Christian Horner heeft laten doorschemeren dat Red Bull zelf mede verantwoordelijk is voor het feit dat Daniel Ricciardo nooit wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Volgens de teambaas ontbrak het de Australiër op de beslissende momenten aan het juiste materiaal.

Ricciardo gold jarenlang als een van de absolute smaakmakers van de koningsklasse en brak definitief door bij Red Bull Racing. Zijn periode bij het team viel echter samen met de dominante jaren van Mercedes, waardoor titelkansen structureel schaars bleven.

Van Red Bull-junior tot publiekslieveling

Ricciardo doorliep het opleidingstraject van Red Bull en debuteerde in 2011 in de Formule 1. Via Toro Rosso werkte hij zich snel op naar het hoofdteam, waar hij in 2014 meteen indruk maakte door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te verslaan.

Dat seizoen werd uiteindelijk vooral herinnerd als het jaar waarin Mercedes de macht greep, niet zozeer als Ricciardo’s persoonlijke doorbraak. Ondanks zeven Grand Prix-zeges kreeg hij nooit volledig de erkenning die bij zijn prestaties paste, mede door motorproblemen en de opkomst van Max Verstappen.

Breuk, vertrek en gemiste droom

Hoewel Ricciardo in onderlinge duels vaak de bovenhand had op Verstappen, werd de Nederlander na zijn sensationele zege bij zijn Red Bull-debuut in 2016 gezien als de toekomst van het team. De onderlinge spanning liep op en bereikte een kookpunt tijdens de beruchte crash in Bakoe in 2018.

Niet veel later vertrok Ricciardo naar Renault, gevolgd door een periode bij McLaren en een terugkeer bij het zusterteam van Red Bull. De ultieme successen bleven uit en eind 2024 zette hij definitief een punt achter zijn carrière.

Horner erkent gemiste kans

Achteraf stelt Horner dat Ricciardo alles in zich had om wereldkampioen te worden. Volgens de Brit viel het piekmoment van de Australiër samen met jaren waarin Red Bull simpelweg niet over de beste auto beschikte.

Horner sprak vol lof over zijn voormalige coureur en benadrukte dat Ricciardo een unieke persoonlijkheid had binnen de paddock. Hij zei daarover: "Daniel is een fantastische gast. Zodra hij een ruimte binnenkomt, verandert de sfeer. Hij heeft een groot hart en een sterke persoonlijkheid."

‘De sport mist Daniel’

Volgens Horner was Ricciardo op zijn best een complete coureur, maar ontbrak het hem aan een winnende wagen op het juiste moment. Hij stelde, "als wij hem toen een echt competitieve auto hadden kunnen geven, had hij zomaar wereldkampioen kunnen worden. Ik denk oprecht dat de Formule 1 iemand als Daniel mist."

Later deze maand zal Horner tijdens zijn Australische tournee verder ingaan op zijn carrière en die van Ricciardo. In de driedelige lezingenreeks A Special Evening with Christian Horner blikt hij terug op zijn jaren in de Formule 1 en mogelijk ook op wat de toekomst nog in petto heeft.