: 31.657

      Ik denk inderdaad dat Ricciardo al in 2018 volledig kansloos was tegen Verstappen. En waarschijnlijk ook al in 2017. Echter had Verstappen enorm veel uitvalbeurten door mechanische pech dat jaar in zowel de races , wat gridstraffen veroorzaakte voor de volgende races, double whammies dus, maar ook in kwalificatie. Wat ook veroorzaakte dat hij regelmatig achteraan moest starten. Was 2017 niet die race waar ze een 1-2 haalden? Ricciardo won en Verstappen P2? Ook toen startte Verstappen ver achteraan door pech eerder.

      Overigens een kleine nuance. Het was niet altijd de Renault motor. Vaak ook was het de versnellingsbak die gewoon door RBR zelf werd ontwikkeld. Mogelijk de motor net een tandje vaker, maar er zat een flaw in de versnellingspak.

      Je zou wel kunnen zeggen dat het door de houding van Renault kwam dat men bij RBR de flaw in het ontwerp niet vond. Renault wilde in die tijd niet op de bank testen met onderdelen van RBR. Dat is uiteraard logisch. Renault had een fabrieksteam. EN die wilden gewoon onder eigen voorwaarden testen. Zoals gezegd. Meer dan terecht.
      Vervolgens kwam Honda. RBR moest aan Honda mega veel versnellingsbakken aanleveren voor op de testbank. En daar bleek de onbetrouwbaarheid van de versnellingsbak. Men verkreeg feedback van Honda en van de kapotte bakken. En vervolgens konden ze die bak zeer betrouwbaar maken. Denk dat ze sindsdien nog 1 keer een issue hebben gehad met de bak. Dat was begin 2023. De leverancier van onderdelen had ander materiaal gebruikt voor de aandrijfstang. En daardoor ging de bak er aan en ik dacht zelfs ook de motor. Uiteindelijk heeft dat toeleverancier bedrijf de boel terug moeten aanpassen en daarna was de boel weer betrouwbaar.

      Dit is niet zo'n bekend verhaal. Maar het is wel verteld door ik dacht Horner. Ook die issue met de toeleverancier

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 11:01
  • StevenQ

    Posts: 10.169

    Ricciardo had zeker veel meer races gewonnen als teamgenoot van Max, maar Max verslaan was hem niet meer gelukt

    • + 3
    • 7 feb 2026 - 09:16
  • mario

    Posts: 15.065

    ‘De sport mist Daniel’

    Zeker een toffe peer die Ricciardo, maar z'n shoey mis ik niet...

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 09:22
  • dutchiceman

    Posts: 5.555

    Horner heeft een praatstoel gekocht?

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 09:32
    • DenniSNL1980

      Posts: 423

      Of 1 interview gegeven waar hier dan honderden berichten van gemaakt kunnen worden

      • + 4
      • 7 feb 2026 - 10:12

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

